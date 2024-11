Japan kommer ikke til å få Bitcoin ETFer med det første: her er grunnen

Japanske kryptoinvestorer vil måtte vente med å få tak i kryptovalutabaserte børshandlede fond, ettersom regulatorer viser nøling.

Denne motviljen vedvarer selv om andre markeder omfavner lignende produkter.

Regulatorer i Japan er ikke klare til å godkjenne kryptovalutabaserte ETFer, ifølge Oki Shiozawa, investeringsdirektør i Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

I et intervju med Financial Times forklarte Shiozawa at Financial Services Agency (FSA) fortsatt er “konservativ” når det gjelder slike produkter.

Han foreslo at det ville være vanskelig å overbevise myndighetene om å godkjenne krypto-ETFer under de nåværende omstendighetene, selv om han ikke utelukket muligheten helt.

Keisuke Kimura, visepresident i Japan Crypto Asset Business Association, la til at regulatoriske begrensninger er en stor barriere for bredere kryptoadopsjon i Japan.

Han knyttet disse begrensningene til landets tidligere skandaler, som Mt. Gox-kollapsen og DMM-hacket, som har forårsaket betydelige tap for investorer.

Kimura la til at Japans lover foreløpig ikke tillater at kryptoaktiva inkluderes i investeringsfond som ETF-er på grunn av disse bekymringene.

Japan, til tross for sitt kryptovennlige image, fortsetter å pålegge høye skatter på digitale eiendeler, noe som virker avskrekkende.

Nasjonen skatter for tiden fortjeneste fra kryptoinvesteringer under “diverse inntekter” med rater så høye som 55%.

Dette står i kontrast til tradisjonelle investeringer som ETF-er, som beskattes med en mye lavere kapitalgevinstsats på 20 %.

Nylig foreslo Yuichiro Tamaki, lederen av Japans demokratiske parti for folket, å redusere skattesatsen på kryptofortjeneste til 20 % hvis han blir valgt, for å tilpasse den til skatter på tradisjonelle investeringer.

I mellomtiden har både USA og Hong Kong godkjent spot Bitcoin og Ether ETFer, som allerede har tiltrukket seg betydelig investorinteresse.

US Securities and Exchange Commission (SEC) godkjente spot Bitcoin ETFer i januar og Ether ETFer i juli.

Hong Kong fulgte etter i april.

Til dags dato har over 21,15 milliarder dollar fløyet inn i 12-punkts Bitcoin ETF-tilbud i USA.

Japan er fortsatt pro-krypto

Likevel, til tross for den forsiktige holdningen, har japanske regulatorer vist interesse for å forbedre det regulatoriske miljøet for krypto.

Som tidligere rapportert av Invezz, har FSA vist sin vilje til å revurdere sitt nåværende rammeverk for digitale eiendeler, som i dag er regulert under betalingsloven.

Eksperter mener det potensielt kan senke skattesatsen på kryptoinvesteringer til 20%, noe som vil tilpasse den til skattesatsen for tradisjonelle eiendeler.

Japans nyvalgte statsminister, Shigeru Ishiba, er angivelig også åpen for å utforske blokkjedeteknologi og Web3-innovasjoner, som kan være fordelaktige for videre utvikling i sektoren.

I mellomtiden har japanske firmaer fortsatt å investere i krypto. For eksempel har Metaplanet aggressivt akkumulert Bitcoin.

Den 7. oktober kjøpte selskapet 108,78 BTC, verdt omtrent 6,92 millioner dollar, noe som bringer den totale Bitcoin-beholdningen til nesten 640 BTC.

I juni viste en undersøkelse fra Nomura og Laser Digital at over 500 investeringsforvaltere i Japan vurderte å investere i kryptoaktiva, noe som ytterligere gjenspeiler landets økende appetitt for den fremvoksende aktivaklassen.