Analiza cen akcji C3.ai: u progu 33% krachu

Cena akcji C3.ai ( NYSE: AI ) straciła swój byczy impet, ponieważ inwestorzy oceniają jej rolę w branży sztucznej inteligencji. Po wzroście 3 kwietnia do najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 34,56 USD, akcje spadły teraz do około 20 USD.

C3.ai jest mocno przewartościowany

Cena akcji C3.ai radzi sobie w tym roku dobrze, ponieważ inwestorzy obstawiają, że będzie to główny gracz w branży sztucznej inteligencji, która weszła do głównego nurtu po uruchomieniu ChatGPT. Ten rajd jest zgodny z wynikami innych firm zajmujących się sztuczną inteligencją i kryptowalutami.

Istnieją jednak poważne obawy, czy C3 odnotuje wzrost aktywności biznesowej z powodu ChatGPT. Chociaż nastąpi pewien początkowy wzrost popytu, gdy firmy będą badać przypadki użycia AI w swoich operacjach, nie widzę żadnych większych długoterminowych zmian.

Ponadto ważne jest, aby wziąć pod uwagę wycenę firmy. Szybki rzut oka pokazuje, że kapitalizacja rynkowa C3.ai wynosi ponad 2 miliardy dolarów, co jest dużą kwotą. Jeśli chodzi o przychody, firma zarobiła 91,6 mln USD w 2019 r., aw 2022 r. wzrosła do 252,8 mln USD. To mocny i zachęcający wynik.

Jednak w tym okresie jego straty również się powiększyły. C3 stracił ponad 192 mln USD w 2022 r. po stracie ponad 33 mln USD w 2018 r. Wzrost ten był spowodowany gwałtownym wzrostem wydatków na badania i rozwój oraz S&A. Niestety C3 prawdopodobnie będzie nadal przynosić straty w nadchodzących latach.

Takie gwałtowne straty byłyby do zaakceptowania dla firmy typu start-up, która chce zdobyć udział w rynku. Ale C3.ai nie jest startupem. Zamiast tego jest to firma, która została założona w 2009 roku, co oznacza, że jest to obecnie firma 14-letnia. W związku z tym nie ma sensu dawać firmie przynoszącej straty najwyższych dolarów.

Tymczasem warto zauważyć, że kierownictwo C3.ai pozbywało się akcji. Dokładniej, Juho Parkkinen, dyrektor finansowy, i dr Richard Levin sprzedali w tym roku akcje warte miliony dolarów.

Prognoza cen akcji C3.ai

Wykres C3 od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji C3 znajduje się na ważnym poziomie wsparcia, poniżej którego nie spadła od 14 lutego. Jednocześnie akcje spadły poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, a Chmura Ichimoku.

Dlatego podejrzewam, że cena akcji C3 będzie miała niedźwiedzie wybicie, ponieważ sprzedający celują w kluczowe wsparcie na poziomie 13,38 USD. Cena ta jest szacowana poprzez pomiar odległości pomiędzy potrójną górą a dekoltem. Jest to również zgodne z moją ostatnią prognozą cen akcji C3.