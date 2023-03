21 statystyk rynku mieszkaniowego, gdy świat obawia się krachu

W ciągu ostatniego roku, po raz pierwszy od dłuższego czasu, ludzie mówią o tym, że rynek mieszkaniowy zaczął się cofać.

W listopadzie ubiegłego roku opublikowałem artykuł o tym, dlaczego uważam, że chociaż jest to uzasadniona obawa, prognozy zagłady mogą być zbyt pesymistyczne.

Niemniej jednak, wraz z przejściem świata do środowiska wysokich stóp procentowych, stopy hipoteczne poszły na północ, a ludzie są ostrożni, jeśli chodzi o utratę wartości ich domów.

Oto 21 statystyk dotyczących zawsze dynamicznego rynku mieszkaniowego.

1. Stopy procentowe są najwyższe od 2008 roku

Wzrost stóp procentowych wywołał osłabienie na rynku mieszkaniowym. Wyższe stopy procentowe oznaczają droższe spłaty kredytów hipotecznych, co z kolei obniża ceny domów.

Najważniejsza stopa funduszy Fed – która wpływa na wszystkie stopy procentowe w gospodarce – wynosi obecnie od 4,5% do 4,75%, czyli jest najwyższa od czasu Wielkiego Krachu Finansowego w 2008 roku.

2. Tempo podwyżek stóp procentowych w 2022 roku było najszybsze w historii

Nie tylko skala podwyżek stóp zaskoczyła rynek. To także tempo.

W ubiegłym roku na scenę wkroczyła inflacja, a banki centralne zostały zmuszone do agresywnego podnoszenia stóp. W USA stopy były bliskie zeru niecały rok temu. W 2022 roku stopy wzrosły o blisko 4% w ciągu dziewięciu miesięcy – szybciej niż poprzedni najszybszy cykl podnoszenia stóp z 1988/89 roku.

3. Rynek oczekuje dalszego wzrostu stóp procentowych

Rynek oczekuje, że stopy procentowe znów pójdą w górę. Obecne oczekiwania zakładają, że Rezerwa Federalna podniesie w tym roku stopy do poziomu 5,25% – 5,5%. Niektóre prognozy są jeszcze bardziej skrajne, wskazując na nikłe szanse na osiągnięcie poziomu 6%.

4. Oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych w USA osiągnęło najwyższy poziom od 2002 roku

Stopa Fed jest poziomem bazowym i przekłada się na całą gospodarkę. Ale 30-letnia stopa hipoteczna w USA jest często postrzegana jako najbardziej wskazująca na presję, jaką mogą wywierać płatności hipoteczne.

Stopa ta przekroczyła 7% w listopadzie, po raz pierwszy od kwietnia 2002 roku. Od tego czasu nieco spadła, ale pozostaje bardzo wysoka.

5. Kredytów hipotecznych zmiennych jest mniej niż w poprzednich latach

Jedną rzeczą, która pomaga napędzać ceny domów jest to, że zmienne kredyty hipoteczne nie są tak powszechne, jak były wcześniej, np. w ostatnim krachu mieszkaniowym w 2008 roku.

Poniższy wykres, za pośrednictwem Financial Times, pokazuje porównanie z rokiem 2014 dla różnych krajów.

6. Przystępność cenowa mieszkań spadła w 2022 roku w USA o 29%

W Stanach Zjednoczonych, patrząc na wskaźnik przystępności cenowej mieszkań, w samym 2022 roku przystępność cenowa spadła o 29%. Jest to odzwierciedlenie domu żywego kryzysu obejmującego zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa na całym świecie.

7. Populacja USA wzrosła o 67% w ciągu 55 lat… podaż mieszkań nie wzrosła

Porównanie miesięcznej podaży nowych domów do wzrostu populacji USA wyjaśnia dużą część problemu. Podczas gdy populacja skoczyła z poniżej 200 milionów do 330 milionów obecnie, poniższy wykres pokazuje, że miesięczna podaż nowych domów (stosunek nowych domów na sprzedaż do nowych sprzedanych domów) nigdzie nie dorównała temu wzrostowi.

8. Podczas pandemii ceny domów w USA wzrosły o 40%

Patrząc na medianę cen sprzedaży domów w USA podczas pandemii, ceny wzrosły o 40% między drugim kwartałem 2020 roku a trzecim kwartałem 2022 roku.

9. Ceny domów wzrosły 16-krotnie w ciągu 50 lat

Średnia cena sprzedaży domu w USA wynosiła 29,200 USD w czwartym kwartale 1972 roku.

Przechodząc pół wieku do przodu, do IV kwartału 2022 roku, mediana ceny sprzedaży wynosiła 468,000 dolarów, czyli była o 16 razy większa.

Źródło: FRED

10. Ceny domów w USA spadły w ostatnim kwartale po raz pierwszy od wybuchu pandemii

Zyski napędzane pandemią mogą się jednak skończyć. Mediana cen domów w USA w zeszłym kwartale nieznacznie spadła, plasując się o 0,1% poniżej III kwartału 2022 roku.

