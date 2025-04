Analyse: De recente uitverkoop van goud ondermijnt de positieve vooruitzichten niet, maar zilver blijft kwetsbaar.

De goudprijs en tot op zekere hoogte ook de zilverprijs zullen waarschijnlijk blijven profiteren van de toegenomen wereldwijde economische spanningen, het risico op stagflatie, een zwakkere dollar en stijgende inflatieverwachtingen in combinatie met dalende reële rendementen in de VS, aldus experts.

De spotprijs van goud bereikte een nieuw recordhoogte van $3.167 per ounce als gevolg van toegenomen inflatierisico’s, na de aankondiging van de strengste Amerikaanse handelsbelemmeringen in meer dan een eeuw vorige week.

“De sterk toegenomen volatiliteit als gevolg van de ineenstortende aandelenmarkten richtte de aandacht echter op kapitaalbehoud en schuldafbouw – een focus die alle posities met hefboomwerking schaadde, inclusief die in zilver, en niet in de laatste plaats edelmetalen, die vaak worden beschouwd als een veilige haven in tijden van onrust,” zei Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank, in een toelichting.

Marktturbulentie beïnvloedt edelmetalen.

De daling van 16,5% in drie dagen tijd bij zilver is aanzienlijk, vergeleken met de ordelijke en verwachte correctie bij goud na het bereiken van een recordhoogte.

Ongeveer 50% van de vraag naar zilver komt uit industriële toepassingen.

Source: Saxo Bank

Volgens Hansen was het grootste deel van de schade te wijten aan de ineenstorting van de COMEX-futurespremie en de zorgen over de economische groei.

De wijdverbreide uitverkoop op de grondstoffen- en financiële markten had ook gevolgen voor de goudprijs, die vorige week en maandag aanzienlijk daalde.

Carsten Fritsch, grondstoffenanalist bij Commerzbank AG, zei:

Dit klinkt misschien vreemd, maar het is al meerdere keren voorgekomen in perioden van verhoogde risicoaversie, omdat marktdeelnemers goudposities moeten verkopen om verliezen elders te compenseren, bijvoorbeeld in aandelen.

Uitstroom van ETF’s drukt de goudprijs.

De goudprijs is sinds vrijdag met maximaal 5% gedaald, mogelijk doordat het grootste goud-ETF ter wereld de afgelopen twee handelsdagen een uitstroom van 9,4 ton heeft geregistreerd.

Maandag was de prijs voor het eerst in een maand onder de $3000 per ounce gezakt.

Ondertussen waren de zilverprijzen vrijdag met 7% gedaald en maandag op COMEX naar een zevenjarig dieptepunt van $28,3 per ounce gezakt.

Sinds afgelopen woensdag is de zilverprijs met maar liefst 16% gedaald, bijna net zoveel als de olieprijs.

De goud/zilverratio is ook voor het eerst sinds medio 2020, tijdens de COVID-19-pandemie, boven de 100 gestegen.

“Dit toont eens te meer aan dat zilver geen veilige haven is in tijden van sterk toenemende risicoaversie of groeiende recessievrees, maar zich gedraagt als een cyclisch grondstof,” zei Fritsch.

Source: Commerzbank Research

Hansen van Saxo Bank merkte op:

In periodes als deze ligt de nadruk vooral op het terugdringen van risico’s en het handhaven van voldoende liquiditeit om aan eventuele margin calls op verliesgevende posities te kunnen voldoen.

Prijzen stijgen opnieuw.

“Nu het stof na een van de slechtste driedaagse periodes van risicovermindering in de afgelopen jaren begint neer te dalen, is er enige vraag naar zowel goud als zilver ontstaan,” voegde Hansen eraan toe.

De afgelopen paar sessies zijn de goudprijzen op COMEX weer boven de $3.000 per ounce gestegen en stonden op het moment van schrijven op $3.067 per ounce.

Hoewel de zilverprijs dit jaar niet zo sterk is gestegen als de goudprijs, is de prijs woensdag weer boven de $30 per ounce uitgekomen.

Hansen gelooft dat economische onzekerheid, het risico van stagflatie en een zwakkere dollar pleiten voor een hernieuwde stijging van de goudprijs.

“Daarbij komt nog een markt die zich nu agressief positioneert op meer renteverlagingen door de Fed dit jaar – momenteel bijna 100 basispunten aan versoepeling tegen het einde van het jaar,” zei Hansen.

Ook Commerzbank verwacht dat de vooruitzichten op renteverlagingen in de VS de goudprijs zullen ondersteunen.

Prijsvoorspellingen

Gezien deze ontwikkelingen heeft Saxo Bank besloten haar goudprijsvoorspelling voor dit jaar op $3.300 per ounce te handhaven.

Vanwege het potentiële recessierisico dat de industriële vraag naar zilver zou kunnen beïnvloeden, en op basis van een goud-zilververhouding van 88, heeft de bank volgens Hansen haar zilverdoelstelling verlaagd van boven de $40 per ounce naar ongeveer $37,5 per ounce.

“De correctie van de goudprijs na een nieuw record is opnieuw relatief gering gebleven, waarbij verschillende belangrijke steunniveaus nog niet zijn getest,” zei Hansen.

Het belangrijkste niveau is naar onze mening het gebied rond de $2950, dat niet alleen de top van februari vertegenwoordigt, maar ook een Fibonacci-retracement van 0,382 van de stijging vanaf eind december.

Een afwijzing op dit niveau zou wijzen op een kleine correctie in een sterke opwaartse trend.