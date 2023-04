Prognoza ceny Metacade, gdy MCADE idzie na Księżyc

Cena Metacade oszalała, ponieważ inwestorzy cieszą się z najnowszych osiągnięć sieci i potencjału związanego z gamingowymi kryptowalutami. Token MCADE wzrósł do rekordowego poziomu 0,0342 USD, który był znacznie wyższy niż jego najniższy poziom w ciągu roku wynoszący 0,0091 USD. Oznacza to, że pierwsi inwestorzy zwiększyli swoje zyski o ponad 280%. Kapitalizacja wzrosła do ponad 38 milionów dolarów.

Dlaczego kryptowaluty odnotowały spadek?

W ciągu ostatnich kilku dni cena Metacade przeciwstawiła się grawitacji. Po pierwsze, większość kryptowalut, takich jak Bitcoin, Binance Coin, Cardano i Solana, zanotowała spadek w ciągu ostatnich kilku sesji. To załamanie spowodowało, że łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut wyniosła ponad 1,2 biliona dolarów.

Nie jest jasne, dlaczego kryptowaluty gwałtownie spadły od środy. Prawdopodobnym powodem jest to, że w ciągu ostatnich kilku dni gwałtownie wzrosła ilość upłynnianych longów. Z danych Coinglass wynika, że w środę wartość długich pozycji na Bitcoinie wzrosła do ponad 70 milionów dolarów, a większość z nich pochodzi z Binance.

Upłynnienie ma miejsce, gdy brokerzy i giełdy są zmuszeni zamknąć lewarowane pozycje w swoim ekosystemie, aby zapobiec dalszym stratom.

Innym prawdopodobnym powodem gwałtownego spadku cen kryptowalut jest to, że ryzykowne banki, takie jak Western Alliance, odnotowały dobre wyniki. Western Alliance, który był postrzegany jako jedna z najbardziej ryzykownych firm, powiedział, że depozyty zaczęły ostatnio rosnąć. Ponadto, udało mu się odzyskać około 40% depozytów, które stracił podczas upadku SVB.

Względne bezpieczeństwo amerykańskich banków ma wpływ na rynek, ponieważ kryptowaluty świetnie sobie radziły podczas upadku SVB i Signature. W tym czasie większość inwestorów postrzegała Bitcoina i złoto jako bezpieczne przystanie.

Ponadto bezpieczeństwo to daje Rezerwie Federalnej pole do dalszego podnoszenia stóp procentowych w najbliższych miesiącach. To wyjaśnia, dlaczego indeks dolara amerykańskiego skoczył z ubiegłotygodniowego minimum 100 dolarów do 101,68 dolarów. W ciągu ostatnich kilku dni skoczyły również stopy zwrotu z obligacji skarbowych.

Dlaczego Metacade rośnie na sile?

Metacade podąża w przeciwnym kierunku niż większość kryptowalut. Ta rozbieżność jest prawdopodobnie spowodowana tym, że inwestorzy wierzą, że przemysł gier komputerowych będzie się nadal rozwijał w nadchodzących latach.

Przede wszystkim Metacade jest stosunkowo nową platformą, która niedawno wprowadziła na rynek swój token po udanej sprzedaży tokenów, w której twórcy zebrali ponad 16 milionów dolarów. O tej sprzedaży tokenów pisaliśmy tutaj. Twórcy platformy budują ją teraz i starają się zwiększyć jej popularność poprzez tworzenie partnerstw.

Metacade podskoczył z powodu rosnącego wolumenu transakcji w miarę pojawiania się popytu. Dane CMC pokazują, że całkowity wolumen w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł ponad 733 miliony dolarów. Większość tych tokenów jest przedmiotem obrotu w Uniswap, który jest największym DEX-em na świecie.

Innym głównym powodem wzrostu ceny MCADE jest to, że token zyskuje na popularności wśród scentralizowanych giełd. W oświadczeniu twórcy powiedzieli, że BitMart będzie kolejną giełdą, która go wprowadzi. To notowanie pojawi się w czwartek. Historycznie rzecz biorąc, kryptowaluty miały tendencję do skoków, gdy pojawiały się na ważnych giełdach.

🚨LISTING UPDATE🚨



Metacaders, the countdown has started for our @BitMartExchange listing🔥



🗓️20th April, 2023

⏰9AM UTC



Exciting times for the #Metacade community🚀



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/kvnM8RzzqK — METACADE (@Metacade_) April 13, 2023

Deweloperzy pracują nad tym, aby uzyskać więcej notowań giełdowych tokena. Niektóre z potencjalnych giełd, które może wymienić jako następne, to między innymi Huobi, MEXC, Binance i Crypto.com.

Ostatecznie cena Metacade podskoczyła po tym, jak twórcy ogłosili, że rozpoczęli prace nad samą platformą do gier. Zgodnie z białą księgą Metacade, proces rozwoju i testowania zajmie kilka miesięcy, zanim zostanie udostępniony publicznie.

Prognoza ceny Metacade

Wykres godzinowy pokazuje, że cena MCADE konsolidowała się w ciągu ostatnich kilku dni. W tym okresie pozostawał poniżej szczytu po debiucie, który wynosił 0,021 USD. Teraz stało się to paraboliczne, gdy inwestorzy czekają na nadchodzącą notowanie na Bitmart. Przesunął się powyżej 25-okresowej średniej kroczącej, podczas gdy wolumen zaczął rosnąć.

W związku z tym, chociaż oczekuje się większej zmienności, ogólna perspektywa jest optymistyczna. Ta zmienność może sprawić, że moneta ponownie przetestuje wsparcie na poziomie 0,021 USD, gdy zakończy wzór przerwy i ponownego testu. Jeśli tak się stanie, token prawdopodobnie zacznie odbijać się w nadchodzących dniach, ponieważ inwestorzy celują w kluczowy poziom psychologiczny na poziomie 0,050 USD.

Czy Metacade jest dobrą inwestycją?

Na razie jest trochę za wcześnie, aby stwierdzić, czy MCADE jest dobrą inwestycją długoterminową. Jej sukces będzie zależał od wielu czynników, takich jak wydajność jej gier. Jednak na podstawie kalkulacji ryzyka i zysku uważam, że korzyści przewyższają ryzyko, co napisałem w tym artykule.

Największym ryzykiem jest załamanie się Metacade, natomiast potencjalną nagrodą jest odniesienie wielkiego sukcesu w branży, która w najbliższych latach będzie się nadal rozwijać. Ponadto w przyszłości Metacade, podobnie jak inne monety, będzie miał korelację z Bitcoinem. Dlatego też warto przeznaczyć niewielką część swoich środków w Metacade.