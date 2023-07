Dave Limp – Senior Vice President for Devices and Services hos Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) forventer en robot i hver husholdning om noen år fra nå.

Amazon er forpliktet til kunstig intelligens

Copy link to section

Uttalelsene hans gir gjenklang med det økende fokuset på kunstig intelligens. I skrivende stund er S&P 500 opp omtrent 15 % for året, hvorav mye har vært relatert til gevinsten i AI-aksjer.

Likevel ser Amazons Limp ut til å tro at kunstig intelligens for øyeblikket kun er i sin tidlige omgang. På CNBCs ” TechCheck ” sa han:

Vi har mye suksess igjen å vise kundene. Robotikk vil være en av det. Jeg kan ikke forestille meg en fremtid om 10 år fra nå, med alt vi ser skjer innen AI, der hver husholdning ikke kommer til å ha minst én robot.

I 2021 introduserte Amazom.com Inc Astro – en virtuell assistent som fungerer som en hjemmerobot for sikkerhet og fjernpleie for eldre. Tidligere i år lanserte tech-behemoth også “Bedrock” for å utvide sitt fotavtrykk innen generativ AI (les mer).

Hvis noe, antyder slike veddemål at multinasjonalet ser en stor fremtid innen kunstig intelligens; fokus på som, vil sannsynligvis spre ned til andre navn i denne plassen også, for eksempel AltSignals.

AltSignals lanserer et AI-fokusert handelsverktøy

Copy link to section

AltSignals er et finansteknologiselskap som står bak en handelssignaltjeneste den kaller “AltAlgo”.

Men det er langt fra din gjennomsnittlige, løpende plattform som informerer deg om når du skal ta en posisjon i en finansiell eiendel som aksjer eller kryptovalutaer og når du skal trekke deg ut av dem. Det er annerledes og forbedret i forhold til jevnaldrende på flere måter.

Til å begynne med ønsker AltSignals å integrere sin state-of-the-art handelsalgoritme med kunstig intelligens i sin kommende tjeneste ActualizeAI. Ideen er i hovedsak å bruke AI for å ytterligere forbedre kvaliteten og nøyaktigheten til handelssignalene slik at investorer kan maksimere fortjenesten.

For det andre har den sitt eget opprinnelige $ASI-token som virkelig er nøkkelen til å låse opp alt denne plattformen har å tilby. Krypto-eiendelen er for tiden i forhåndssalg.

AltSignals’ $ASI-token er en investering i seg selv

Copy link to section

Merk at AltSignals tar sikte på å til slutt gå over til en fullstendig desentralisert tjeneste. Enkelt sagt, det er en plattform som ønsker at fellesskapet skal ha makten til å ta beslutninger – og det er her $ASI-tokenet trer inn.

På samme måte som aksjer, er det opprinnelige tokenet det som gir deg retten til å få din stemme hørt i saker som er kritiske for fremtiden til AltSignals.

Interessant nok er $ASI-tokenet også en investering som, avhengig av tilbud og etterspørsel, kan gi deg fortjeneste over tid. For eksempel koster den for øyeblikket 0,018 USD, men anslås å nå 0,022 USD ved slutten av forhåndssalget.

Det tilsvarer omtrent 25 % oppside. I tillegg har trinn 2 av forhåndssalget som pågår for øyeblikket allerede samlet inn over 1,1 millioner dollar, noe som er gode nyheter for investorer, da det antyder sterk etterspørsel.

Kan $ASI-token dra nytte av Spot Bitcoin ETF?

Copy link to section

Det er verdt å nevne her at andre tokens som Pepe og Floki så en betydelig prisøkning da de gikk live på store kryptobørser tidligere i år. Det er en begivenhet som fortsatt er i fremtiden for AltSignals, og som derfor maler et ganske rosenrødt bilde av hva fremtiden vil bringe for $ASI-tokenet.

På toppen av det har kryptovalutaer nylig samlet seg på bakgrunn av registreringer fra bemerkelsesverdige kapitalforvaltere, inkludert den mektige BlackRock, for en Spot Bitcoin ETF. Mange tror markedet vil låse opp neste etappe når SEC gir grønt lys til en slik børshandlet ETF som kan være en annen medvind for $ASI-tokenet med tanke på at det er en krypto i kjernen.

Husk at BlackRock har en historie med å vinne godkjenning for nesten hver eneste ETF den noen gang har søkt om. Til slutt anslås markedet for kunstig intelligens å ekspandere med en CAGR på mer enn 20 % for å overgå 2,0 billioner dollar i verdi ved slutten av dette tiåret – og AltSignals, som er et AI-navn, kan ri på den bølgen.

Setter man det hele sammen, kan det tenkes at det opprinnelige $ASI-tokenet kan være verdt 5 cent tidlig i 2024. For ytterligere detaljer om forhåndssalget, besøk AltSignals-nettstedet her.