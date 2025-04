Tsjechië heeft voor het eerst in zijn geschiedenis volledige onafhankelijkheid bereikt van Russische olievoorraden, zo maakten regeringsfunctionarissen donderdag bekend.

Deze mijlpaal werd bereikt dankzij de voltooiing van capaciteitsuitbreidingen aan de TAL-pijpleiding, die vanuit het westen komt, aldus een bericht van Reuters.

De Tsjechische premier Petr Fiala maakte donderdag tijdens een persconferentie op televisie bekend dat de eerste verhoogde olieleveringen via pijpleiding zijn aangekomen in het centrale oliedepot in Tsjechië.

Russische olie niet langer nodig

Copy link to section

Fiala kondigde in het depot in Nelahozeves, 20 km ten noorden van Praag, aan: “Onze afhankelijkheid van Rusland voor olie is na ongeveer 60 jaar ten einde gekomen.”

Fiala voegde eraan toe:

Voor het eerst in de geschiedenis is Tsjechië volledig afhankelijk van niet-Russische olie en volledig bevoorraad via westerse routes.

De Tsjechische regering probeert sinds de Russische invasie van Oekraïne haar afhankelijkheid van Russische olie te verminderen. Decennialang kwam ongeveer de helft van de jaarlijkse olie-import van Tsjechië via de Druzhba-pijpleiding uit Rusland.

De Transalpine (TAL)-pijpleiding, die olie van tankers in de Italiaanse haven van Triëst naar Duitsland transporteert, is eind vorig jaar geüpgraded door de Tsjechische pijpleidingbeheerder MERO.

De olie wordt vervolgens via de Ingolstadt–Kralupy–Litvinov (IKL)-pijpleiding naar Tsjechië getransporteerd.

Dankzij de TAL-upgrade, die de beschikbare capaciteit heeft verhoogd tot 8 miljoen ton per jaar, kan nu aan de jaarlijkse behoeften van Tsjechië worden voldaan.

Meer tankers veiliggesteld.

Copy link to section

Orlen Unipetrol, een Tsjechische raffinaderij, gebruikt sinds de stopzetting van de leveringen via de Druzhba-pijpleiding in maart olie uit de staatsreserves om de productie op peil te houden.

Het bedrijf bereidt zich nu voor op de overgang naar volledige levering via de TAL-pijpleiding, na een capaciteitsverhoging.

De Litvinov-raffinaderij begint volgende week met de verwerking van Noorse ruwe olie uit de geüpgradede TAL-pijpleiding; de ruwe olie wordt vrijdag verwacht.

Vorig jaar importeerde Tsjechië 6,5 miljoen ton olie. Statistieken van het ministerie van Industrie laten zien dat 42% van de olie via de Druzhba-pijpleiding werd geïmporteerd.

Dit is een daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren, toen tot 58% van de olievoorziening uit Rusland kwam.

In 2024 importeerde het land olie uit Azerbeidzjan en Kazachstan, en in kleinere hoeveelheden ook uit Noorwegen en Guyana.

De Druzhba-pijpleiding blijft bestaan.

Copy link to section

Het bedrijf MERO heeft verklaard dat het van plan is de Druzhba-pijpleiding gevuld te houden met ruwe olie.

Deze maatregel wordt genomen om rekening te houden met mogelijke toekomstige olieaanvoer, die uit verschillende bronnen kan komen.

Een van die potentiële bronnen is de Oekraïense haven van Odessa, die olie zou kunnen leveren aan de Druzhba-pijpleiding.

Jaroslav Pantucek, directeur van MERO, de Tsjechische exploitant van oliepijpleidingen, verzekerde belanghebbenden donderdag dat de Druzhba-pijpleiding operationeel blijft en klaarstaat om het olietransport te hervatten wanneer nodig.

Ondanks de huidige geopolitieke onzekerheden en discussies over de toekomst ervan, is de infrastructuur van de pijpleiding in goede staat en klaar voor gebruik.

Pantucek erkende dat het toekomstige gebruik van de Druzhba-pijpleiding momenteel wordt geëvalueerd, waarbij verschillende factoren en potentiële scenario’s worden overwogen.

Deze evaluatie omvat waarschijnlijk een analyse van geopolitieke ontwikkelingen, trends op de energiemarkt en de potentiële impact op de energiezekerheid van de betrokken landen.

Hongarije en Slowakije, die beide een pro-Moskou-standpunt innemen, willen graag Russische olie blijven ontvangen via de Druzhba-pijpleiding.