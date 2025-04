De Nigeriaanse autoriteiten hebben de juridische procedure tegen Binance uitgesteld, terwijl de spanningen over de rol van de cryptobeurs in de economische problemen van het land aanhouden.

Volgens een recent rapport heeft een rechtbank in Nigeria de zaak wegens belastingontduiking uitgesteld tot 30 april.

De vertraging geeft de Federal Inland Revenue Service (FIRS) meer tijd om te reageren op het verzoek van Binance om een eerdere gerechtelijke beschikking te annuleren die het mogelijk maakte om juridische documenten via e-mail aan het bedrijf te betekenen.

De FIRS diende de aanklacht aanvankelijk in februari in en beweerde dat Binance het land maar liefst $2 miljard aan belastingen schuldig is, plus nog eens $79,5 miljard aan economische schade.

Uit gerelateerde gerechtelijke documenten blijkt dat het agentschap eist dat de beurs vennootschapsbelasting betaalt voor de jaren 2022 en 2023.

Daarnaast heeft de FIRS een jaarlijkse boete van 10% op de niet-betaalde belastingen en bijna 27% rente op de openstaande bedragen geëist.

Het agentschap heeft betoogd dat het niveau van de bedrijfsactiviteiten van Binance kwalificeert als een “significante economische aanwezigheid” in Nigeria, waardoor het onder de lokale wetgeving belastingplichtig is.

Binance heeft echter de eerdere beslissing van de rechtbank om de betekening per e-mail toe te staan, aangevochten.

Volgens Binance’s advocaat Chukwuka Ikwuazom moet het bevel worden nietig verklaard, aangezien Binance is geregistreerd op de Kaaimaneilanden, geen fysiek kantoor in Nigeria heeft en het bevel is betekend zonder de juiste rechterlijke machtiging voor grensoverschrijdende betekening.

Binance’s geschiedenis van juridische problemen in Nigeria

Copy link to section

Sinds de uitbreiding van haar diensten naar Nigeria op 24 oktober 2019, met de toevoeging van de Naira, is Binance’s reis in het West-Afrikaanse land getekend door tegenwerking van de regelgevende instanties.

De situatie escaleerde in februari 2024 toen twee Binance-managers, Tigran Gambaryan, een Amerikaans staatsburger, en Nadeem Anjarwalla, een Brits-Keniaanse staatsburger, onverwachts werden gearresteerd door de Nigeriaanse autoriteiten.

De managers waren naar Abuja gereisd voor wat een reeks vergaderingen met overheidsfunctionarissen zou moeten zijn om zorgen over de lokale activiteiten van Binance te bespreken.

In plaats daarvan werden ze gearresteerd en aangeklaagd wegens belastingontduiking en witwassen van geld.

De situatie nam een dramatische wending toen Anjarwalla in maart uit de gevangenis ontsnapte en het land ontvluchtte, naar verluidt naar Kenia, waar hij nog steeds op vrije voeten is.

Gambaryan bleef echter maandenlang achter de tralies.

Zoals eerder op Invezz gemeld, verschenen er al snel berichten dat Gambaryan leed aan longontsteking, malaria en een hernia, terwijl hem naar verluidt adequate medische zorg werd geweigerd.

Zijn detentie trok de aandacht van Amerikaanse wetgevers, wat er zelfs toe leidde dat afgevaardigde Rich McCormick in juli 2024 een resolutie indiende waarin zijn arrestatie als een gijzelingssituatie werd gekwalificeerd.

In oktober liet de Nigeriaanse regering de aanklachten wegens witwassen tegen Gambaryan vallen, wat leidde tot zijn vrijlating op 23 oktober 2024.

Hij keerde dezelfde maand terug naar de VS, waarmee een bijna zeven maanden durende detentie ten einde kwam.

Daartussenin stopte Binance in maart 2024 officieel met alle diensten gerelateerd aan de Nigeriaanse naira en verliet het de Nigeriaanse markt.