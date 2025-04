De aandelenkoersen daalden donderdag, waardoor de helft van de historische winsten van de voorgaande sessie teniet werd gedaan. Beleggers reageerden bezorgd op het 90-daagse uitstel van sommige “wederzijdse” tarieven door de Amerikaanse president Donald Trump, uit vrees dat de economische activiteit nog steeds zal worden afgeremd door de hogere tarieven die aan China worden opgelegd.

Op het moment van schrijven is de Dow Jones Industrial Average met meer dan 1700 punten gedaald, terwijl de S&P 500 met meer dan 5% is teruggezakt.

De Nasdaq Composite daalde bijna 6% ten opzichte van de vorige slotkoers.

Apple en Tesla kenden donderdag de grootste dalingen, met respectievelijk meer dan 6% en 10%.

NVIDIA en Meta Platforms leden ook verliezen, met respectievelijk 7,3% en 6,9%.

Het Witte Huis bevestigde donderdag aan CNBC dat de nieuwe heffing van 125% op Chinese goederen, in combinatie met de bestaande heffing van 20% in verband met de fentanylcrisis, zal resulteren in een totale heffing van 145% op producten uit China.

Na een historische stijging op Wall Street, waar de S&P 500, de Dow en de Nasdaq in de voorgaande sessie aanzienlijke winsten boekten, zakte de markt donderdag opnieuw in.

Trumps aankondiging van een tijdelijke verlaging van het tarief met 90 dagen naar 10% voor de meeste landen leidde tot een opleving van de markt.

De Europese Unie reageerde met een vergelijkbare pauze van 90 dagen op Amerikaanse goederen, terwijl Canada en Mexico werden vrijgesteld van de extra heffing van 10%.

“Als er eerder nog twijfel bestond, is het echte doelwit van de tarieven van president Trump nu duidelijk,” zei David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Morrison zei:

De hoop is dat 90 dagen voldoende tijd is om deals te sluiten met bevriende handelspartners en dat China ook aan tafel zal komen en gesprekken zal initiëren. Kortom: het directe gevaar is geweken. Maar beleggers zijn zich vanochtend terdege bewust dat de markten nog steeds in onzekerheid gehuld zijn.

Bankaandelen dalen.

Bankaandelen daalden donderdag aanzienlijk tijdens de marktdaling.

De SPDR S&P Bank ETF (KBE) en de SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) daalden beide met 8%, meer dan de daling van 5% van de S&P 500.

Verschillende bankaandelen daalden tijdens de sessie. Western Alliance Bancorp kende de grootste daling, met meer dan 12%.

Webster Financial en Voya Financial leden ook aanzienlijke verliezen, met respectievelijk een daling van 11,6% en 10,1%.

Bovendien zagen grote financiële instellingen, waaronder Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley en Citigroup, hun aandelenkoersen dalen.

De energiesector lijdt zware verliezen.

De energiesector van de S&P 500 is hard getroffen en is met meer dan 5% gedaald als gevolg van de aanhoudende uitverkoop van olie, te midden van de onzekerheid rond Trumps handelsoorlog.

Occidental Petroleum en Devon Energy daalden respectievelijk meer dan 10% en 12%, terwijl de oliereuzen Exxon en Chevron meer dan 7% verloren. Raffinaderij Phillips 66 daalde bijna 4%.

De Amerikaanse ruwe olie is bijna 5% gedaald, onder de $60 per vat gezakt en heeft het grootste deel van de winst van de opluchtingsrally van woensdag verloren, na Trumps besluit om de tariefverhogingen voor de meeste landen uit te stellen.

Handelaren richten zich nu op de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, waarbij Trump de tarieven op ‘s werelds grootste importeur van ruwe olie verhoogt tot 145%.

Grote techbedrijven wankelen.

Na de aankondiging van president Trump over een tijdelijke stopzetting van bepaalde wederzijdse tarieven, daalden de koersen van grote technologieaandelen, vaak aangeduid als megacap tech-aandelen, na aanzienlijke winsten in de voorgaande handelssessie.

Deze aankondiging leidde tot een verandering in het marktsentiment, waardoor beleggers hun posities opnieuw gingen evalueren.

De aandelenkoers van Tesla, de fabrikant van elektrische voertuigen, daalde met meer dan 10%.

Deze daling werd verder versterkt doordat verschillende Wall Street-bedrijven hun koersdoelen voor het bedrijf verlaagden.

Deze aanpassing van de koersdoelen weerspiegelt een voorzichtiger kijk op de toekomstige prestaties van Tesla, wat mogelijk het beleggersvertrouwen kan beïnvloeden.

NVIDIA zag zijn aandelenkoers eveneens met meer dan 7% dalen.

Deze daling kan worden toegeschreven aan de bredere marktdaling in de technologiesector, evenals aan de mogelijke impact van de tariefaankondiging op de toeleveringsketen en de wereldwijde activiteiten van NVIDIA.

Hoewel de tijdelijke pauze in de tarieven op korte termijn enige verlichting kan bieden, blijven de langetermijngevolgen voor de technologiesector onzeker, wat leidt tot verhoogde volatiliteit en voorzichtigheid bij beleggers.