Chociaż spadek ten jest marginalny, odzwierciedla on pierwszy spadek cen domów od czasu paniki z kwietnia 2020 roku, kiedy to pandemia COVID nagle uderzyła w świat, a rynki spanikowały na całego.

Źródło: FRED

11. W ujęciu miesięcznym ceny domów w USA spadały przez pięć miesięcy z rzędu

Podczas gdy wielkość spadków jest niewielka, w ujęciu miesięcznym ceny domów w USA spadły przez piąty miesiąc z rzędu w listopadzie 2022 roku, według danych opublikowanych przez Federalną Agencję Finansowania Mieszkalnictwa w tym miesiącu. Ceny spadły o dodatkowe 0,1% w porównaniu z październikiem.

Źródło: CNN

12. Ceny domów w USA wzrosły o 17% w 2021 roku, najwięcej od co najmniej lat 60. XX wieku

Bazując na danych dotyczących sprzedaży do 1963 roku, wzrost mediany cen domów o 17% w 2021 roku jest większy niż jakikolwiek inny rok w tym przedziale czasowym – w 2021 roku odnotowano wzrost o 12%, a w 2022 o 5%, przy czym w całym okresie COVID odnotowano skok o 40%.

Źródło: FRED

13. Hongkong to najdroższy rynek mieszkaniowy na świecie

Średnia cena domu w Hongkongu wynosi 10 milionów HK$, co odpowiada 1,3 miliona dolarów. Czyni to go najdroższym rynkiem na świecie.

Źródło: loveproperty

14. Średni czynsz na Manhattanie wynosi ponad 5000 dolarów miesięcznie

Po raz pierwszy w historii, średni czynsz na Manhattanie przekroczył latem ubiegłego roku granicę 5,000 dolarów. Nawet mediana wynosiła ponad 4,000 dolarów miesięcznie i wzrosła o 25% w stosunku do poprzedniego roku.

Źródło: CNBC

15. W Londynie (UK) ceny najmu prywatnego wzrosły o 4,3% w ciągu ostatniego roku

Londyn jest często krytykowany za to, że jest jednym z najgorszych rynków mieszkaniowych w Europie. Potwierdzają to dane, ponieważ nawet w 2022 roku ceny wynajmu wzrosły o 4,3% w porównaniu z 12 miesiącami wcześniej.

Źródło: Urząd Statystyk Narodowych

16. Średnia cena domu w Wielkiej Brytanii spadła w grudniu o 0,4%

Najnowszy indeks cen domów w Wielkiej Brytanii pokazuje, że ceny spadły o 0,4% w grudniu 2022 roku. Pomimo tego spadku pozostają one o 9,8% droższe niż rok wcześniej.

Źródło: gov.uk

17. Najdroższy dom w USA został sprzedany za 238 milionów dolarów

(Nieumeblowane) cztery najwyższe piętra 220 Central Park South na Manhattanie sprzedano w 2019 roku za 238 milionów dolarów. Tym samym jest to najdroższy dom w historii USA, sprzedany menedżerowi funduszy hedgingowych Kenowi Griffinowi.

Źródło: New York Post

18. Najdroższy dom na świecie sprzedany w Hongkongu za 361 milionów dolarów

Najdroższy dom, jaki kiedykolwiek został sprzedany, znajduje się w Hongkongu. Miliarder Yeung Kin-man jest założycielem i prezesem firmy Biel Crystal, ściśle kontrolowanego dostawcy ekranów dotykowych do telefonów komórkowych. W 2017 roku kupił nieruchomość za 361 milionów dolarów. Pierwotnie była ona stylizowana na cały blok mieszkalny, ale została zakupiona przez Yeunga z perspektywą stania się jedną bardzo dużą rezydencją.

Źródło: mansionglobal.com

19. Najgorszy krach mieszkaniowy w historii USA miał miejsce w 2008 roku, kiedy domy spadły o 29%

Wielki kryzys finansowy z 2008 roku był najbardziej gwałtownym i najszybszym krachem mieszkaniowym w pamięci. Mediana ceny domu spadła o 29% od lipca 2006 do stycznia 2009. Jest to dalekie od spadku o 0,1% w zeszłym kwartale.

Źródło: demographia.com

20. 65,9% domów w USA jest zajmowanych przez właścicieli

W Stanach Zjednoczonych blisko dwie trzecie domów jest zajmowanych przez właścicieli. To najwyższy wynik od 2011 roku.

Źródło: census.gov

21. Więcej niż jeden na trzech Amerykanów, którzy posiadają dom, twierdzi, że rodzice pomogli im finansowo

Posiadanie domu nigdy nie było trudniejsze. Chyba najlepiej podsumowuje to sondaż YouGov z 2022 roku. Wśród tych, którym udało się dokonać tego wyczynu, 35% twierdzi, że otrzymało pewną pomoc finansową od swoich rodziców.

Źródło: YouGov