Hong Kong har økt innsatsen rundt kryptovalutaer og kunstig intelligens i et forsøk på å modernisere og styrke finanssektoren.

Hong Kongs Financial Services and Treasury Bureau (FSTB) planlegger å foreslå lovgivning innen utgangen av dette året som utvider skattelettelser til å inkludere digitale aktivainvesteringer som kryptovalutaer.

Ifølge en Bloomberg- rapport tar forslaget, som skal innføres som lovgivning innen årets slutt, sikte på å utvide eksisterende skattelettelser for private fond og familiekontorer til å omfatte investeringer i virtuelle eiendeler.

Christopher Hui, Hong Kongs sekretær for finansielle tjenester og finansdepartementet, forklarte at dette trekket er en del av en større strategi for å styrke Hong Kongs posisjon som et knutepunkt for å administrere og allokere ulike typer finansielle eiendeler, inkludert kryptovalutaer.

AI i finans

På kunstig intelligens (AI)-fronten introduserer Hong Kong også nye retningslinjer for å lette ansvarlig bruk av AI i finansielle tjenester.

I en utgivelse fra 28. oktober skisserte FSTB en “dobbeltspors-tilnærming”, med fokus på å fremme AI-adopsjon samtidig som man håndterer tilknyttede risikoer.

Disse retningslinjene tar sikte på å forbedre operasjonell effektivitet, forbedre kundeservicen og sikre sikker bruk av AI-teknologier i finanssektoren.

Denne vektleggingen av kunstig intelligens kommer etter hvert som geopolitiske spenninger øker mellom USA og Kina, noe som fører til at selskaper som OpenAI og Googles Gemini begrenser tjenestene sine i Hong Kong.

For å redusere avhengigheten av disse utenlandske teknologiene, fokuserer Hong Kong nå på å utvikle og integrere sine egne AI-løsninger.

Hui påpekte at Hong Kongs “store markeder og rike scenarier” tilbyr et ideelt miljø for AI-integrasjon.

Regjeringen i Hong Kong planlegger å jobbe tett med finansregulatorer og tjenesteleverandører for å utvikle ansvarlige AI-integrasjonsstrategier.

Dette inkluderer å sette opp et tilsynsrammeverk for å håndtere risikoer som tap av jobber og immaterielle problemer knyttet til AI-adopsjon.

Som tidligere rapportert av Invezz, har Hong Kongs Securities and Futures Commission (SFC) konsultert industriens interessenter for å forme sine AI-retningslinjer.

SFC forventes å gi ut et omfattende rundskriv i november som beskriver forskrifter, standarder og potensielle risikoer knyttet til AI-integrasjon i finanssektoren.

Fokus på kryptomarkedene

Blant annet har Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) annonsert planer om å lansere en Virtual Asset Index Series 15. november, som ifølge organisasjonens administrerende direktør Bonnie Y. Chan vil levere “transparente og pålitelige sanntidsreferanser “, for Bitcoin og Ether.

Flyttingen kommer som en del av jurisdiksjonens innsats for å styrke sin rolle som et globalt kryptoknutepunkt.

Ytterligere styrking av denne innsatsen er SFCs nylige forpliktelse til å lisensiere flere kryptobørser innen utgangen av 2024.

For tiden er det to lisensierte børser som henvender seg til både private og institusjonelle investorer.

Den 28. oktober, under Hong Kong FinTech Week, bekreftet Eric Yip, SFCs administrerende direktør for mellommenn, at en endelig liste over fullt lisensierte kryptobørser vil bli utgitt innen årsskiftet.

Han nevnte også at et høringspanel vil bli satt ned tidlig i 2025 for å sikre et godt samarbeid mellom disse lisensierte plattformene.

Etter hvert som disse tiltakene utfolder seg, posisjonerer Hong Kong seg for å tiltrekke seg både lokale og internasjonale investorer, og styrker sin konkurranseevne mot andre kryptoknutepunkter som Dubai.