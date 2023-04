Bitcoin przekracza 30 000 $, ale dlaczego rośnie i czy będzie kontynuowany? Kluczowe znaczenie mają inflacja i stopy procentowe

Kryptoniedźwiedź budzi się z długiego snu.

W czerwcu ubiegłego roku Bitcoin kosztował 30 000 USD. Następnie na skrzynki odbiorcze inwestorów Celsjusza wpadały e-maile z informacją, że pożyczkodawca kryptowaluty wstrzymuje wypłaty. Następnie złożyłby wniosek o upadłość, a sprawa sądowa toczy się z miliardami utraconych aktywów klientów.

Bitcoin spadł, tracąc jedną trzecią swojej wartości, zanim liczne inne skandale – na czele z oszałamiającym oszustwem FTX – pochłonęły świat kryptowalut w następnych miesiącach. Pozostanie poniżej 30 000 USD przez dziesięć miesięcy. Do teraz.

Dlaczego Bitcoin rośnie?

„Dlaczego” jest czasami trudne do ustalenia w enigmatycznym świecie kryptowalut. Nie tym razem.

Bitcoin rośnie z powodu złagodzonych oczekiwań dotyczących przyszłej ścieżki stóp procentowych, które były kluczem od czasu przejścia świata na ten nowy paradygmat w kwietniu 2022 r.

Na początku roku podstawowym oczekiwaniem było, że Fed będzie kontynuował agresywny cykl zacieśniania polityki pieniężnej aż do lata. Cel? Aby obniżyć szalejącą inflację, najwyższą od lat 70.

Stopy procentowe rosną, płynność jest wysysana z systemu, a inflacja jest ograniczana, a przynajmniej tak głosi teoria. A patrząc na inflację, oto co się stało – osiągnęła szczyt w zeszłym roku i od tego czasu spada, chociaż nadal jest daleko na północ od docelowych 2%.

Jednak ostatnio sytuacja stała się trudniejsza, gdy na pierwszy plan wysunęła się ciemna strona podwyżek stóp procentowych: wszystko się psuje. Stopa procentowa to cena pieniądza, najważniejsza pojedyncza dźwignia ekonomiczna w gospodarce. Kopnięcie go naciska na punkty nacisku, co dokładnie się stało.

Wskazują na to wahania bankowości w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy Silicon Valley Bank zbankrutował w USA, zanim rzeź przekroczyła Atlantyk i przejęła Credit Suisse, narażając cały system finansowy na niebezpieczeństwo.

Chociaż kryzys już ustąpił, jesteśmy teraz w punkcie, w którym rynek przewiduje, że stopy procentowe muszą zostać obniżone, aby narazić się na ryzyko dalszego chaosu. To dlatego Fed jest między młotem a kowadłem – jeśli podwyższy więcej, inflacja spadnie, ale istnieje ryzyko recesji (lub gorzej, patrząc na to, co stało się z bankami w zeszłym miesiącu). Z drugiej strony, jeśli nie podniesiesz stopy, ryzykujesz, że inflacja się utrzyma (lub nawet ponownie wzrośnie).

Rynek stawia na to drugie. Na poniższym wykresie kolorem żółtym przedstawiono oczekiwania dotyczące stóp procentowych dla stopy docelowej na posiedzeniu w czerwcu 2023 r., kolorem czarnym przedstawiono oczekiwania sprzed sześciu tygodni. Odwrócenie jest jeszcze większe, gdy przesuwa się horyzont na późniejszą część roku.

Płynność pozostaje niska

Zaostrzenie wzrostu na północ na wykresach wynika z faktu, że płynność jest w tej chwili tak niska. Dotknąłem tego w zeszłym tygodniu, ale 45% salda stablecoinów wypłynęło z giełd w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Na giełdach jest teraz mniej monet stablecoin niż kiedykolwiek od października 2021 r. Głębokość rynku pokazuje podobnie opóźnione liczby, na najniższym poziomie od czasu przed załamaniem FTX.

Wraz z niższą płynnością pojawiają się bardziej zmienne ruchy – zarówno w górę, jak iw dół. Jest to jeden z powodów, dla których Bitcoin odnotował tak gwałtowne wzrosty w tym roku, a zmiana oczekiwań dotyczących stóp procentowych w połączeniu z tą minimalną płynnością spowodowała, że oferty Bitcoinów były coraz wyższe.

Chociaż niska płynność jest prawdopodobnie ogólnie niedźwiedzia, w czasach pozytywnych nastrojów, takich jak obecna sytuacja, może napędzać ceny w górę. Dokładnie to, co widzimy.

Czy Bitcoin będzie nadal rósł?

Oczy zwrócone są teraz na najważniejsze dane o inflacji ze środy. Przed ostatnim miesiącem obawy przed recesją wyparły obawy o inflację jako główny strach dla rynków (szczegółowo omówiłem to tutaj ). Zmieniło się to jednak w ciągu ostatniego miesiąca.

Obawy banków wywarły presję na Fed, a przy wspomnianej zmianie oczekiwań dotyczących stóp procentowych wielu uważa, że cykl podwyżek stóp procentowych dobiegł końca, jak omówiliśmy powyżej.

Oznacza to, że obawy o inflację mogą powrócić. To, że wzrost cen spadł z tempa, w jakim rosły w zeszłym roku, nie oznacza, że inflacyjna bestia została pokonana. Pamiętaj, że w latach 70. inflacja spadła trzykrotnie, zanim ponownie wzrosła. To powinno dać do myślenia rynkom.

Środowe dane dadzą ostatnią wskazówkę, czy inflacja będzie nadal spadać. Miły odczyt powinien dać rynkowi większą pewność, że cykl podwyżek może się w rzeczywistości zakończyć, zapewniając dalszy impuls wzrostowi Bitcoina.

Z drugiej strony, jeśli odczyt okaże się cieplejszy niż się spodziewano, może dojść do poważnej wyprzedaży, ponieważ miesiące postępu w walce z inflacją są odrzucane.

Po środowych danych o CPI uczestnicy rynku będą również oczekiwali na indeks cen producentów, który pojawi się następnego dnia.

Tak jest w tej chwili – warunki makro napędzają Bitcoina i będą tak robić przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Gdy płynność jest niska, a gospodarka znajduje się w przełomowym momencie, spodziewaj się zmienności, bez względu na to, jak potoczą się sprawy.

Ale to nigdy nie było niezwykłe dla Bitcoina, prawda?