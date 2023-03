Dan er en dataanalytiker hos Invezz, og kombinerer kvantitative ferdigheter og en makrobakgrunn for å kompilere analyser om en… Les mer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Gull er en av de mest gjenkjennelige eiendelene i verden – både i og utenfor finansverdenen.

Mennesker har vært forelsket i gull så langt tilbake som 4000 f.Kr. I dag snakker vi fortsatt om det. Ikke bare det, men det har en ganske unik plass i finansmarkedene.

Tradisjonelt kjent som en inflasjonssikring og en ukorrelert eiendel, kjøper investorer vanligvis gull for å diversifisere porteføljene sine. Her er atten statistikk om denne sære eiendelen som vi kaller gull.

1. Gull støttet den amerikanske dollaren mellom 1944 og 1971

Mange innser ikke at fiat-alderen for “papir” valuta bare har eksistert i et halvt århundre eller så.

I 1971 gikk president Richard Nixon på TV for å kunngjøre at amerikanske dollar ikke lenger ville kunne løses inn mot gull, og offisielt brøt avtalen som hadde vært på plass siden Bretton-Woods-konferansen i 1944.

Kilde: Richard Nixon

2. Storbritannia vedtok ved et uhell gullstandarden under Sir Isaac Newton i 1717

I 1717 var Sir Isaac Newton mester for Royal Mint. Han satte feilaktig valutakursen for gull til sølv for lavt, noe som resulterte i et slikt løp på gull at alle sølvmyntene i landet gikk ut av sirkulasjon etter hvert som de ble handlet inn.

På en slik måte hadde Storbritannia vedtatt en de facto gullstandard.

Kilde: Globalizing Capital: A History of the International Monetary System – Third Edition

3. Tyskland forlot gullstandarden i 1914 og led av hyperinflasjon mindre enn et tiår senere

Tyskland vedtok først gullstandarden i 1871, men ble av den i 1914, først og fremst som et resultat av dyre krigserstatninger.

Mindre enn et tiår senere led de av hyperinflasjon og den tyske Papiermark kollapset. De vendte kort tilbake til gullstandarden (eller en de facto gullstandard) i 1923, men forlot den til slutt for godt.

Kilde: World Population Review

4. Sveits var et av de siste landene som hadde bånd til gullstandarden, og forlot den først i 1999

Det er ikke så lenge siden at Sveits forlot gullstandarden. I en avstemning for å modernisere den 125 år gamle grunnloven, var et av forslagene å kutte båndene mellom nasjonens valuta og gull.

Forslaget ble vedtatt med 59 % av stemmene.

Kilde: New York Times

5. Gull handles til $2000 per unse, det høyeste nivået siden Russland invaderte Ukraina

Etter å ha forlatt gullstandarden i 1999, gikk Sveits nesten tilbake til den 15 år senere. Eller i det minste en avledning av det.

“Save our Swiss Gold”-bevegelsen presset på for at den sveitsiske sentralbanken skulle holde minst 20% av sine eiendeler i gull, forby salg av gull i fremtiden og bringe alle sine gullreserver tilbake til Sveits.

Til tross for meningsmålinger som viste støtte for forslaget så høy som 44% i månedene frem til avstemningen, ble forslaget til slutt beseiret, med 78% som stemte imot.

Kilde: Forbes

6. Gull handles til $2000 per unse, det høyeste nivået siden Russland invaderte Ukraina

Gull denne uken brøt $2000- barrieren for første gang siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022.

Kilde: I stedet

<div class=”flourish-embed flourish-chart” data-src=”visualisation/13126911″><script src=” https://public.flourish.studio/resources/embed.js “></script></ div>

7. Aksjemarkedet har doblet gullavkastningen det siste tiåret

Finansmarkedene opplevde et av de lengste og mest eksplosive oksemarkedene etter det store finanskrakket i 2008, med markeder som steg nesten konstant frem til tilbakeslaget i 2022.

Gull har imidlertid ligget etter. I løpet av det siste tiåret er det opp 30 %, langt under de 157 % som S&P 500 har satt inn i samme tidsramme.

Med andre ord, hvis du investerte $1 i gull for ti år siden, ville du ha $1,30 i dag, mens den samme investeringen i S&P 500 ville bety at du hadde $2,57 i dag.

8. Gull var en av få eiendeler for å unngå tap i 2022, og økte med 0,4 %

Til tross for etterslep i aksjemarkedet over en lengre tidsramme, var gullinvestorer i fjor lettet over at de hadde valgt metallet.

Den returnerte mer eller mindre jevnt på året, og lukket opp 0,4 %. Dette sammenlignet med knusende tap i mange andre risikoaktivaklasser da verden gikk over til et nytt paradigme med stram pengepolitikk midt i voldsom inflasjon.

Det var et sjeldent år hvor både aksje- og obligasjonsinvestorer tapte penger, og de fleste risikoaktiva ga sin dårligste avkastning siden 2008.

S&P 500 reduserte nesten 20 %, Nasdaq tapte 33 % og Bitcoin tapte 65 %.

9. Gull handlet til en fast pris på $35 per unse under den amerikanske gullstandarden frem til 1971

Under gullstandarden ble prisen på gull fastsatt til $35 per unse. Mot slutten av regimet avvek dette grovt fra kursen som ble tilbudt på det svarte markedet, da dollaren gjentatte ganger ble devaluert.

Til syvende og sist førte dette til at Nixon forlot gullstandarden, og prisen er for tiden $2000 per unse.

