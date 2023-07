Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) nådde et nytt høydepunkt i morges etter å ha satt en prislapp på Copilot – en «Generativ AI»-assistent for Microsoft 365.

Copilot kan øke Microsofts inntekter

Copy link to section

For ytterligere $30 i måneden vil kundene nå dra nytte av kunstig intelligens på tvers av en rekke verktøy, inkludert Excel, Teams og Word.

Det er forankret i forretningsdataene dine i Microsoft Graph – det er alle e-postene, kalenderen, chattene, dokumentene og mer.

Copilot testes for tiden med 600 bedriftskunder, inkludert General Motors. Tidslinjen for en offentlig utrulling er ennå ikke avslørt.

Tirsdag la Microsoft også “visuell søk”-funksjon til sin AI-drevne Bing Chat. Med henvisning til sitt fortsatte fokus på kunstig intelligens, hevet Bank of America-analytiker Brad Sills sitt prismål i dag på teknologigiganten til $405 – opp ytterligere 13 % herfra.

Godkjenningsstempelet fra giganter som Microsoft taler mye om fremtiden til AI – og fortsatt vekst i denne undersektoren av teknologi vil sannsynligvis også hjelpe de kommende plattformene som AltSignals.

AltSignals er en AI-drevet handelssignaltjeneste

Copy link to section

AltSignals, i kjernen, er en handelssignaltjeneste som er forpliktet til å hjelpe deg med å ta bedre beslutninger som investor.

Den innovative handelsalgoritmen kalt “AltAlgo” har klart å bygge et fellesskap som består av nesten 55 000 tradere på Telegram – hvorav mer enn 1400 er VIP-medlemmer.

Men AltSignals planlegger nå å lansere en ny flaggskiptjeneste den kaller ActualizeAI. Som navnet antyder, tar det kommende handelsverktøyet sikte på å integrere kunstig intelligens for å ytterligere forbedre nøyaktigheten av signaler og, følgelig, maksimere fortjenesten for investorer.

Viktigst av alt, ActualizeAI vil bli drevet av $ASI – et eget native token som for øyeblikket er i forhåndssalg.

AltSignals sitt opprinnelige $ASI-token har samlet inn 1,2 millioner dollar

Copy link to section

AltSignals ønsker på sikt å bli en fullstendig desentralisert plattform og la fellesskapet få en større rolle i å ta beslutninger og planlegge for dens fremtidige retning.

Å eie $ASI-tokenet er hvordan du kan utøve den nevnte retten. På toppen av det kan det innfødte tokenet også øke i pris basert på tilbud og etterspørsel, noe som gjør det mer som en investering.

Gode nyheter er at trinn 2 av forhåndssalget så langt har samlet inn nær 1,2 millioner dollar, noe som allerede signaliserer sterk etterspørsel.

$ASI-tokenet står for øyeblikket på $0,018 og er anslått å være verdt $0,022 ved slutten av det pågående forhåndssalget, og deretter vil det gå live på bemerkelsesverdige kryptobørser som vanligvis har en tendens til å øke prisen på et kryptotoken ytterligere.

$ASI kan dra nytte av krypto- og AI-medvind

Copy link to section

Merk at AltSignals er en plattform som slår sammen krypto og kunstig intelligens til en. Teoretisk sett kan den derfor dra nytte av de respektive medvindene knyttet til begge.

Kunstig intelligens anslås å være et marked på 2,0 billioner dollar innen 2030. Mellom nå og slutten av dette tiåret forventes det å vokse med en sammensatt årlig rate på over 20 %. Så for det første er det en bølge som kan være til nytte for AltSignals.

For det andre ser det ut til at ting går i riktig retning for kryptomarkedet i år. For eksempel dømte en amerikansk dommer nylig til fordel for Ripple og bekreftet at “XRP”-tokenet ikke er en sikkerhet slik SEC påsto i søksmålet.

På toppen av det har en rekke kapitalforvaltere, inkludert BlackRock Inc, søkt om en Spot Bitcoin ETF. Hvis et slikt børshandlet fond som signaliserer institusjonell interesse for kryptovalutaer vinner regulatorisk godkjenning, kan det låse opp ytterligere oppside i kryptomarkedet, ifølge mange eksperter.

Til slutt fortsetter inflasjonen å avta. Den var på 3,0 % i juni (les mer) – en avlesning som skapte mer rom for Federal Reserve til å vurdere å revurdere sin forrige sending av ytterligere to stigninger i år.

Når sentralbanken blir mer mild når det gjelder pengepolitikken, kan investorer vende seg mer aggressivt til risikohandlene som inkluderer kryptovalutaer.

Alt dette sammen kan være en meningsfull fordel for $ASI-tokenet. For ytterligere detaljer om forhåndssalget av det opprinnelige tokenet, besøk AltSignals-nettstedet her.