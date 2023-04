Indeks CAC 40 skoczył w czwartek do rekordowego poziomu, gdy inwestorzy dopingowali dobre wyniki LVMH, największej europejskiej spółki. Indeks, na który składa się największa europejska spółka, skoczył do najwyższego poziomu 7 453 €, czyli o około 32% powyżej najniższego poziomu w grudniu.

Wzrost cen akcji LVMH

Głównym katalizatorem dla indeksu CAC 40 były ostatnie wyniki LVMH. Firma, która jest największą luksusową grupą na świecie, powiedziała, że jej sprzedaż organiczna wzrosła o 18%, czemu sprzyjał silny popyt z Chin. Analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o ~10%. W oświadczeniu firma stwierdziła, że w tym roku nadal jest optymistycznie nastawiona do swojej chińskiej działalności.

Co najważniejsze, pomimo rosnących obaw o recesję, działalność firmy rozwijała się we wszystkich regionach. W Japonii sprzedaż wzrosła o 34%, podczas gdy w Europie sprzedaż wzrosła o 24%. W notatce dla Bloomberga analityk z HSBC powiedział:

Te wyniki pomogły pchnąć wyżej inne luksusowe marki. Cena akcji Hermesa wzrosła o ponad 3%, ponieważ inwestorzy spodziewali się większej sprzedaży w Chinach. Kurs akcji Keringa wzrósł o 2%.

To samo dotyczy innych firm z ekspozycją na Chiny, które dobrze sobie radzą. Akcje EssilorLuxottica, spółki matki Ray-Ban, wzrosły o 2% ze względu na dużą ekspozycję na Chiny. Inne firmy, takie jak L’Oreal, również podskoczyły.

Jak napisałem w tym artykule , wygląda na to, że francuskie grupy luksusowe stały się następną technologią. Większość z tych firm osiąga lepsze wyniki niż amerykańscy giganci technologiczni, a ich wskaźniki PE są wyższe.

Prognoza CAC 40

Wykres dzienny pokazuje, że indeks CAC 40 znajdował się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. A w tym tygodniu przesunął się powyżej ważnego poziomu oporu na poziomie 7394, najwyższego punktu w marcu. Robiąc to, unieważnił wzór podwójnego wierzchołka, o którym pisałem tutaj .

W związku z tym indeks prawdopodobnie będzie nadal rósł, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 7450. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 7394 unieważni byczy pogląd.