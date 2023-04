Akcje GDX ETF radzą sobie dobrze, ceny złota zbliżają się do swojego rekordowego poziomu, a inwestorzy powoli zaczynają nabierać nastawienia do ryzyka. Fundusz VanEck Gold Miners podskoczył do najwyższego poziomu 35,21 USD od maja 2022 r., co oznacza, że skoczył o ponad 60% w stosunku do najniższego poziomu w 2022 r.

Kontynuacja przejścia na złoto

GDX ETF jest wiodącym funduszem, który śledzi największe firmy wydobywające złoto na świecie. W większości przypadków fundusz radzi sobie dobrze, gdy ceny złota rosną. Cena złota wynosiła w środę 2016 USD, kilka punktów poniżej najwyższego w historii poziomu 2070 USD.

Są szanse, że ceny złota będą nadal rosły w nadchodzących miesiącach. Jak pokazano na poniższym wykresie miesięcznym, w ciągu ostatnich kilku lat złoto tworzyło wzór filiżanki i uchwytu. Oczyścił już sekcję pucharową, a niedawna konsolidacja jest częścią tego uchwytu.

Dlatego mierząc odległość między górną i dolną stroną kubka, możemy oszacować, że ceny złota wzrosną do 2730 USD w dłuższej perspektywie. Cena ta jest o ponad 40% wyższa od obecnego poziomu.

Wykres ceny złota

Głównym katalizatorem tej akcji cenowej jest fakt, że wiele krajów przechodzi na bezpieczne złoto w miarę pogarszania się sytuacji w USA. Po pierwsze, nadal istnieje ryzyko – choć niewielkie – że rząd amerykański nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z podziałami w Waszyngtonie obie strony prawdopodobnie nie osiągną w przyszłości porozumienia w sprawie limitu zadłużenia.

https://www.youtube.com/watch?v=lNVuFhGTbA8

Tymczasem istnieje ogólna nieufność wobec rządu amerykańskiego. W rezultacie banki centralne z krajów takich jak Rosja, Iran, Chiny, Turcja, a nawet Arabia Saudyjska prawdopodobnie zwiększą swoje zasoby złota. Z najnowszych danych wynika, że w styczniu banki centralne kupiły netto 31 ton złota. To po tym, jak kupili najwięcej złota w historii w 2022 roku.

Co więcej, pojawiają się oznaki, że inwestorzy skłaniają się ku wycofywaniu się z ryzyka. Jak pisaliśmy we wtorek w tym artykule, cena Bitcoina wzrosła w tym tygodniu powyżej 30 000 USD, podczas gdy indeks dolara amerykańskiego jest bliski zejścia poniżej 100 USD. Wszystko to jest pozytywnym katalizatorem dla GDX ETF.

Prognoza cen akcji GDX ETF

Wykres GDX od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że akcje VanEck Gold ETF znajdowały się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. W miarę wzrostu funduszowi udało się unieważnić wzór podwójnego szczytu na poziomie 33,28 USD. ETF utworzył również złoty krzyż, który ma miejsce, gdy krzyżują się 200-dniowe i 50-dniowe średnie ruchome.

Fundusz przeskoczył również powyżej poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego. Dlatego istnieje możliwość, że akcje GDX będą nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w zeszłoroczny szczyt na poziomie 41,60 USD.