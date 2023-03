VIDEO: Hvorfor investere i sølv? Hva kan sølvprisen gjøre når bankvesenet vakler og inflasjonen herjer?

Jeg har lenge syntes gull er en morsom ressurs. Det gjør stort sett ingenting, bortsett fra små brukssaker som smykker. Og likevel er mennesker besatt av det, mens det handler som en vanlig finansiell eiendel.

Men hva med sølv ? Hvis gull er rart, hva med dette enda rarere metallet som bare fungerer som en verdibutikk?

Denne uken på podcasten blir BullionVaults forskningsdirektør, Adrian Ash, med på podcasten for å snakke om alt som har med investeringer og sølv å gjøre.

Jeg skrev et stykke på begynnelsen av året om hvorfor noen kunne investere i sølv fremfor gull. Siden 1973 har gull vært den ubestridte vinneren, med gull/sølv-prisforholdet steget til over 100 under COVID, til tross for at det var under 30 i 1973, som diagrammet nedenfor viser.

Men kan dette endre seg fremover? Dette var et sentralt tema i episoden, og Adrian er ikke så sikker. Når han så på prisdriverne, snakket han om den store forskjellen mellom gull og sølv: sistnevnte er delvis drevet av en butikk med verdistatus så vel som dens industrielle etterspørsel, mens gull ikke brukes til mye utover en butikk av verdi.

Og likevel i de siste tiårene har denne verdibutikken avhandlingen vunnet frem. Gull har blitt kjøpt opp av sentralbanker, institusjonelle fond og regjeringer, og ligger nå rundt 2000 dollar per unse – nær sin all-time high – mens sølv handles til rundt 23 dollar per unse, etter å ha vært nær 50 dollar per unse i 2011.

Men det er en annen form for ressurs, som Adrian også sier. Volatiliteten alene er på et helt annet nivå.

Men mens vi fortsetter å navigere i dette uklare vannet i 2023, og Federal Reserve vurderer å bremse ned renteøkningene når banksektoren slingrer, hva betyr dette for sølv? Kan inflasjonen komme tilbake hvis Fed snur, med sølv som høster fordelene? Eller vil en potensiell resesjon og fall i industriell etterspørsel etter sølv trekke prisen helt ned?

Det er et vanskelig spørsmål å svare på, men det er et spørsmål Adrian og jeg gjorde vårt beste for å diskutere denne uken.