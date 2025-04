GTA VI beschermt het aandeel Take-Two tegen tarieven en recessievrees.

Beleggers zouden moeten investeren in Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ: TTWO), aangezien de tarieven van Trump en de angst voor een volledige handelsoorlog de wereldwijde aandelenmarkten blijven teisteren, zegt Adam Parker.

Hij is de oprichter en CEO van Trivariate Research.

Er wordt algemeen verwacht dat Trumps handelspolitiek de Amerikaanse economie voor het einde van dit jaar in een recessie zal storten, en een vertragende economie heeft de neiging om de discretionaire uitgaven te drukken.

Toch gelooft Parker van Trivariate dat TTWO over de capaciteiten beschikt om de macro-economische onzekerheid te doorstaan die Amerikaanse aandelen in 2025 anders veel minder aantrekkelijk zou maken.

GTA VI zal de omzet- en vrije kasstroomgroei bij TTWO stimuleren.

Adam Parker is positief over het aandeel Take-Two, voornamelijk omdat de videogame-uitgever naar verwachting in 2025 de langverwachte Grand Theft Auto VI zal uitbrengen.

Historisch gezien is GTA een titel die de omzetgroei en de vrije kasstroom voor TTWO versnelt, niet alleen voor een paar kwartalen, maar juist voor meerdere jaren.

“Wat er uiteindelijk aankomt is de volgende Grand Theft Auto, en dat brengt een enorme groei in omzet en vrije kasstroom met zich mee, met een historisch gezien zeer lange staart,” vertelde de marktexpert vandaag in een interview met CNBC.

Merk op dat de verwachte lancering van GTA VI de aandelen van Take-Two al helpt om tegen de trend in te gaan en aanzienlijk in de plus te blijven, terwijl de macro-onzekerheid Amerikaanse aandelen naar winst laat zoeken.

Take-Two aandelen blijven veerkrachtig tijdens een recessie

Volgens Parker van Trivariate zullen de aandelen van Take-Two waarschijnlijk veerkrachtig blijven, zelfs als de tariefsituatie en de daaropvolgende handelsoorlog in 2025 tot een economische vertraging leiden.

Zelfs in een vertragende economie zou de lancering van GTA VI deze videogame-uitgever kunnen helpen zijn omzet tegen het einde van dit decennium te verdubbelen.

Dit maakt de “risico-opbrengstverhouding positief scheef” bij Take-Two Interactive Software, voegde hij eraan toe.

Ondanks de onzekerheid over tarieven handhaafde het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf onlangs zijn prognose van een omzet tot $5,67 miljard dit jaar. Analisten gingen daarentegen uit van een lager bedrag van $5,61 miljard.

Hoe hoog kunnen de aandelen van TTWO in 2025 stijgen?

Parker is niet de enige die een positieve houding ten aanzien van Take-Two aandelen handhaaft. De bredere consensus op Wall Street over de videogame-uitgever blijft stevig op “overwogen”, wat het aanhoudende optimisme over de groeivooruitzichten en aankomende releases weerspiegelt.

Edward Woo van Ascendiant Capital ziet momenteel een opwaarts potentieel voor TTWO-aandelen van $270, wat een mogelijke winst van meer dan 25% ten opzichte van de huidige niveaus impliceert.

In zijn recente bericht aan klanten noemde Woo de verwachte release van GTA VI als belangrijkste reden voor zijn positieve kijk op het bedrijf dat eigenaar is van Rockstar Games, Zynga en 2K.

Desondanks blijven de aandelen van Take-Two Interactive Software onaantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, aangezien het bedrijf momenteel geen dividend uitkeert.