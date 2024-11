ATOM, MEW, POPCAT leder daglige gevinster, Bitcoin-rally stopper til tross for bullish sentiment

Bitcoin møtte mandagsblues da prisen på kryptovalutaen falt over 2,2 % etter å ha nådd et månedlig høydepunkt på $69 408 tidligere på dagen.

Altcoin-markedet forble ganske rolig med de 99 beste altcoins som registrerte beskjedne gevinster gjennom dagen, med ATOM, MEW og POPCAT som toppet listene.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta falt omtrent 3 % etter å ha økt jevnt siden 14. oktober, mens Bitcoin-dominansen falt til 51.33 % fra det månedlige høydepunktet på 55.75 % registrert 10. oktober.

Nedgangen i BTCs rally antyder at handelsmenn tjener inn noe overskudd eller muligens roterer midler til altcoins, støttet av de stadig synkende dominansverdiene for klokkeren.

Vanligvis indikerer et slikt scenario at den svært etterlengtede altsesongen snart kan spille ut.

Altseason har historisk sett utløst når Bitcoin konsoliderer seg innenfor et stramt område og beveger seg sidelengs i lange perioder.

Imidlertid er Bitcoins rally kanskje ikke over akkurat ennå hvis vi vurderer visse beregninger.

For det første har Bitcoin-børshandlede produkter opplevd en enorm økning i etterspørselen, med svimlende 2,1 milliarder dollar som strømmet inn bare forrige uke.

Dette bringer den totale tilførselen siden lanseringen til over 20 milliarder dollar – en milepæl det tok gull nesten fem år å oppnå.

Bloomberg-analytiker Eric Balchunas bemerket tidligere i dag at mange av disse tilsigene kommer fra europeiske markeder ettersom innbyggere investerte over 105 milliarder dollar i BTC ETF-produkter, noe som markerer et rekordhøyt nivå.

En annen faktor som kan spille ut til fordel for et fortsatt BTC-prisoppgang er optimismen rundt det kommende valget i USA.

Den republikanske nominerte Donald Trump har ledet meningsmålingene som den potensielle vinneren, og markedet ser på dette som positivt for ikke bare Bitcoin, men den generelle kryptosektoren som helhet.



I mellomtiden har den demokratiske billettinnehaveren Kamala Harris også mildnet sin holdning til sektoren og har lovet å støtte innovasjon og investeringer i rommet.

Mange markedsovervåkere tror at Trumps seier kan få Bitcoin-prisen til sekssifrede priser, mens noen sier at et oksemarked vil oppstå uavhengig av hvem som vinner.

Håpet om Trumps seier har også bidratt til den generelle tilstrømningen til kryptomarkedet, som rapportert av Coinshares i Digital Asset Fund Flows Weekly Report 21. oktober.

Firmaet bemerket at over 2 milliarder dollar i kryptoproduktinvesteringer ble registrert forrige uke.

Noen makroøkonomiske faktorer spiller også inn som kan støtte Bitcoins rally.

Spesielt, Japans svake inflasjon, med overordnet inflasjon som faller til 2,5 %, antyder at Bank of Japan neppe vil heve renten snart, noe som gir næring til et rally i USD/JPY.

I tillegg har Kinas nylige rentekutt og innsats for å gjenopplive økonomisk vekst lagt til den globale likviditeten, og potensielt gagnet risikoaktiva som Bitcoin.

Kombinert skaper disse faktorene et gunstig miljø for et Bitcoin-rally, noe som legger vekt på det faktum at BTC-rallyet kanskje ikke er over ennå, og at kortsiktige handelsmenn kanskje bare tar litt fortjeneste.

Imidlertid, hvis Bitcoin handler sidelengs herfra, er det en økende sannsynlighet for at tradere kan flytte oppmerksomheten til altcoins som har begynt å bevege seg i takt med Bitcoin.

Mulige indikatorer for et slikt scenario vil være ytterligere fall i BTC-dominans.

På pressetidspunktet svevet Bitcoin nær $66 900. De ledende altcoinene for dagen var som følger:

Kosmos Hub

Copy link to section

Cosmos Hub (ATOM) steg 4,4 % den siste dagen, og handlet til 4,85 dollar med markedsverdien på 1,89 milliarder dollar ved pressetidspunktet. Altcoinen var også opp 18,8 % fra sin ukentlige laveste verdi på $4,24 med en intradag-høy på $5,04 den 21. oktober.

Kilde: CoinMarketCap

ATOM-prisoppgangen kom også med et hopp i daglig handelsvolum som var opp 150 % og svevet over $310 millioner.

Rallyet kom da Grayscale, en kapitalforvalter med over $15 milliarder AUM har avslørt at den vurderte å legge til ATOM og andre Cosmos-eiendeler inkludert AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI og TIA til investeringsproduktene sine.

Hvis Grayscale bestemmer seg for å støtte ATOM, legger det et lag av troverdighet til prosjektet, og trekker institusjonell interesse for det.

Katt i en hundeverden

Cat in a dogs world (Mew) nådde sin all-time high på $0,010 tidligere på dagen da markedsverdien steg over $900 millioner.

Meme-mynten var opp 5 % i løpet av den siste dagen, mens dens 30 dagers økning var over 78 %.

Kilde: CoinMarketCap

MEWs siste økning kom da en stor sørkoreansk kryptobørs Upbit avslørte at den la til Korean Won (KRW) som handelspar for MEW.

Vanligvis driver en notering på en større børs som Upbit den relaterte kryptovalutaens pris betydelig høyere ettersom den åpner tokenet for flere investorer.

I mellomtiden steg MEWs handelsvolum også med 440 % den siste dagen til over 453 millioner dollar, noe som viser sterk markedsdeltakelse under det raske rallyet. Økende volum sammen med en økning i en mynts pris antyder en styrkende bullish trend som kan gi ytterligere drivstoff til et pågående rally.

Popcat

Popcat (POPCAT) var 3,6 % over dagen før, og handlet til $1,29 ved pressetid etter å ha sett en intradag-høy på $1,42 tidligere på dagen. Meme-mynten var opp over 160 % fra det laveste punktet i september med markedsverdien på 1,26 milliarder dollar da den ble skrevet.

Kilde: CoinMarketCap

Popcats siste prisytelse har tiltrukket seg flere innehavere den siste måneden, som var på over 77 700 innehavere, opp fra 68 329 den 22. september.

På 1D POPCAT/USDT-kursdiagrammet var meme-myntens pris nær det midterste Bollinger-båndet på $1,2701 mens Relative Strength Index hadde falt fra overkjøpte nivåer sett 6. oktober til en nøytral lesning på 54, noe som tyder på at meme-mynten var mister dampen.

Et ytterligere fall under støttenivået på $1,27 vil bekrefte en reversering i trenden, hvoretter meme-mynten kan falle til sitt lavere støttenivå på $1,0074 indikert av det nedre Bollinger Band.