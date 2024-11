Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Med investeringer verdt nesten 10 milliarder dollar som ble trukket ut, har oktober fremstått som den verste måneden noensinne for utenlandske institusjonelle investorer (FIIs) som trekker seg fra Indias aksjemarked.

Utstrømningen har overgått det forrige høydepunktet på 7,9 milliarder dollar sett under markedskrakket i mars 2020 og har blitt tilskrevet en kombinasjon av faktorer, inkludert et skifte i global investorsentiment mot Kina og bekymringer for overvurdering av indiske aksjer.

Til tross for salget er imidlertid Nifty ned med bare 4 % denne måneden, betydelig mindre enn nedgangen på 23 % under krakket i mars 2020, da hjemmemarkedet var i uro, delvis hjulpet av innenlandske institusjonelle investorer som har investert over Rs 74.200 millioner så langt i oktober.

På samme måte som under markedskrakket i 2020, har innenlandske institusjonelle investorer (DII), primært verdipapirfond, fungert som en motvekt til det tunge salget fra FIIs.

Dette følger en bredere trend i 2024, hvor DII-er har gjort rekordinvesteringer på Rs 4 lakh crore i det indiske markedet.

Privatinvestorer har, i motsetning til tidligere markedsnedgangstider, vist motstandskraft og avstått fra panikksalg selv når utenlandske fond forlater.

“Kjøp Kina, selg India”-handel driver FII-sentimentet …

En av hoveddriverne for FII-utstrømningen i oktober er den voksende handelen “Kjøp Kina, selg India”.

Investorer er stadig mer optimistiske med tanke på Kinas økonomiske utsikter, med Hang Seng-indeksen opp 14 % og Shanghai Composite Index som steg 22 % den siste måneden.

Dette står i kontrast til nedgangen på 4 % i Nifty, som gjenspeiler bekymringer om Indias markedsverdier og bedriftsresultater.

“Investorer forventer at Kina til slutt vil ta fatt på meningsfulle stimuli som ikke bare vil underskrive ’24-vekst, men strekke seg inn i ’25-26,” sa Viktor Shvets, en strateg i Macquarie.

Han la til at investorer tror at den kinesiske regjeringen nå er fokusert på økonomien og kan avvikle politiske og geopolitiske spørsmål.

…men Kina er bra for tradere, ikke langsiktige investorer, sier økonomer

Investeringsmiljøet er imidlertid fortsatt delt om Kinas utvinning er bærekraftig. Den kjente økonomen og investeringsstrategen Ed Yardeni rådet til forsiktighet angående handelen “Kjøp Kina, selg India”. Yardeni fortalte Invezz,

Jeg vil ikke anbefale å selge India og kjøpe Kina med mindre det igjen kan være en god handel, men det er ikke en god langsiktig investering. Og India har hatt et enormt oksemarked, så det er ikke akkurat billig. Men jeg ville forbli investert i India.

På samme måte reflekterer Chris Wood fra Jefferies, som nylig økte vekten sin i Kina på bekostning av India, en økende følelse av taktiske endringer blant globale fondsforvaltere.

Mens noen investorer bunnfisker i kinesiske markeder i påvente av stimulanser, ser andre på flyttingen som en midlertidig handel snarere enn et tegn på en strukturell snuoperasjon.

Macquarie advarte også om at dette er mer en handelsmulighet enn en langsiktig investeringsstrategi.

“Det er fullt mulig at ytterligere kunngjøringer kan drive Kinas aksjer, selv når strukturelle problemer vokser. Men dette er for det meste en handel, ikke en investeringsoppfordring, som fortsatt favoriserer India sterkt,” sa firmaet i en rapport forrige uke.

Overvurderingsbekymringer ruver over India

Salget av FIIs handler ikke bare om Kina. Bekymringer over Indias markedsverdier, som har skutt i været etter et langvarig bull run, tynger investorsentimentet.

Analytikere advarer om at indiske markeder handles til historisk høye verdier, som virker for optimistiske gitt det nåværende økonomiske bakteppet.

Faktorer som avtagende vekst, vedvarende inflasjon, høye skatter og høye renter har reist tvil om bærekraften til disse verdivurderingene.

Ajay Bagga, en markedsveteran, bemerket at investortoleransen for manglende inntekter er minimal i et slikt miljø.

“Når markedene er på så høye nivåer, er det svært liten toleranse for manglende inntekter og for dårlige nyheter,” sa han og la til at den stigende dollarindeksen, som nå er over 103, presser fremvoksende markeder som India ytterligere.

Svak bedriftsinntjening og makroøkonomiske utfordringer

Indiske bedriftsresultater for det siste kvartalet har vært svake på tvers av ulike sektorer, noe som øker bekymringene til utenlandske investorer.

Kranthi Bathini, direktør for aksjestrategi i WealthMills Securities, påpekte at spekulativ kapital hadde strømmet inn i India, med FIIs gjenværende nettokjøpere så sent som i september.

Fortellingen har imidlertid endret seg, og investorer retter nå oppmerksomheten mot kinesiske markeder, som tilbyr mer attraktive verdivurderinger på kort og mellomlang sikt.

“Med valg i vente i USA, antas det at handelskrigen med Kina vil bli mer aggressiv, og de samme faktorene vil fortsette å være gjeldende uansett hvem som kommer til makten,” sa Narender Singh, smallcase Manager og grunnlegger i Growth Investing.