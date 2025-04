Nvidia onthult plannen voor in de VS gebouwde AI-supercomputers te midden van een uitbreiding van $500 miljard.

Nvidia breidt zijn productiecapaciteit in de Verenigde Staten agressief uit.

Het bedrijf kondigde maandag plannen aan om de komende vier jaar voor maximaal $500 miljard aan AI-infrastructuur in het land te bouwen via een netwerk van productiepartnerschappen.

Dit initiatief, bedoeld om de sterk stijgende wereldwijde vraag naar AI-chips aan te pakken en de risico’s in de toeleveringsketen te beperken, zal de productie van Nvidia’s nieuwste Blackwell AI-chip laten beginnen in de nieuwe fabriek van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. in Phoenix.

Daarnaast bouwt Nvidia in samenwerking met Foxconn en Wistron Corp. supercomputerfabrieken in Texas.

Voor downstream activiteiten zoals verpakking en testen werkt het bedrijf samen met Amkor Technology Inc. en Siliconware Precision Industries Co. in Arizona.

Nvidia meldde dat de massaproductie binnen 12 tot 15 maanden zal worden opgeschaald. Dit is de eerste keer dat AI-supercomputers in de VS worden geproduceerd – een mijlpaal die president Donald Trump maandag in een bericht op Truth Social benadrukte als bewijs van de successen van het industriële beleid van zijn regering.

“Door Amerikaanse productie toe te voegen, kunnen we beter voldoen aan de ongelooflijke en groeiende vraag naar AI-chips en supercomputers, versterken we onze toeleveringsketen en vergroten we onze veerkracht,” zei Nvidia-CEO Jensen Huang in de verklaring.

De aandelen van Nvidia stegen maandag in de vroege handel in New York met maar liefst 3% tot $114,29.

Op het moment van schrijven staat het aandeel meer dan 1,5% lager.

Het aandeel staat nog steeds 20% lager voor het jaar, aangezien technologieaandelen te maken blijven hebben met intense verkoopdruk te midden van marktvolatiliteit en beleidsmatige tegenwind.

De dreiging van Trump’s tarieven blijft bestaan.

De aankondiging komt op een cruciaal moment voor de technologie- en halfgeleiderindustrie, die in de vuurlinie is komen te liggen van de steeds veranderende tariefstrategie van president Trump.

Hoewel de regering een tijdelijke vrijstelling heeft verleend voor smartphones, computers en andere populaire elektronica in haar laatste tariefverhogingsronde,

Trump heeft de stap sindsdien afgedaan als een formaliteit en herhaalde zijn intentie om heffingen op die categorieën te heffen.

Grote bedrijven uit diverse sectoren – van Apple tot Eli Lilly – hebben sinds de verkiezing van Trump plannen aangekondigd voor miljardeninvesteringen in de Amerikaanse productie.

Veel van deze investeringen dateren van voor zijn presidentschap of volgen gevestigde trends in kapitaaluitgaven, maar de politieke boodschap eromheen is intenser geworden te midden van de huidige herijking van het handelsbeleid.

Nvidia’s productie-inspanningen lijken gericht op een defensieve positionering binnen deze omgeving, het versterken van de toeleveringsketens en het aansluiten bij het verhaal van Washington over het terughalen van productie – een zet die waarschijnlijk zowel commercieel als politiek zal aanslaan.

Vorige week verlaagden analisten van Citi hun koersdoel voor Nvidia van $163 naar $150, vanwege de verwachting van een vertraging in de verkoop van GPU’s.

Het beleggingsbedrijf behield echter een koopadvies voor het aandeel.

Zelfs met het verlaagde doel suggereert de herziene schatting nog steeds een potentieel opwaarts potentieel van 39% ten opzichte van de huidige niveaus.