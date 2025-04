Aksjer falt på torsdag, og reverserte halvparten av forrige sesjons historiske gevinster, da investorer reagerte på USAs president Donald Trumps 90-dagers utsettelse av noen “gjensidige” tariffer med bekymring for at økonomisk aktivitet fortsatt vil bremses av de høyere rentene som er pålagt Kina.

I skrivende stund falt Dow Jones Industrial Average med mer enn 1700 poeng, mens S&P 500 falt over 5%.

Nasdaq Composite falt nesten 6 % fra forrige stenging.

Apple og Tesla opplevde de mest betydelige nedgangene torsdag, og trakk seg tilbake med henholdsvis 6 % og 10 %.

NVIDIA og Meta Platforms så også tap, og falt henholdsvis 7,3 % og 6,9 %.

Det hvite hus bekreftet overfor CNBC torsdag at den nye 125 % tollsatsen på kinesiske varer, kombinert med den eksisterende 20 % tollsatsen knyttet til fentanylkrisen, vil resultere i en total tollsats på 145 % på produkter fra Kina.

Etter en historisk oppgang på Wall Street, hvor S&P 500, Dow og Nasdaq så betydelige oppganger i forrige økt, falt markedet igjen torsdag.

Trumps kunngjøring om en midlertidig 90-dagers tollsatsreduksjon til 10 % for de fleste land ansporet til et markedsoppgang.

Den europeiske union svarte med en lignende 90-dagers pause på amerikanske varer, mens Canada og Mexico ble fritatt for tilleggsavgiften på 10 %.

“Hvis det hadde vært noen tvil tidligere, er det virkelige målet for president Trumps tollsatser nå tydelig,” sa David Morrison, senior markedsanalytiker i Trade Nation.

Morrison sa:

Håpet er at 90 dager er lenge nok til å forhandle avtaler med vennlige handelspartnere og at Kina også vil komme til bordet og sette i gang diskusjoner. Bunnlinjen: den umiddelbare faren er over. Men investorer våkner denne morgenen og er godt klar over at usikkerhet fortsatt omhyller markedene.

Bankaksjer faller

Bankaksjer opplevde betydelige fall under torsdagens markedsnedgang.

SPDR S&P Bank ETF (KBE) og SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) falt begge med 8 %, og oversteg S&P 500s 5 % fall.

Flere bankaksjer opplevde nedgang i løpet av sesjonen. Western Alliance Bancorp så det mest betydelige fallet, med over 12 %.

Webster Financial og Voya Financial opplevde også betydelige tap, og falt henholdsvis 11,6 % og 10,1 %.

I tillegg så store finansinstitusjoner, inkludert Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley og Citigroup, aksjekursene falle.

Energisektoren opplever store tap

S&P 500s energisektor har blitt hardt rammet, og falt over 5 % på grunn av oljens fortsatte salg midt i usikkerhet rundt Trumps handelskrig.

Occidental Petroleum og Devon Energy falt over henholdsvis 10 % og 12 %, mens oljeselskapene Exxon og Chevron falt over 7 %. Raffiner Phillips 66 gikk ned nesten 4 %.

Amerikansk råolje har falt nesten 5 %, falt under 60 dollar per fat og gir opp de fleste gevinstene fra onsdagens nødhjelpsrally etter Trumps beslutning om å utsette tolløkninger for de fleste land.

Traders er nå fokusert på den eskalerende handelskrigen mellom USA og Kina, med Trump som øker tollsatsene på verdens største råoljeimportør til 145 %.

Stor teknologi vakler

Etter president Trumps kunngjøring om en midlertidig stopp på visse gjensidige tariffer, tok store teknologiaksjer, ofte referert til som megacap tech-aksjer, en nedtur etter å ha opplevd betydelige gevinster i forrige handelsøkt.

Denne kunngjøringen førte til et skifte i markedssentimentet, noe som fikk investorer til å revurdere posisjonene sine.

Tesla, produsenten av elektriske kjøretøy, så aksjekursen sin falle med over 10 %.

Denne nedgangen ble ytterligere drevet av flere Wall Street-firmaer som senket sine prismål på selskapet.

Denne justeringen i prismål reflekterer et mer forsiktig syn på Teslas fremtidige ytelse, noe som kan påvirke investortilliten.

På samme måte opplevde NVIDIA et fall på mer enn 7 % i aksjekursen.

Denne nedgangen kan tilskrives den bredere tilbakegangen i markedet i teknologisektoren, så vel som den potensielle innvirkningen av tariffkunngjøringen på NVIDIAs forsyningskjede og globale operasjoner.

Mens den midlertidige pausen på tariffer kan gi en viss lettelse på kort sikt, er de langsiktige implikasjonene for teknologisektoren fortsatt usikre, noe som fører til økt volatilitet og investor forsiktighet.