Kilde: econlib.org

10. President Roosevelt gjorde det ulovlig å eie mer enn $100 gull i USA i 1933

Under den store depresjonen ble Federal Reserve begrenset fra å trykke penger som et resultat av utarming av gullressurser (på grunn av Federal Reserve Act av 1913).

Som et resultat kunngjorde president Roosevelt Executive Order 6102, “som forbyr hamstring av gullmynter, gullbarrer og gullsertifikater i det kontinentale USA.”

Det ga publikum mindre enn fire uker til å levere alt gull for den faste prisen på $20,67 per unse.

11. Siden Executive Order 6102 i 1933 har prisen på gull økt 96X

Siden Roosevelts ordre i 1933 har gullprisen økt 96X fra den faste prisen på 20,67 dollar han annonserte.

Dette er et hovedpunkt for gullfeil, som står bak gulls evne til å bevare sin kjøpekraft og fungere som en inflasjonssikring.

12. Hvis du hadde gull verdt 100 dollar i 1971, ville det vært verdt 2000 dollar i dag

Gull har økt til $2000 per unse fra den kunstig lave faste prisen på $35 per unse under gullstandarden.

Dette betyr at $100 gull, tilsvarende 2,86 unser, vil være verdt over $5700 i dag.

Det er imidlertid viktig å merke seg at $35 var en kunstig lav pris. I virkeligheten var prisen nærmere $100, noe som betyr at du bare ville ha nettoført omtrent en unse i 1971, tilsvarende $2000 i dag.

Kilde: Macrotrends

13. Gull har gitt et gjennomsnitt på 7,78 % siden 1971

En annen måte å se på den forrige statistikken på er at siden gullstandarden ble forlatt i 1971, har gull gitt et gjennomsnitt på 7,78 %.

Kilde: Gold.org

14. Gull har ikke holdt tritt med aksjene. En $100 i gull i 1974 ville vært verdt $1020 i dag. Den samme investeringen i S&P 500 vil være verdt $16 800

For å synliggjøre hvor dårlig gull har prestert sammenlignet med aksjer, er det best å ta utgangspunkt i 1974, etter at gullstandarden var blitt fullstendig flyttet bort fra.

En $100 i gull vil være verdt $1020 i dag, mens hvis du velger aksjer i form av S&P 500, ville den vært verdt $16800.

Kilde: officialdata.org , dollartimes.com

15. Mennesker har samlet gull i 6000 år

Vi vet ikke med sikkerhet når menneskehetens kjærlighetsforhold til gull startet. Imidlertid vet vi at det var så langt tilbake som 4000 f.Kr.

Det er funnet gullflak i paleolittiske huler fra denne perioden. Siden den gang dukker det opp på tvers av arkeologiske tekster og eldgamle steder over hele kloden.

Kilde: bebusinessed.com

16. Gull ble først brukt som penger i det gamle Egypt i 1500 f.Kr

Gull kan ha vært underlagt menneskehetens ønsker siden 4000 f.Kr., men det var ikke før 1500 f.Kr. at det først ble brukt som byttemiddel.

I det gamle Egypt var shekelen en mynt som veide 11,3 gram, bestående av to tredjedeler gull og en tredjedel sølv, og ble standardmåleenheten i Midtøsten.

Kilde: Focus Economics

17. Gull brøt først barrieren på $1000 per unse i mars 2008, da den amerikanske banken Bear Stearns kollapset

Bear Stearns kollapset i mars 2008, solgt til JP Morgan til en svært urolig pris for å forhindre konkurs.

Midt i kaoset i banksektoren, passerte gull 1000 dollar per unse for første gang noensinne.

Kilde: BullionVault

18. Det tidlige 21. århundre var sterkt for gull, med eiendelen multiplisert med 7X mellom 2001 og 2011

I september 2001 ble gull omsatt for 271 dollar per unse. Ti år senere var det 7X det tallet, og handlet til $1896 per unse.

Det eksplosive tiåret for gull inkluderte det store finanskrakket i 2008, som knuste aksjer og andre risikoaktiva rundt om i verden.

Siden den gang har gull imidlertid haltet dårlig, og i dag, tolv år senere, handles det bare marginalt over 1896 dollar til 2000 dollar per unse.

Kilde: Bullionbypost

20. Den eneste gullprodusenten i S&P 500, Newmont Corporation, falt 13,5 % i 2022

Det er bare én gullgraver i S&P 500, Newmont Corporation.

Den har en markedsverdi på 36,7 milliarder dollar. Investorer var imidlertid bedre stilt med gull i fjor, da selskapet falt 13,5 % sammenlignet med gull som økte med 0,4 %.

20. Tilgangen på gull økte med 2 % i 2022

Gull blir ofte sett på som “harde penger” fordi det ikke kan skrives ut av løse luften som fiat-valutaer. Den har imidlertid ikke helt et fast tak, da gruvedrift dekker små mengder nye reserver.

I 2022 økte tilgangen på gull med 2 %.

Kilde: gold.org

21. To tredjedeler av all verdens gull har blitt utvunnet siden 1950

Av de estimerte 208 874 tonnene gull som for tiden er i omløp, har to tredjedeler av det blitt utvunnet siden 1950.

Kilde: gold.org

22. Sentralbanker har 17 % av gullbeholdningen over bakken

Ser vi på verdens overjordiske lager av gull, eies 17 % av sentralbanker. Barer og mynter, inkludert gullstøttede ETFer, står for 22 %.

Smykker er fortsatt den høyeste brukssaken, med 46 % av beholdningen utpekt til dette formålet.

Kilde: gold.org