Gullprisene stiger etter amerikanske jobbdata og robuste kinesiske økonomiske indikatorer

Gullprisene opplevde en bemerkelsesverdig økning på mandag, og handlet i $2320-tallet, da markedene reagerte på den siste amerikanske jobbrapporten og sterke økonomiske data fra Kina, sammen med vedvarende sentralbanketterspørsel etter det edle metallet.

Amerikanske sysselsettingsdata myker opp, noe som øker gullappell

Gullmarkedet tok seg opp igjen da de nylige amerikanske Nonfarm Payrolls-dataene viste svakere jobbvekst enn forventet, med bare 175 000 stillinger lagt til i april, under markedsprognosene.

Mer avgjørende er at nedgangen i lønnsveksten, som er bevist av lavere enn forventet gjennomsnittlig timelønn, antyder at Federal Reserve kan vurdere å senke rentene raskere enn tidligere forventet.

Lavere renter gjør gull, som ikke gir renter, til en mer attraktiv investering ved å redusere alternativkostnaden forbundet med å holde det.

Kinas økonomiske aktivitet er fortsatt robust

Ytterligere støtte for økningen i gullprisene, indikerte den siste kinesiske Caixin Services Purchasing Managers’ Index (PMI) for april at sektoren fortsetter å ekspandere, og scoret over 50-punktsmerket som skiller vekst fra sammentrekning.

Denne vedvarende ekspansjonen er et positivt tegn på gulletterspørselen i Kina, som har møtt de siste økonomiske utfordringene, men som fortsetter å vise motstandskraft.

Sentralbankene fortsetter å styrke etterspørselen etter gull

Sentralbankaktivitet spilte også en nøkkelrolle i å støtte gullprisene, med en netto økning i gulloppkjøp rapportert for mars.

I følge World Gold Council la sentralbankene til 15 tonn gull til sine reserver, og opprettholder et konsistent kjøpsmønster. Denne pågående etterspørselen fra sentralbanker, som er blant de største kjøperne av gull globalt, fortsetter å underbygge markedet.

Kombinasjonen av mykere økonomiske indikatorer i USA, fortsatt økonomisk ekspansjon i Kina og konsekvent sentralbanketterspørsel antyder et potensielt bullish marked for gull ettersom investorer og finansinstitusjoner rekalibrerer sine strategier som svar på globale økonomiske trender.

