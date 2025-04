Rusland overweegt mogelijk een eigen stablecoin nadat Tether wallets heeft bevroren die gelinkt zijn aan een gesanctioneerde lokale beurs, na handhavingsacties van de Amerikaanse autoriteiten.

In een gesprek met lokale media drong de plaatsvervangend minister van Financiën, Osman Kabaloev, er bij de regering op aan om de ontwikkeling van een aan de roebel gekoppelde stablecoin te overwegen als alternatief voor Tether’s USDT.

Zijn opmerkingen volgden slechts enkele weken nadat Tether vorige maand ongeveer $27-28 miljoen aan USDT had bevroren op wallets van Garantex, een Russische crypto exchange die onder internationale sancties staat.

Kabaloev gelooft dat deze beperkingen een grote zwakte in de Russische digitale financiële infrastructuur hebben blootgelegd: de afhankelijkheid van in het buitenland uitgegeven stablecoins.

De spanningen liepen begin maart op toen het Amerikaanse ministerie van Justitie, samen met Duitse en Finse autoriteiten, domeinen die aan Garantex waren gelinkt, offline haalde.

Enkele dagen later legde het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën nieuwe sancties op, waarbij de beurs werd beschuldigd van het witwassen van geld en het verwerken van transacties voor gesanctioneerde entiteiten zoals de Houthi-beweging.

Garantex beschuldigt Tether ervan “de oorlog tegen de Russische cryptomarkt te zijn begonnen” en waarschuwt gebruikers dat alle USDT-transacties in Russische wallets nu risicovol kunnen zijn.

Hoewel het gebruik van stablecoins binnen het experimentele juridische regime van Rusland onbeperkt blijft, is Kabaloev van mening dat recente gebeurtenissen duidelijk hebben gemaakt dat het land behoefte heeft aan eigen alternatieven.

“De recente blokkade doet ons nadenken over het creëren van interne tools die vergelijkbaar zijn met USDT, mogelijk gekoppeld aan andere valuta,” werd hij geciteerd.

Cryptogebruik in de wereldhandel

Russische wetgevers hebben aangedrongen op manieren om crypto te integreren in de wereldhandel als middel om westerse sancties te omzeilen. Vorig jaar nam het Russische parlement twee crypto-gerelateerde wetsvoorstellen in eerste lezing aan, waaronder een voorstel dat het gebruik van digitale activa in de internationale handel zou toestaan.

Sindsdien zijn sommige Russische bedrijven overgestapt op digitale activa om de handel gaande te houden. Volgens eerdere berichten gebruiken Russische oliemaatschappijen Bitcoin, Ethereum en stablecoins zoals USDT om betalingen met kopers in China en India te vergemakkelijken.

Hoewel deze op crypto gebaseerde transacties nog steeds een klein deel van het totale volume vertegenwoordigen, zouden ze volgens bronnen destijds tientallen miljoenen dollars per maand bedragen.

Een ander rapport van beleggingsfirma VanEck beweerde dat Rusland, samen met China, Bitcoin begon te gebruiken voor de afwikkeling van bepaalde energietransacties.

Nu crypto al een steeds grotere rol speelt in de handel, beginnen Russische functionarissen ook warm te lopen voor het idee van een nationale cryptoreserve, vergelijkbaar met recente stappen in de VS.

In maart stelde Evgeny Masharov, lid van de Burgerkamer, voor om een door de staat beheerd reservefonds op te richten met behulp van digitale activa die in beslag zijn genomen tijdens strafrechtelijke procedures. Hij is van mening dat dit de financiële stabiliteit van Rusland kan versterken en de afhankelijkheid van in het buitenland aangehouden reserves kan verminderen.

Lancering CBDC uitgesteld

Tegen deze achtergrond heeft Rusland de uitrol van zijn digitale centralebankvaluta, waaraan al lang wordt gewerkt, uitgesteld. De digitale roebel, die oorspronkelijk gepland stond voor massale adoptie tegen medio 2024, zal nu naar verwachting niet eerder dan 2026 worden gelanceerd.

Volgens berichten in de lokale media is de vertraging te wijten aan technische problemen. Veel banken hebben moeite om over te stappen van buitenlandse softwaresystemen, met name Amerikaanse oplossingen zoals Oracle.

Deze databasesystemen zijn essentieel voor de veilige verwerking van grote hoeveelheden transacties, en de overstap naar binnenlandse alternatieven onder de huidige sancties is voor Russische banken een uitdaging gebleken, waardoor de volledige uitrol van de digitale roebel moeilijk te ondersteunen is.