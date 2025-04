Russland kan presse på for sin egen stabile mynt etter at Tether frøs lommebøker knyttet til en sanksjonert lokal børs, etter håndhevingshandlinger fra amerikanske myndigheter.

I en tale til lokale medier oppfordret visefinansminister Osman Kabaloev regjeringen til å vurdere å utvikle en rubelfestet stablecoin som et alternativ til Tethers USDT.

Kommentarene hans kom bare uker etter at Tether frøs rundt 27–28 millioner USDT i forrige måned på lommebøker som tilhører Garantex, en russisk kryptobørs under internasjonale sanksjoner.

Kabaloev mener disse restriksjonene har avdekket et stort svakt punkt i Russlands digitale finansinfrastruktur, som er landets avhengighet av utenlandsk utstedte stablecoins.

Spenningen eskalerte først i begynnelsen av mars da det amerikanske justisdepartementet, sammen med tyske og finske myndigheter, tok ned domener knyttet til Garantex.

Bare dager senere innførte det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva nye sanksjoner, og anklaget utveksling av hvitvaskingsmidler og behandling av transaksjoner for sanksjonerte enheter som Houthi-bevegelsen.

Garantex har anklaget Tether for å “gå inn i krigen mot det russiske kryptomarkedet”, og advarer brukere om at alle USDT-transaksjoner i russiske lommebøker nå kan være i fare.

Selv om bruk av stablecoin forblir ubegrenset innenfor Russlands eksperimentelle juridiske regime, mener Kabaloev nylige hendelser gjorde det klart at landet trenger hjemmelagde alternativer.

“Den nylige blokkeringen får oss til å tenke at vi må vurdere å lage interne verktøy som ligner på USDT, muligens knyttet til andre valutaer,” sa han.

Kryptobruk i global handel

Russiske lovgivere har presset på for måter å integrere krypto i global handel som et middel for å omgå vestlige sanksjoner. I fjor vedtok det russiske parlamentet to kryptorelaterte lovforslag i første lesning, inkludert en som ville tillate bruk av digitale eiendeler i internasjonal handel.

Siden den gang har noen russiske firmaer vendt seg til digitale eiendeler for å holde handelen flytende. I følge tidligere rapporter har russiske oljeselskaper brukt Bitcoin, Ethereum og stablecoins som USDT for å lette betalinger med kjøpere i Kina og India.

Mens disse kryptodrevne handelene fortsatt representerer en liten del av det totale volumet, løper de angivelig inn i titalls millioner dollar per måned, hevdet kilder den gang.

En annen rapport fra investeringsselskapet VanEck hevdet at Russland, sammen med Kina, hadde begynt å bruke Bitcoin for å gjøre opp utvalgte energitransaksjoner.

Med krypto som allerede spiller en voksende rolle i handelen, har russiske tjenestemenn også begynt å varme opp ideen om en nasjonal kryptoreserve, lik nyere trekk i USA.

I mars foreslo Civic Chamber-medlem Evgeny Masharov å opprette et statsstyrt reservefond ved bruk av digitale eiendeler konfiskert gjennom straffesaker, som han mener kan bidra til å styrke Russlands finansielle stabilitet og redusere avhengigheten av utenlandske reserver.

CBDC lansering forsinket

Midt i dette bakteppet har Russland forsinket utrullingen av sin digitale sentralbankvaluta, som lenge har vært i arbeid. Den digitale rubelen, opprinnelig planlagt for masseadopsjon i midten av 2024, forventes nå å lanseres tidligst i 2026.

I følge lokale medieoppslag stammer forsinkelsen fra tekniske hindringer, med mange banker som sliter med å migrere bort fra utenlandske programvaresystemer, spesielt USA-baserte løsninger som Oracle.

Disse databasesystemene er kritiske for å behandle store transaksjonsvolumer på en sikker måte, og bytte til innenlandske alternativer under gjeldende sanksjoner har vist seg utfordrende for russiske banker, noe som har gjort det vanskelig å fullt ut støtte utrullingen av den digitale rubelen.