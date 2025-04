Pandora A/S (CPH: PNDORA) har tapt mer enn 15 % de siste sesjonene etter at USAs president Donald Trump annonserte nye tariffer på Thailand som var godt over selskapets forventninger.

Thailand er der Pandora for tiden lager mesteparten av sine luksussmykker.

Trumps tariffer kan skape problemer for det danske firmaet ettersom USA sto for mer enn 30 % av det totale salget i 2024.

I forhold til deres høyeste hittil i år er Pandora-aksjene ned rundt 35 % i skrivende stund.

Pandora hadde forventet betydelig milde tariffer

Pandora-aksjen opplever press siden tariffkunngjøringen var litt av en overraskelse for investorene.

I februar, da det rimelige luksusmerket rapporterte sine økonomiske resultater for fjerde kvartal, sa ledelsen at forventningene var at USA skulle kunngjøre en 10%-toll på Thailand – det var i det minste selskapets base case.

Imidlertid sjokkerte USAs president Trump Pandora med en toll på 37 % på det sørasiatiske landet på «Liberation Day», som selskapet nå anslår kan redusere inntektene med mer enn 175 millioner dollar.

Det tilsvarer omtrent 4,0 % inntektsslag, gitt at Pandoras topplinje kom inn på 4,42 milliarder dollar i fjor.

Etter den siste nedgangen handler det danske firmaet nå til en pris som sist ble sett i slutten av 2023.

Andre luksusmerker som tar tak fra Trump-tollen

Legg merke til at Pandora ikke er det eneste europeiske luksusmerket som forventes å få en meningsfylt hit på grunn av Trump-tariffer.

Faktisk vil flere andre navn i det rommet føle smerten, ifølge Citi-analytikere.

Det er fordi USA lenge har vært en nøkkeldriver for vekst for luksusprodukter.

Imidlertid vil flertallet av luksusmerker ty til å overføre de høyere kostnadene knyttet til Trump-tariffer til sluttforbrukeren, noe som kan resultere i et vesentlig treff på produktenes samlede etterspørsel, sa investeringsselskapet til kunder i et forskningsnotat i dag.

Bortsett fra Pandora, forventer Citi at spesielt Birkenstock og Brunello Cucinelli tar skaden på grunn av Trumps handelspolitikk.

LVMH kan være en vinner midt i tariffutbrudd

På baksiden forventer investeringsselskapet at europeiske luksusmerker med relativt lavere inntektseksponering mot USA vil fremstå som vinnere midt i tollrasene.

De som er posisjonert til å se mer beskjedne plikter på grunn av mer lokalisert produksjon kan også ende opp med å vinne andeler midt i det nye tariffmiljøet, la den til.

Disse inkluderer det franske luksushuset LVMH, det britiske merket Burberry og det italienske motemerket Moncler.

I tillegg betaler disse tre selskapene for tiden også utbytte, noe som gjør dem desto mer spennende å eie midt i den nylig gryende frykten for en resesjon i bakre halvdel av 2025.

Når det er sagt, er det bare LVMH av disse tre som har en konsensusvurdering som “overvekt”.