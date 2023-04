Hongkong jest obecnie trzecim najbardziej zrównoważonym rynkiem giełdowym, podczas gdy Stany Zjednoczone zajmują 16. miejsce, a Wielka Brytania spada na 20. miejsce

Niedawno opublikowane prognozy dla giełd pod względem światowych wyników pokazują, że Holandia jest uznawana za najbardziej zrównoważony rynek akcji na świecie – czwarty rok z rzędu, a Hongkong zajmuje obecnie trzecie miejsce po wyprzedzeniu Francji. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zajmują odpowiednio 16. i 20. miejsce.

Morningstar obejmuje 48 giełd, które reprezentują 97% globalnej kapitalizacji rynkowej

Inwestorzy szukający najlepszych akcji powiązanych z ESG mogą zapoznać się z najnowszym raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju dla 48 krajowych indeksów giełdowych, opublikowanym niedawno przez Morningstar.

W ramach analizy due diligence warto zauważyć, że ryzyko jest z natury wysokie w sektorze energetycznym, którego szczytem jest ryzyko związane z emisjami dwutlenku węgla i paliwami kopalnymi. Inne sektory gospodarki, w których występuje znaczne ryzyko, to sektor użyteczności publicznej, przemysł i surowce podstawowe.

Morningstar’s Portfolio Sustainability Score reprezentuje ogólne wyniki indeksu dla poszczególnych krajów, mierzone we wszystkich spółkach wchodzących w skład indeksu.

Scoring obejmuje zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące, które łącznie odpowiadają za 97% kapitalizacji rynku światowego.

Ranking ma zastosowanie do giełdy tylko wtedy, gdy ponad 67% jej kapitalizacji rynkowej przypada na spółki odzwierciedlające oceny ryzyka środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG). Według Morningstar rynek ZEA ma najniższy wynik w zakresie ryzyka ESG z pokryciem 85,3%.

Holandia ma najbardziej zrównoważony indeks, Hongkong wyprzedza Francję, zajmując 3. miejsce

Podczas gdy Europa przoduje pod względem zrównoważonego rozwoju na poziomie korporacyjnym, jak podkreślono w atlasie zrównoważonego rozwoju Morningstar, indeks Hang Seng z Hongkongu wyprzedził Francję, zajmując trzecie miejsce za Finlandią.

Holandia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu dzięki wynikom ESG dla takich firm, jak firma przetwarzająca płatności Adyen, globalna grupa internetowa Prosus i gigant sektora półprzewodników ASML Holding. W Finlandii jest to między innymi zasługa międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej Nokia i firmy ubezpieczeniowej Sampo.

Awans Hongkongu w rankingu od 2022 r. spowodował, że wyprzedził Francję, zajmując trzecie miejsce, ponieważ większość nazw portfeli wykazała bardzo niską ekspozycję na ryzyka ESG. Według Morningstar, AIA Group prowadzi w benchmarku.

Francuscy wyborcy z doskonałymi wynikami ryzyka ESG, którzy pomogli Francji pozostać w pierwszej piątce na czwartym miejscu, to luksusowa marka LVMH, dostawca sprzętu elektrycznego i usług inżynieryjnych Schneider Electric oraz L’Oréal, znana marka w sektorze higieny osobistej.

Tajwańska firma produkująca półprzewodniki ( TSMC ), która jest światowym liderem ESG, pomogła Tajwanowi zająć piąte miejsce – awansując z 11. w 2022 r. Według raportu Morningstar Portugalia i Włochy znajdują się w pierwszej dziesiątce, zajmując odpowiednio szóste i dziewiąte miejsce.

Stany Zjednoczone zajmują 16. miejsce, a Amazon, Meta i Exxon mają wysokie oceny ryzyka ESG

Portfolio Sustainability Score dla globalnych indeksów plasuje amerykański benchmark na 16. miejscu z 48, niezmienionym od 2022 r. Tymczasem indeks w Wielkiej Brytanii spada o trzy miejsca do 20. miejsca.

Globalny ranking zrównoważonego rozwoju w USA w drugim kwintylu jest wspomagany przez Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Nvidia, Visa i UnitedHealth Group. Podczas gdy większość firm zmierza w kierunku podejścia bardziej skoncentrowanego na zrównoważonym rozwoju, oceny ryzyka ESG Amazon, Meta i Exxon Mobil są klasyfikowane jako wysokie.

W innych wskaźnikach Stany Zjednoczone osiągają przyzwoite wyniki w zakresie wskaźników emisji dwutlenku węgla, zajmując 19 miejsce na 48, mimo że są drugim co do wielkości na świecie pod względem emisji dwutlenku węgla za Chinami. Według raportu tylko 4,6% portfela indeksu to akcje energetyczne – tak jest w przypadku amerykańskiego rynku akcji zdominowanego przez technologie, farmaceutyki zdrowotne, finanse i cykliczne akcje konsumenckie.

Chiny osiągają słabe wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, zajmując 39 miejsce na 48 rynków

W Chinach giganci rynkowi Tencent i Alibaba mają średnie oceny ryzyka ESG, ale są największymi składnikami chińskiego indeksu. Industrial and Commercial Bank of China i Bank of China utrzymują wysoki poziom ryzyka, a Chiny spadły do czwartego kwintyla, zajmując ogólnie 39. miejsce (indeks kraju spadł o dziewięć pozycji od 2021 r.).

Podczas gdy Singapur plasuje się w drugim kwintylu, Japonia i Korea Południowa w trzecim, a Indie w dolnym kwartylu, obok innych rynków na Bliskim Wschodzie iw Ameryce Łacińskiej. Rynki wschodzące Europy Wschodniej również należą do tej ostatniej grupy, w tym Turcja.

Pakistan ma 60% kapitalizacji rynkowej w zapasach energii i usług użyteczności publicznej

Giełda w Pakistanie ma około 60% kapitalizacji rynkowej w akcjach o wysokim ryzyku emisji dwutlenku węgla. Obejmują one zapasy energii, mediów i podstawowych materiałów. Innymi energetycznymi rynkami giełdowymi o znacznych wynikach ryzyka węglowego portfela są Arabia Saudyjska, Czechy i Katar.