OPEC+ har fortsatt kontroll til tross for svekket etterspørsel og tollspenninger mellom USA og Kina

Oljeprisen kan falle til 50 dollar per fat ettersom handelsspenningene mellom USA og Kina ikke viser tegn til å avta.

I et slikt scenario har Organisasjonen av oljeeksporterende land fortsatt kontroll over oljemarkedet.

Opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina har overskygget den 90-dagers tollpausen på andre nasjoner, og flyttet konflikten nærmere et punkt uten retur.

Til tross for svingende priser og svekket etterspørsel, beholder OPEC+ kontrollen og muligheten til å justere produksjonen etter behov, ifølge Rystad Energy.

Transportsektoren (inkludert lette kjøretøyer, luftfart, lastebiltransport og maritim) og petrokjemisk sektor vil oppleve de mest betydelige negative konsekvensene i en langvarig handelskrig, sa Janiv Shah, visepresident, råvaremarkedsanalyse, olje hos Rystad Energy, i en e-postkommentar.

“I dette scenariet kan vi se Brent-oljeprisen falle til $50,” la Shah til.

Vi forventer imidlertid tilbudskorreksjoner og forstyrrelser, sammen med økende energietterspørsel på sommeren på den nordlige halvkule, for å holde Brent-prisene rundt 70 dollar per fat.

Etterspørselsscenario

Fraværet av vedtak om tariffer og sanksjoner vil resultere i høy økonomisk usikkerhet, økte kostnader og investeringsforsinkelser.

“Ved å bruke et konservativt estimat på en 15% nedgang i global BNP-vekst – basert på virkningen av handelskrigen mellom USA og Kina i 2018-2019 – kan vi se veksten i oljeetterspørselen til bare 600 000 bpd i 2025, omtrent halvparten av våre anslag før tariffer,” sa Shah.

Tollsatsene var mye lavere den gang på 25 %, sammenlignet med de nåværende forslagene, per 14. april, om 145 % amerikanske tollsatser på kinesiske varer og 125 % kinesiske tollsatser på amerikanske importer.

Tidligere denne uken kuttet Det internasjonale energibyrået sin prognose for vekst i global oljeetterspørsel med 300 000 fat per dag til bare 730 000 fat per dag.

OPEC i sin månedlige oljemarkedsrapport senket også prognosen for etterspørselen i år litt. Kuttet var ikke så fremtredende som IEAs.

Det essensielle spørsmålet er å bestemme hva som vil forårsake forsyningsjusteringen som er nødvendig for å stoppe fallet i oljeprisen, ifølge Shah.

“Det åpenbare svaret: flere OPEC+ produksjonskutt fra august og fremover,” la Shah til.

OPECs rollenøkkel

OPEC+ har evnen til å justere produksjonen ved å bremse eller reversere økninger hvis etterspørselen fortsetter å synke eller eksternt tilbud øker for raskt.

OPEC+ har fortsatt kontroll og vil iverksette tiltak for å forhindre vedvarende prisfall.

Den potensielle beslutningen reflekterer OPEC+s pågående innsats for å opprettholde balanse i markedet.

Shah sa:

Konsernet er villig til å sette ut flere fat i markedet, men kun på egne premisser.

Rystad Energys estimater tyder på at forsyningsveksten utenfor OPEC+ på mer enn en million fat per dag fra store land kan komme under betydelig risiko.

De første estimatene spådde at ikke-OPEC+-produsenter ville se en vekst på 1,2 millioner fat per dag i 2025.

Konkurransen tiltar

Veksten fra de fem beste produsentene utenfor OPEC+ (USA, Brasil, Canada, Norge og Argentina) kan imidlertid falle under dette anslaget og møte nedsiderisiko.

Risikoen er ikke bare fra reduserte priser, men også fra en redusert etterspørsel fra ikke-OPEC+ råoljekjøpere.

“Det aggressive fallet i saudiarabiske offisielle salgspriser for råolje (OSP) denne måneden viser at konkurransen om råoljeetterspørselen øker,” sa Rystad Energy.

Gitt et mulig produksjonstap på 500 000 fat per dag for ikke-OPEC+-produsenter, vil OPEC+ sannsynligvis opprettholde en sterk posisjon i å håndtere prissvingninger.

I tillegg har OPEC rundt 5,85 millioner fat per dag ledig oljeproduksjonskapasitet.

Dette tilsvarer omtrent 6 % av den totale globale oljeforsyningen.

Samsvarsproblem gjenstår

En nøkkelfaktor for suksessen til OPEC+-strategien er imidlertid samsvar.

Noen medlemmer har overskredet sine produksjonskvoter, spesielt Kasakhstan, og har slitt med å overholde de avtalte grensene.

Kompensasjon ble fremhevet som en nødvendighet av OPEC+.

Onsdag sa kartellet at det hadde mottatt nye kompensasjonsplaner fra slike som Irak, Kasakhstan og andre medlemsland.

Den oppdaterte OPEC-kompensasjonsplanen øker månedlige produksjonskutt, nå fra 196 000 fat per dag til 520 000 fat per dag, med virkning fra denne måneden til juni 2026, sa kartellet i en offisiell utgivelse.

Den forrige planen hadde lavere kutt, alt fra 189 000 fat per dag til 435 000 fat per dag.

Oljemarkedet vil bli ytterligere støttet dersom de planlagte produksjonskuttene gjennomføres fullt ut.

Dette skyldes det faktum at disse kuttene i stor grad ville motvirke den planlagte produksjonsøkningen på 411 000 fat per dag fra andre OPEC+-medlemmer i mai.

I mellomtiden var forsyningsbekymringer i oljemarkedet utbredt da Trump-administrasjonen onsdag avslørte nye sanksjoner rettet mot Irans oljeeksport, med tiltak mot et Kina-basert “tekanne”-raffineri også inkludert.

David Morrison, senior markedsanalytiker i Trade Nation, bemerket:

Så det er sannsynligvis rettferdig å holde av fra enhver seriøs investering til det er litt mer klarhet, enten gjennom Trumps tariffer eller gjennom et forbedret teknisk bilde.