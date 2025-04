Trump-administratie schaft crypto-handhavingstaakgroep van het ministerie van Justitie af

Het ministerie van Justitie heeft in stilte zijn speciale team voor de handhaving van cryptoregelgeving opgeheven, in lijn met de regelgevingshervorming van de regering-Trump.

In een memo van vier pagina’s verklaarde plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche dat het ministerie van Justitie “geen toezichthouder op digitale activa is”, en bekritiseerde hij wat hij omschreef als de “roekeloze strategie van regulering door vervolging” van de vorige regering.

Blanche, die nu de op één na hoogste functie binnen het Amerikaanse ministerie van Justitie bekleedt nadat ze Donald Trump als advocaat heeft bijgestaan in verschillende spraakmakende zaken, kondigde aan dat het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) “met onmiddellijke ingang” werd opgeheven.

De stap maakt deel uit van bredere inspanningen om Trumps uitvoeringsbesluit van januari over digitale activa te implementeren, waarin werd opgeroepen tot “regulerende duidelijkheid” en een verandering in de aanpak van de crypto-industrie door federale instanties.

Volgens het memo zullen aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie nu prioriteit geven aan zaken die betrekking hebben op “personen die beleggers in digitale activa tot slachtoffer maken”, zoals fraude, in plaats van acties te ondernemen tegen infrastructuur zoals beurzen, mixers of zelfbeheerde wallets.

Wat is het National Cryptocurrency Enforcement Team?

Sinds de lancering in 2021 onder president Joe Biden is de NCET een centrale speler geworden in de inspanningen van de overheid om crypto-gerelateerde criminaliteit te bestrijden.

Met steun van aanklagers van de cybercrime- en witwasafdelingen van het Amerikaanse ministerie van Justitie bouwde de taskforce snel een reputatie op met spraakmakende zaken.

Het speelde een leidende rol in de vervolging van Tornado Cash, de gedecentraliseerde cryptomixer die ervan werd beschuldigd Noord-Koreaanse hackers te helpen bij het witwassen van gestolen fondsen.

NCET hielp ook bij het indienen van aanklachten tegen Avraham Eisenberg, de handelaar achter de exploitatie van Mango Markets ter waarde van $100 miljoen.

De aanklagers betoogden dat Eisenberg de prijsorakel van het protocol manipuleerde om fondsen te onttrekken, terwijl hij beweerde dat de actie een “legale handelsstrategie” was.

De eenheid droeg ook bij aan zaken rond Bitzlato, een in Hongkong gevestigde beurs die ervan werd beschuldigd honderden miljoenen voor cybercriminelen te hebben witgewassen, en Noord-Koreaanse hackers die crypto gebruikten om sancties te omzeilen.

Het meest opvallend is dat NCET de vervolging van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried door het ministerie van Justitie ondersteunde en meewerkte aan onderzoeken naar Binance en de voormalige CEO Changpeng Zhao.

Op zijn hoogtepunt fungeerde de eenheid als de centrale crypto-taskforce van het ministerie van Justitie, in nauwe samenwerking met de SEC, CFTC en andere instanties.

Medio 2023 toonde het ministerie van Justitie zijn toewijding aan de eenheid door de interne structuur te herzien.

In juli maakte Nicole Argentieri, een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Justitie, bekend dat NCET een permanent onderdeel zou worden van de afdeling Computercriminaliteit en Intellectueel Eigendom van het ministerie.

Argentieri beschreef de verandering destijds als een stap om “NCET naar een hoger niveau te tillen”, en het te positioneren naast andere belangrijke initiatieven tegen cybercriminaliteit.

Trumps pro-crypto houding onder vuur

De sluiting van NCET is de laatste in een reeks cryptovriendelijke maatregelen van de Trump-regering.

Naast het opdragen aan regelgevende instanties zoals de SEC en de CFTC om de handhavingsdruk op bedrijven in digitale activa te verminderen, heeft Trump de positie van de VS als wereldwijde crypto-hub versterkt.

In maart ondertekende hij een presidentieel decreet waarmee de oprichting van een nationale reserve van Bitcoin en andere digitale activa werd goedgekeurd.

Enkele dagen later organiseerde hij een top in Washington D.C., met vooraanstaande crypto-managers om de prioriteiten van de sector en de afstemming van het beleid te bespreken.

“Ik heb beloofd van Amerika de Bitcoin-supermacht van de wereld en de cryptocapitaal van de planeet te maken,” verklaarde Trump tijdens het evenement. “En we nemen historische maatregelen om die belofte waar te maken.”

De snelle omarming van crypto door de regering heeft echter geleid tot kritiek van tegenstanders die potentiële belangenconflicten zien.

Sommigen wijzen op Trumps directe betrokkenheid bij projecten zoals de officiële Trump (TRUMP) memecoin, de banden van zijn familie met het World Liberty Financial (WLFI)-protocol en plannen voor crypto-gerelateerde ETF’s onder Trump Media.

Tim Miller, politiek commentator en voormalig strateeg van de Republikeinse Partij, noemde de acties van de regering ongekend.

“De president voert een cryptoscam uit waarmee hij anoniem miljoenen dollars kan ontvangen,” zei Miller.

“Echt waar, zo’n corruptieschandaal hebben we nog nooit meegemaakt – althans niet vanuit het Witte Huis.”