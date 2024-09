Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Jesper Koll – en ekspertdirektør for Monex Group er åpen for å “begyne å kjøpe Japan” etter at referanseindeksen Nikkei 225 falt mer enn 12% på mandag.

Japanske aksjer så sin verste dag siden “Black Monday” i 1987 da yenen registrerte et nytt år-til-dato-høye på 142,09 mot amerikanske dollar i dag.

En del av svakheten i Nikkei 225 kan ha vært relatert til de globale fondene som flyttet for å redusere risikoen sin portefølje midt i bekymringene for en truende amerikansk resesjon. Referanseindeksen er nå i minus for året etter å ha tapt mer enn 20 % totalt de siste fire ukene.

Jesper Koll er likevel positiv til utsiktene til japanske aksjer.

Hvorfor er Jesper Koll optimistisk på japanske aksjer?

Jesper Koll siterte økte investeringer, høyere eiendomspriser og forbedringer i kapitalforvaltning samt selskapsstyring for sitt konstruktive syn på japanske aksjer til tross for den siste uroen.

Han var enig i at en sterkere yen kan føre til nedjusteringer i inntjeningen, men sa at de økonomiske fundamentalene i Japan fortsatt er “mye, mye mer solide”.

Jesper Koll-eksperten siterte fortsatt vekst i innenlandske bedriftsinvesteringsutgifter og potensiell nedgang i arbeidsledighetsraten og merket landet med den stigende solen som «resesjonssikkert» i sitt intervju med CNBC i dag.

Slike styrker vil etter hvert begynne å reflektere positivt i landets kapitalmarkeder, la han til.

UBS Global Wealth er uenig med Jesper Koll

I forrige uke hevet Bank of Japan sin styringsrente til det høyeste nivået siden den globale finanskrisen. Sentralbanken kunngjorde også planer om å kutte tempoet i å kjøpe statsobligasjoner, noe som ga Yenen ytterligere styrke.

På det økonomiske bakteppet har Kelvin Tay – den regionale investeringssjefen i UBS Global Wealth et syn på japanske aksjer som står i sterk kontrast til Jesper Kolls.

Han sammenlignet å investere i Japan for tiden med å fange en fallende kniv i et separat intervju med CNBC på mandag.

Den eneste grunnen til at det japanske markedet har steget så sterkt de siste to årene er at den japanske yenen har vært veldig, veldig svak. Når det snur, må du ut. Jeg tror de alle kommer ut akkurat nå.

Yenen har steget kraftig etter BOJ-renteøkningen fra 38-års laveste på 162 til en høyere på 142 i morges.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.