De aandelen van LVMH daalden dinsdagochtend met 8% nadat de Franse luxegigant een onverwachte daling van de omzet in het eerste kwartaal meldde, wat een sterke reactie in de hele Europese luxesector teweegbracht.

LVMH, eigenaar van topmerken als Louis Vuitton, Moët & Chandon en Hennessy, meldde een omzetdaling van 3% op jaarbasis voor de eerste drie maanden van het jaar, volgens een handelsupdate die maandag na sluiting van de markten werd gepubliceerd.

De resultaten voldeden niet aan de verwachtingen van de consensus van analisten, die een lichte groei hadden voorspeld, en bleven zelfs achter bij de meest conservatieve prognoses van institutionele beleggers.

De neergang werd aangevoerd door een daling van 9% in de divisie wijnen en gedistilleerde dranken, waar de verkoop van cognac – een iconisch product in de portefeuille van de groep – afnam door een lagere vraag uit zowel de VS als China.

Het bedrijf schreef dit deels toe aan de economische onzekerheid, maar ook aan geopolitieke spanningen waardoor cognac in het kruisvuur van handelsgeschillen terecht is gekomen.

De omzet in de traditioneel meest veerkrachtige sector van LVMH, mode en lederwaren, daalde met 5%.

De horlogeverkoop bleef vlak, wat geen verlichting bood voor de bredere zwakte in de consumentenvraag naar luxe producten.

Bredere sector onder druk; Kering, Burberry en Richemont dalen ook.

De teleurstellende cijfers van LVMH trokken de concurrenten in de hele sector mee naar beneden.

De aandelen van Kering, het moederbedrijf van Gucci, daalden met 2,5%, terwijl het Britse modehuis Burberry met 4,2% terugliep.

Richemont, bekend van Cartier en Montblanc, daalde in de vroege handel met 2,26%. De bredere Europese markt daarentegen noteerde een stijging, wat de specifieke druk op luxe bedrijven onderstreept.

Analisten van Citi zeiden dat er “niet veel te juichen viel” in de winstcijfers van LVMH, en merkten op dat de resultaten “over het algemeen onder de meest conservatieve verwachtingen van de kopers lagen”.

Ze suggereerden dat een herstel in het tweede of derde kwartaal moeilijk te voorspellen was gezien de grote onzekerheid in de wereldeconomie.

Jefferies verlaagde zijn koersdoel voor LVMH van 670 euro naar 510 euro, wijzend op de aanhoudende zwakke vraag en een onvoorspelbare macro-economische situatie.

Handelsinstabiliteit vertroebelt de vooruitzichten ondanks de prijszettingsmacht.

Cecile Cabanis, financieel directeur van LVMH, vertelde analisten tijdens een telefoongesprek dat de handelsspanningen het steeds moeilijker maakten om te plannen, waarbij belangrijke variabelen “elk uur veranderden”.

De opmerking kwam te midden van nieuwe onzekerheid over Amerikaanse tarieven, na gemengde signalen van president Donald Trump over het handelsbeleid.

Luxemerken worden over het algemeen als beter beschermd beschouwd dan retailers in het massamarktsegment, vanwege hun prijszettingsmacht en loyale klantenbestand.

Analisten waarschuwen echter dat het risico van een bredere economische neergang – vooral een die wordt veroorzaakt door tarieven – zelfs de vraag naar luxe producten kan schaden, met name in belangrijke markten zoals de VS en China.

Bernstein-analist Luca Solca heeft onlangs zijn prognose voor de wereldwijde luxe-omzet sterk naar beneden bijgesteld. Hij verwacht nu een daling van 2% dit jaar, vergeleken met een eerdere schatting van 5% groei.

Hij zei dat de verschuiving een zichzelf versterkende cyclus van marktturbulentie en afnemend consumentenvertrouwen weerspiegelde.

Solca verlaagde ook zijn winstverwachting voor de sector en verwacht nu dat de gemiddelde EBIT tussen de 4% en 6% zal dalen ten opzichte van 2024.

Ondanks de somberheid zei hij dat luxe bedrijven nog steeds beter gepositioneerd waren dan de meeste om een periode van verstoring door te komen.