Wall Street-analytikere sa mandag at forhåndskjøp av biler i forkant av tariffer vil gi et midlertidig løft til amerikanske bilprodusenter som Ford og GM, men det langsiktige bildet forblir tåkete av økende kostnader og svekket etterspørsel over hele bilindustriens verdikjede.

Deutsche Banks Edison Yu tok en hard titt på sektoren på mandag, og reviderte forventningene sine til General Motors og Ford Motor når inntjeningen i første kvartal nærmer seg.

Yu erkjente at forhåndskjøp fra forhandlere, med sikte på å komme i forkant av det nye tariffregimet, vil hjelpe begge bilprodusentene til å starte året på fastere fot.

Den tidlige delen av 2025 vil dra nytte av “forhåndskjøp,” skrev Yu.

Både GM og Ford selger først og fremst kjøretøy til forhandlere, som deretter selger til forbrukere, noe som gir produsentene et løft på kort sikt etter hvert som varelageret bygges opp.

Monteringskostnader truer bilprodusentens fortjeneste

Copy link to section

Men utover den første bølgen av forhåndskjøp, ser Yu betydelig smerte foran seg.

Han anslår at tariffer kan redusere mellom 4 og 7 milliarder dollar årlig fra fortjenesten til både GM og Ford.

For å sette det i sammenheng, rapporterte Ford over 10 milliarder dollar i driftsresultat i fjor, mens GM postet nesten 15 milliarder dollar.

“Vi forventer ikke at [bilprodusenter] skal bære hele byrden av disse ekstra kostnadene, ettersom forbrukere og forhandlere vil ta noe av slaget,” skrev Yu.

Bilprodusenter forventes å utforske avbøtende strategier som å legge til produksjonsskift ved amerikanske fabrikker og forhandle med leverandører for å dele byrden.

Likevel er Yu ikke optimistisk med tanke på utsiktene, og bemerker at administrasjonens forpliktelse til biltariffer ser ut til å være forankret.

«Mens Trump-administrasjonen fremstår som fleksibel på bredere «gjensidige» tariffer, fremstår autotollene mer klissete», skrev Yu.

“Vår antagelse er at de ikke vil forsvinne, og representerer en hjørnestein i USAs nye industripolitikk som krever landing.”

Analytikere kutter prismålene etter hvert som investorenes forsiktighet øker

Copy link to section

Som gjenspeiler disse risikoene, senket Yu kursmålet for Ford til $7 fra $9 per aksje, og opprettholdt en Hold-rating.

Han nedgraderte også GM fra Kjøp til Hold, og kuttet kursmålet til $43 fra $58.

Aksjene i GM steg 0,4 % i morgenhandelen til 43,81 dollar, mens Ford falt 0,1 % til 9,32 dollar.

Begge aksjene har ligget etter valget i USA, med Ford ned 12% og GM ned 19%.

Siden Trumps tariffkunngjøring 2. april, har gjennomsnittlig analytikerprismål for Ford falt til rundt 9,40 dollar, ned fra nesten 10 dollar tidligere denne måneden, ifølge FactSet.

Det kan sammenlignes med nesten 14 dollar per aksje for et år siden.

For GM har det gjennomsnittlige kursmålet falt til rundt $56, fra nær $61 tidligere.

For et år siden siktet analytikere på omtrent 51 dollar, men milliarder av dollar i aksjetilbakekjøp har bidratt til å løfte både aksje- og kursmålene siden den gang.

For øyeblikket vurderer rundt 54 % av analytikere som dekker GM aksjen som et kjøp, omtrent på linje med den gjennomsnittlige kjøpsratingen på 55 % i S&P 500.

Derimot anbefaler bare rundt 20 % av analytikere å kjøpe Ford-aksjer.