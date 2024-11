Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Boeing Co. planlegger en betydelig kapitalheving for å øke likviditeten, med mål om over 15 milliarder dollar gjennom en kombinasjon av aksjer og konvertibel gjeld.

Etter nylige økonomiske tilbakeslag, har det Arlington-baserte selskapet som mål å stabilisere sin investeringsgrad og håndtere de økonomiske kravene forårsaket av en langvarig streik, kontraktsavvisninger og en slitsom produksjonsprosess.

Transaksjonen, som potensielt starter 28. oktober, mottok godkjenning fra US Securities and Exchange Commission 23. oktober for opptil 25 milliarder dollar i aksje- og gjeldssalg, og tilbyr Boeing ytterligere alternativer hvis etterspørselen øker.

Boeings økonomiske utfordringer har eskalert, noe som har fått selskapet til å søke 15 milliarder dollar i ny finansiering.

Den planlagte økningen, en av de største siden SoftBanks T-Mobile-salg i 2020, kan øke ytterligere basert på markedets etterspørsel.

Selskapet vil bruke denne kapitalen til å opprettholde driften, finansiere omstart av fabrikker og bevare sin kredittvurdering av investeringsgrad, som står overfor potensielle nedgraderinger på grunn av pågående kontantforbrenning.

Kapitaltilførselen vil involvere egenkapital og gjeld som kan konverteres til aksjer, og gir Boeing fleksibilitet til å justere avhengig av investorinteresser.

Boeing har mobilisert sine rådgivere for å sikre investorer, med overveielser pågående om nøyaktig timing og struktur.

Når romfartsgiganten navigerer økonomisk press, tar grepet sikte på å opprettholde kritiske operasjoner og investortillit.

US Securities and Exchange Commission ga Boeing-godkjenning for opptil 25 milliarder dollar i aksje- og gjeldsutstedelse.

Denne godkjenningen gir Boeing spillerom til å utvide innsamlingen om nødvendig.

Bank of America-analytikere spådde en potensiell kapitalinnhenting mellom $18 milliarder og $20 milliarder, noe som gir strategisk fleksibilitet ettersom Boeing håndterer økende kostnader.

Boeing forventer en kontantstrøm på 4 milliarder dollar for fjerde kvartal, som kulminerer med omtrent 14 milliarder dollar i frie kontantuttak for året.

Fortsatt kontantforbrenning forventes gjennom første halvdel av 2025 ettersom Boeing øker produksjonen av sitt 737 Max jetliner.

Tilførselen av midler vil redusere umiddelbar økonomisk press samtidig som fabrikkdrift og leverandørbetalinger opprettholdes.

Reduksjoner i arbeidsstyrken og tilbakeslag i kontrakter

Økonomiske vanskeligheter har drevet Boeing til å gjennomføre kutt i arbeidsstyrken, med mål om en reduksjon på 10 %.

Nylige streiker og kontraktsavvisninger, inkludert arbeidernes oppsigelse av et tilbud på 35 % lønnsøkning, har forsterket selskapets operasjonelle hindringer.

Administrerende direktør Kelly Ortberg har indikert potensielle permitteringer fra ledere og ledere ettersom Boeing forsøker å redusere utgifter og effektivisere kostnadene.

Administrerende direktør Ortberg gjennomfører en omfattende porteføljegjennomgang for å optimalisere Boeings ressurser og stabilisere virksomheten.

Dette inkluderer re-evaluering av Starliner romkapselprogrammet og andre underpresterende eiendeler. En endelig beslutning om effektiviseringstiltak forventes ved årsskiftet, som et ledd i et bredere arbeid med å redusere langsiktig gjeld.