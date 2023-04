Cena akcji AMTD Idea (NYSE: AMTD) gwałtownie wzrosła w tym tygodniu, ponieważ przed nadchodzącymi wynikami nastąpiło krótkie zaciśnięcie. Akcje wzrosły do najwyższego poziomu 1,70 USD, najwyższego poziomu od 10 lutego. Podobnie akcje AMTD Digital wzrosły we wtorek o ponad 22% i zamknęły się na poziomie 8,10 USD.

Akcje AMTD vs HKD

Krótkie wyprzedzenie zysków

AMTD to firma z Hongkongu, która stała się popularna w 2022 roku po wejściu na giełdę w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie akcje poszły parabolicznie, podnosząc kapitalizację rynkową do ponad 200 miliardów dolarów, co czyni ją większą niż Goldman Sachs. W szczytowym okresie była to piąta co do wielkości grupa finansowa na świecie, mimo znikomych wyników finansowych, o czym pisaliśmy tutaj.

Było kilka teorii na temat tego wzrostu. Niektórzy analitycy argumentowali, że rajd był spowodowany manipulacją na rynku, biorąc pod uwagę, że AMTD jest firmą z siedzibą w Hongkongu. W związku z tym istnieje możliwość, że wielu inwestorów i osób mających dostęp do informacji poufnych po prostu pompowało akcje. Inni analitycy wskazywali na fakt, że niektórzy handlowcy pomylili go z AMD, gigantyczną firmą produkującą półprzewodniki.

AMTD ma złożoną i zagmatwaną strukturę biznesową. Po pierwsze, istnieje AMTD Group, która jest firmą inwestycyjną z siedzibą w Hongkongu. Grupa AMTD posiada 90% udziałów w AMTD Idea, spółce inwestującej w chińskie spółki. Następnie AMTD Idea ma 905 udziałów w AMTD Digital.

Zgodnie z oczekiwaniami, akcje AMTD gwałtownie spadły po początkowym wzroście, ponieważ pierwsi nabywcy wyrzucili akcje. Dziś firma jest wyceniana na ponad 2,9 miliarda dolarów. AMTD Digital, który jest głównym właścicielem AMTD Idea, ma kapitalizację rynkową przekraczającą 1,3 miliarda dolarów.

Nie jest jasne, dlaczego zarówno akcje AMTD, jak i HKD skoczyły w tym tygodniu. Prawdopodobnym powodem jest to, że AMTD Idea opublikuje swoje wyniki finansowe 18 kwietnia. W związku z tym analitycy spodziewają się, że biznes firmy miał się dobrze, ponieważ ponowne otwarcie Hongkongu było kontynuowane.

Najnowsze wyniki okazały się lepsze od oczekiwań. Przychody firmy wyniosły 55,41 mln USD, czyli o około 17 mln USD więcej niż oczekiwano. Jego EPS wyniósł 37 centów, o 15 centów więcej niż oczekiwali analitycy.

Czy kupowanie akcji AMTD i HKD jest bezpieczne?

Jedną z zasad inwestycyjnych Warrena Buffetta jest to, aby zawsze inwestować w firmy, które rozumiesz. Musisz wiedzieć, jakie produkty sprzedaje firma i jak zarabia. Trzeba też mieć zaufanie do wyników finansowych firmy.

W przypadku AMTD i HKD trudno jest przede wszystkim zrozumieć naturę tych firm i sposób, w jaki zarabiają pieniądze.

Podobnie jak inne chińskie firmy, zawsze nie można ufać ich księgom. W rzeczywistości najnowsze wyniki opublikowane przez firmę nie zostały poddane audytowi, co czyni je nieco trudnymi do przyswojenia.

W związku z tym, mimo krótkiej przeceny, trudno byłoby polecić inwestycję w AMTD Idea i AMTD Digital. Oba są aktywami wysokiego ryzyka, którymi obraca się w niewielkim stopniu.