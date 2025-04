OPEC+ behoudt de controle ondanks de afnemende vraag en de spanningen tussen de VS en China over tarieven.

De olieprijzen kunnen dalen tot $50 per vat, aangezien de handelsspanningen tussen de VS en China geen tekenen van afname vertonen.

In een dergelijk scenario blijft de Organisatie van de Olie-exporterende Landen de oliemarkt beheersen.

De escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China heeft de 90-daagse tariefpauze voor andere landen overschaduwd, waardoor het conflict dichter bij een punt van geen terugkeer is gekomen.

Ondanks schommelende prijzen en een afnemende vraag behoudt OPEC+ de controle en het vermogen om de productie naar behoefte aan te passen, aldus Rystad Energy.

De transportsector (inclusief personenauto’s, luchtvaart, vrachtvervoer en scheepvaart) en de petrochemische sector zouden de meest significante negatieve gevolgen ondervinden van een langdurige handelsoorlog, zei Janiv Shah, vice-president, grondstoffenmarktanalyse, olie bij Rystad Energy, in een e-mailcommentaar.

“In dit scenario zouden we de Brent-olieprijs kunnen zien dalen tot onder de 50 dollar,” voegde Shah eraan toe.

We verwachten echter dat aanbodcorrecties en -verstoringen, samen met de stijgende energievraag in de zomer op het noordelijk halfrond, de Brent-prijzen rond de $70 per vat zullen houden.

Vraagscenario

Het ontbreken van een oplossing voor tarieven en sancties zal leiden tot grote economische onzekerheid, hogere kosten en vertragingen in investeringen.

“Uitgaande van een conservatieve schatting van een daling van de wereldwijde bbp-groei met 15% – gebaseerd op de impact van de handelsoorlog tussen de VS en China in 2018-2019 – zou de groei van de vraag naar olie in 2025 kunnen stagneren tot slechts 600.000 vaten per dag, ongeveer de helft van onze schattingen van vóór de tarieven,” zei Shah.

De tarieven waren toen veel lager, namelijk 25%, vergeleken met de huidige voorstellen van 14 april: 145% Amerikaanse tarieven op Chinese goederen en 125% Chinese tarieven op Amerikaanse import.

Eerder deze week verlaagde het Internationaal Energieagentschap zijn prognose voor de groei van de wereldwijde olievraag met 300.000 vaten per dag tot slechts 730.000 vaten per dag.

OPEC verlaagde in haar maandelijkse oliemarktrapport ook de vraagprognose voor dit jaar licht. De verlaging was echter niet zo significant als die van het IEA.

Het belangrijkste punt is volgens Shah te bepalen wat de aanpassingen in het aanbod zal veroorzaken die nodig zijn om de daling van de olieprijzen te stoppen.

“Het voor de hand liggende antwoord: meer productieverlagingen van OPEC+ vanaf augustus,” voegde Shah eraan toe.

De rol van de OPEC is cruciaal.

OPEC+ kan de productie aanpassen door de verhogingen te vertragen of terug te draaien als de vraag blijft dalen of het externe aanbod te snel toeneemt.

OPEC+ houdt de controle en zal maatregelen nemen om aanhoudende prijsdalingen te voorkomen.

De mogelijke beslissing weerspiegelt de voortdurende inspanningen van OPEC+ om het evenwicht op de markt te handhaven.

Shah zei:

De groep is bereid meer vaten op de markt te brengen, maar alleen onder eigen voorwaarden.

De schattingen van Rystad Energy suggereren dat de groei van het aanbod buiten OPEC+, van meer dan een miljoen vaten per dag uit belangrijke landen, aanzienlijk in gevaar kan komen.

De eerste schattingen voorspelden een groei van 1,2 miljoen vaten per dag voor producenten buiten OPEC+ in 2025.

De concurrentie neemt toe.

De groei van de vijf grootste niet-OPEC+-producenten (VS, Brazilië, Canada, Noorwegen en Argentinië) zal echter mogelijk lager uitvallen dan deze schatting en is onderhevig aan neerwaartse risico’s.

Het risico komt niet alleen voort uit lagere prijzen, maar ook uit een afgenomen vraag van afnemers van ruwe olie buiten OPEC+.

“De agressieve daling van de officiële verkoopprijzen (OSP’s) van Saoedische ruwe olie deze maand laat zien dat de concurrentie om de vraag naar ruwe olie toeneemt,” aldus Rystad Energy.

Gezien een mogelijk productieverlies van 500.000 vaten per dag voor producenten buiten OPEC+, zal OPEC+ waarschijnlijk een sterke positie behouden bij het beheersen van prijsschommelingen.

Bovendien beschikt de OPEC over een reserveproductiecapaciteit van ongeveer 5,85 miljoen vaten olie per dag.

Dit komt neer op ongeveer 6% van de totale wereldwijde olievoorziening.

Het nalevingsprobleem blijft bestaan.

Een cruciale factor voor het succes van de OPEC+-strategie is echter de naleving.

Sommige leden, met name Kazachstan, hebben hun productiequota overschreden en moeite gehad om zich aan de afgesproken limieten te houden.

OPEC+ benadrukte de noodzaak van compensatie.

Woensdag meldde het kartel nieuwe compensatieplannen te hebben ontvangen van onder meer Irak, Kazachstan en andere lidstaten.

Het bijgewerkte compensatieplan van de OPEC verhoogt de maandelijkse productieverminderingen, die nu variëren van 196.000 vaten per dag tot 520.000 vaten per dag, met ingang van deze maand tot juni 2026, aldus het kartel in een officiële verklaring.

Het vorige plan voorzag in lagere bezuinigingen, variërend van 189.000 tot 435.000 vaten per dag.

De oliemarkt zou verder worden ondersteund als de geplande productieverlagingen volledig worden doorgevoerd.

Dit komt doordat deze bezuinigingen de geplande productieverhoging van 411.000 vaten per dag door andere OPEC+-leden in mei grotendeels zouden compenseren.

Ondertussen waren de zorgen over het aanbod op de oliemarkt groot, nadat de regering-Trump woensdag nieuwe sancties tegen de Iraanse olie-export bekendmaakte, waaronder maatregelen tegen een in China gevestigde “theepot”-raffinaderij.

David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation, merkte op:

Het is dus waarschijnlijk verstandig om te wachten met serieuze investeringen tot er meer duidelijkheid is, hetzij door Trumps tarieven, hetzij door een verbeterend technisch beeld.