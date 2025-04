CartelFi versus XRP: waarom beleggers naar CARTFI kijken

Ripple’s XRP heeft, ondanks een positieve juridische update, geen grote koersstijging laten zien.

De prijs van XRP handelt momenteel ongeveer 1,5% hoger op $2,09.

XRP maakte tussen 12 en 13 april een sterke uitbraak door, met een stijging van $2,00 naar een hoogtepunt van $2,24 – een beweging van 11,7%, aangewakkerd door een sterke toename van het volume.

De rally vestigde een duidelijke weerstandszone tussen $2,18 en $2,24, terwijl de steun op korte termijn rond $2,08-$2,10 werd versterkt.

Het opwaartse momentum is echter afgekoeld. De recente prijsontwikkeling wijst op een bearish omkeerpatroon, waarbij XRP terugzakte naar $2,09 en een consolidatiefase inging.

Terwijl XRP-beleggers met onzekerheid te maken hebben, trekt een nieuw project de aandacht van de markt.

Beleggers die op zoek zijn naar asymmetrische kansen – vroege investeringen met potentieel voor onevenredig hoge rendementen – richten hun aandacht op CartelFi.

Het op een kartel geïnspireerde yield farming-protocol is snel uitgegroeid tot een opvallende speler in de DeFi-wereld en haalde binnen enkele dagen na de lancering bijna $1 miljoen op in de presale.

Ripple boekt belangrijke juridische overwinning

Copy link to section

Ripple (XRP) bleef donderdag stabiel boven de $2,00, een weerspiegeling van de veerkracht van Bitcoin, aangezien de grootste cryptocurrency boven de $84.000 handelde.

Deze stabiliteit volgt op een belangrijke procedurele ontwikkeling in de langdurige juridische strijd tussen de SEC en Ripple.

Op woensdag keurde het Amerikaanse Hof van Beroep een gezamenlijk verzoek van Ripple en de SEC goed om het hoger beroep in de lopende XRP-rechtszaak op te schorten.

Deze stap geeft beide partijen de ruimte om te werken aan het afronden van een schikking.

Het bevel stopt verdere briefing en verplicht de SEC om vóór 15 juni een voortgangsrapport in te dienen.

Het besluit markeert een belangrijke stap voorwaarts in de oplossing van een zaak die nauwlettend wordt gevolgd door de cryptosector vanwege het potentieel om toekomstige regelgevingskaders vorm te geven.

Beide partijen lijken in principe een akkoord te hebben bereikt, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de SEC.

Nu de speculaties over een mogelijke schikking toenemen, heeft Ripple wat ademruimte, terwijl marktdeelnemers wachten op bevestiging van wat een mijlpaal zou kunnen zijn voor de Amerikaanse regelgeving rondom crypto.

Het unieke aanbod van CartelFi

Copy link to section

CartelFi positioneert zich als een disruptieve speler op het snijvlak van meme-cultuur en gedecentraliseerde financiën (DeFi). Het pakt een hardnekkige tegenstrijdigheid in de cryptomarkt aan: de afweging tussen de speculatieve aantrekkingskracht van meme-coins en de consistente rendementen die worden geboden door opbrengst genererende DeFi-protocollen.

Via speciale liquiditeitspools voor meme-coins zet CartelFi speculatieve, inactieve activa om in productief kapitaal. Hierdoor kunnen beleggers profiteren van het hoge opwaartse potentieel van meme-tokens en tegelijkertijd rendementen behalen die normaal gesproken zijn voorbehouden aan traditionele DeFi-activa.

Een kenmerkend aspect van het CartelFi-protocol is het automatische terugkoop- en verbrandingsmechanisme, dat tot 100% van de geïnde kosten gebruikt om deflatoire druk te creëren – een maatregel die bedoeld is om de tokenwaarde in de loop van de tijd te stabiliseren en geleidelijk te verhogen.

Met miljarden aan slapende meme-tokens opgesloten in wallets, wil het platform van CartelFi dit ongebruikte kapitaal mobiliseren.

Het model daagt het idee uit dat meme-coins beperkt zijn tot speculatieve handel en positioneert ze in plaats daarvan als levensvatbare, rendement genererende financiële instrumenten.

CartelFi presale wint aan momentum

Copy link to section

De CartelFi presale nadert de grens van $1 miljoen.

Inmiddels heeft de presale van CartelFi heeft al meer dan $990.000 opgehaald bij vroege deelnemers, wat wijst op sterke initiële interesse in het projectvoorstel.

De presale, gestructureerd in 30 fasen, omvat een prijsverhoging van 5% per fase, wat vroege deelname stimuleert en een ingebouwde dynamiek creëert naarmate het aanbod vordert.

Het token staat momenteel op een prijs van $0,032.

CartelFi’s pitch – het omzetten van inactief meme-coin kapitaal in rendement genererende activa – onderscheidt zich in een overvolle markt.

Deze presale biedt de kans om vroegtijdig in te stappen in wat wordt omschreven als het “eerste DeFi-project dat memes in geldmachines verandert”.

Geïnteresseerde beleggers kunnen via de CartelFi website meer informatie vinden.