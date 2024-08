CleanSpark ekspanderer i Wyoming, forbigår Riot som nest største Bitcoin-gruvearbeider i USA

CleanSpark, den Nasdaq-noterte Bitcoin-gruvearbeideren, har annonsert betydelige utvidelser til gruvedriften med banebrytende fasiliteter i Wyoming.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Dette trekket posisjonerer CleanSpark som den nest største Bitcoin-gruvearbeideren i USA med markedsverdi, og overgår Riot Platforms hvis aksjer har trukket seg tilbake i ni dager på rad, selv om analytikere ved HC Wainwrite er positive på det. Marathon Digital Holdings er den største kryptogruvearbeideren i USA med markedsverdi på 5,8 milliarder dollar.

To nye Bitcoin-gruveanlegg kommer til Wyoming

Copy link to section

Det første CleanSpark Bitcoin-gruveanlegget i Wyoming ligger i Cheyenne, og det forventes å være i drift innen slutten av året.

Selskapet har sikret seg 75 megawatt (MW) kraftkontrakter i Wyoming, med 30 MW dedikert til å kjøre S21 immersion XP applikasjonsspesifikke integrerte kretser (ASIC).

Dette initiativet forventes å øke CleanSparks hashhastighet med 2 eksahash per sekund (EH/s).

I tillegg søker selskapet aktivt etter ytterligere strømkilder for det nye nettstedet for å forbedre gruvekapasiteten.

CleanSpark er også i ferd med å anskaffe en andre tomt i Wyoming, som vil utnytte de resterende 45 MW med kontraktsfestet kraft. Denne siden forventes å bidra med ytterligere 3 EH/s til selskapets hashrate når den er i drift.

CleanSpark fortsetter med å stenge den underliggende eiendommen for dette andre anlegget, noe som understreker forpliktelsen til å utvide sitt fotavtrykk i Wyoming.

Administrerende direktør Zach Bradford uttrykte entusiasme for utvidelsen, og fremhevet Wyomings støttende holdning til kryptovalutaindustrien.

I en pressemelding sa Bradford at CleanSpark var begeistret over å utvide i en stat som så offentlig støtter Bitcoin-gruveindustrien, spesielt etter at University of Wyoming kunngjorde lanseringen av Bitcoin Research Institute og senator Lummis introduserte BITCOIN Act.

CleanSpark ekspanderer også til Tennessee

Copy link to section

I tillegg til Wyoming-prosjektene, utvider CleanSpark til Tennessee gjennom oppkjøpet av GRIID Infrastructure i en avtale på 155 millioner dollar som vil øke kapasiteten på over 400 MW i løpet av de neste to årene.

Oppkjøpet inkluderer også en samlokalisering i New York, som ytterligere utvider CleanSparks operasjonelle base.

CleanSpark har gjort betydelige fremskritt i å utvide virksomheten i år. I februar la selskapet til et nytt anlegg i Georgia til sine eksisterende seks anlegg og gikk inn i Mississippi med tre nøkkelferdige operasjoner.

I juni hadde den økt sine fasiliteter i Georgia til totalt tolv, noe som gjenspeiler dens raske vekstbane. Bare i løpet av juni utvann CleanSpark 445 Bitcoin, noe som bidro til en årlig total på 3 614 BTC.

Per 30. juni rapporterte selskapet å eie 6 591 BTC, etter å ha solgt 8,06 BTC i løpet av måneden.

CleanSparks ekspansjonsinnsats fremhever dens strategiske tilnærming til å skalere Bitcoin-gruvedriften, utnytte gunstige regulatoriske miljøer og betydelige investeringer i infrastruktur.

Denne veksten styrker ikke bare sin posisjon i bransjen, men understreker også dens forpliktelse til å drive innovasjon og effektivitet innen gruvedrift av kryptovaluta.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.