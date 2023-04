Najlepsze akcje Stoxx 50, podczas gdy indeks blue chipów osiąga najwyższy poziom od 16 lat

Indeks Euro Stoxx 50 wzrósł do najwyższego poziomu od 2007 r., gdy inwestorzy wracają do europejskich akcji. Indeks skoczył do najwyższego poziomu 4 376 EUR, co oznacza wzrost od początku roku do 14%. Wyprzedził swoich globalnych konkurentów, takich jak Nasdaq 100, S&P 500 i Dow Jones.

Najlepiej radzące sobie europejskie akcje

Indeks Euro Stoxx 50 skoczył w górę wraz ze wzrostem nastrojów na rynkach europejskich. Warto również zauważyć, że kurs EUR/USD skoczył o ponad 15% od najniższego poziomu w 2022 roku.

Wzrost ten nastąpił, gdy gospodarka europejska radziła sobie lepiej niż oczekiwano. Pod koniec 2022 r. wśród inwestorów panował ogólny pogląd, że wraz ze wzrostem cen energii blok przejdzie głęboką recesję. Nie miało tak być, ponieważ ceny gazu ziemnego spadły do najniższego poziomu od 2021 roku.

Większość członków Stoxx była w tym roku na zielono. Hermes, gigantyczna firma zajmująca się dobrami luksusowymi, odnotowała w tym roku wzrost swoich zapasów o 34%. Firma dobrze sobie radziła, popyt na te produkty skoczył w Chinach.

LVMH, spółka macierzysta Tiffany, Dior, Fendi i Givenchy, odnotowała w tym roku wzrost wartości akcji o 28 proc. Jak pisałem w tym artykule , przychody i rentowność firmy poszybowały w pierwszym kwartale. Ten wzrost podniósł wartość netto Bernarda Arnauta do ponad 212 miliardów dolarów.

https://www.youtube.com/watch?v=hyz4ax_-0JQ&pp=ygUMbHZtaCByZXZlbnVl

Cena akcji Stellantis wzrosła o 28%, ponieważ popyt na jej pojazdy wzrósł. Innymi liderami indeksu Stoxx 50 są Adidas, Bayer, L’Oreal i Inditex. Akcje Bayera wzrosły, ponieważ firma kontynuuje restrukturyzację. Z drugiej strony Adidas skoczył pomimo niedawnego kryzysu z Kanye Westem.

Jedynym czerwonym indeksem Stoxx w tym roku jest Vonovia, gigantyczna niemiecka firma z branży nieruchomości. Jego akcje spadły o ponad 12%. Pozostali najlepsi maruderzy w indeksie to TotalEnergies, EssilorLuxottica, KONE i ING.

Analiza techniczna Euro Stoxx 50

Wykres Stoxx od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks Stoxx 50 znajdował się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W miarę wzrostu indeks zmienił opór na poziomie 4323 € we wsparcie. Był to najwyższy poziom 6 marca br.

Indeks jest wspierany przez 25-dniowe i 50-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA). Również oscylator stochastyczny przesunął się powyżej poziomu wykupienia. W związku z tym indeks prawdopodobnie będzie nadal rósł, ponieważ kupujący celują w następny psychologiczny poziom 4500 EUR.