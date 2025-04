USA sanksjonerer Houthi-tilknyttede crypto wallets midt i angrep på terrorfinansiering

Flere kryptovaluta lommebøker knyttet til den Jemen-baserte Houthi-bevegelsen har blitt sanksjonert av USAs finansdepartement.

I følge en pressemelding fra 2. april har Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) svartelistet åtte kryptoadresser knyttet til Houthi utenlandske terrororganisasjons innsamlingsinnsats, som inkluderer våpenanskaffelse og unndragelse av sanksjoner.

Houthiene, formelt kjent som Ansar Allah, er en væpnet politisk og religiøs gruppe med base i Nord-Jemen.

Gruppen ble utpekt på nytt som en utenlandsk terrororganisasjon av den amerikanske regjeringen 16. februar 2024.

Sanksjonene er en del av det pågående arbeidet med å blokkere finansielle kanaler som støtter Houthi-angrep i Jemen og Rødehavsregionen.

Det rettsmedisinske blockchain-firmaet TRM Labs, som jobbet sammen med myndighetene, avslørte at kjedeaktivitet fra de sanksjonerte lommebøkene viste at millioner av dollar strømmet til andre OFAC-noterte enheter.

Disse inkluderer adresser knyttet til Sa’id al-Jamal, en kjent økonomisk tilrettelegger med bånd til militante grupper, og flere selgere av droneutstyr. Firmaet bemerket at israelske myndigheter tidligere har identifisert noen av de flaggede lommebøkene for involvering i terrorfinansiering.

TRM bekreftet også at houthiene har utvunnet kryptovalutaer siden minst 2017 for å støtte deres økonomi, selv om virkningen fortsatt er liten.

De åtte utpekte lommebøkene er nå flagget i TRMs blockchain-etterretningsverktøy, som brukes av amerikanske, israelske og globale rettshåndhevelsespartnere for å overvåke høyrisikoaktivitet.

I en egen rapport bekreftet blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis at de åtte adressene samlet hadde behandlet nesten 1 milliard dollar i ulovlig krypto.

Rundt 45 millioner dollar gikk gjennom Garantex, en sanksjonert russisk børs som houthiene brukte til å flytte midler.

I mellomtiden gikk ytterligere 2,5 millioner dollar gjennom adresser som tidligere ble flagget for bånd til Hamas.

I begynnelsen av mars sa Garantex at de ville stenge driften, kort tid etter at Tether frøs nærmere 30 millioner dollar i stabile mynter knyttet til mistenkelig aktivitet.

Plattformens medgründer, Aleksej Besciokov, ble arrestert to uker senere av indisk politi, etter en arrestordre utstedt av Patiala House Court i New Delhi.

OFAC slår ned på ulovlig kryptobruk

De siste Houthi-betegnelsene følger en rekke nylige OFAC-handlinger som tar sikte på å forstyrre bruken av digitale eiendeler i kriminelle og terrorfinansieringsnettverk.



I forrige måned slo OFAC ned på et bredere nettverk som støtter grupper som IRGC-QF, Hizbollah og Houthiene, som inkluderte seks selskaper, to tankskip og en libanesisk pengeveksler, Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, som angivelig ga Hizbollah kryptovaluta lommebøker for å motta midler fra IRGCmodity-linked.

Den 5. mars sanksjonerte byrået en iransk statsborger for å drive Nemesis, en darknet narkotikamarkedsplass, og svartelistet 49 kryptoadresser knyttet til den.

Per OFAC hadde Nemesis over 30 000 aktive brukere og 1000 leverandører og tilrettelagt for salg av narkotika verdt nesten 30 millioner dollar rundt om i verden mellom 2021 og 2024, inkludert til USA, avhengig av Bitcoin og Monero.