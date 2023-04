Nio, LI Auto, Rivian zyskują za Teslą, ale akcje pojazdów elektrycznych wiążą się z ekstremalnym ryzykiem

Pojazdy elektryczne zyskują na popularności, mówi teraz prawie każdy na świecie. Zmiany klimatu przyspieszają w szybkim tempie, rządy forsują dotacje i zachęty do elektryczności, a coraz więcej ludzi przechodzi na elektryczność.

Ale w jaki sposób wpływa to na ceny akcji w USA i jak wyceny wypadają w porównaniu ze starszymi producentami samochodów? Odpowiedź jest zniuansowana (jak większość rzeczy na rynkach).

Czy rynek EV rośnie?

Pomimo pozornie wszechobecnego szumu, sprzedaż pojazdów elektrycznych dopiero zaczyna wchodzić (kalambur absolutnie zamierzony) na rynek amerykański. Spośród wszystkich nowych lekkich pojazdów zarejestrowanych w 2022 r. tylko 4,3% było w pełni elektrycznych.

Trajektoria jest jednak godna uwagi. W 2021 r. liczba ta wyniosła 3%. A patrząc na styczeń 2023 r., 7,1% z 1,2 miliona zarejestrowanych nowych lekkich pojazdów było w pełni elektrycznych.

Chociaż wzrost ten jest prawdopodobnie częściowo spowodowany lepszym zrozumieniem zagrożenia zmianami klimatycznymi, istnieje również pragmatyczny czynnik ustawy o redukcji inflacji administracji Bidena z 2022 r. (IRA), niewątpliwie najważniejszego ustawodawstwa klimatycznego w historii Stanów Zjednoczonych.

Transport jest dużym źródłem emisji, a pojazdy elektryczne są postrzegane jako sposób na ich zmniejszenie. IRA jest pełna zachęt i dotacji dla pojazdów elektrycznych. Jednym z najbardziej wpływowych jest zwrot federalnej zachęty podatkowej w wysokości 7500 USD, kwalifikującej się do 30 różnych modeli, ale panowanie Bidena było dobrodziejstwem dla całej branży.

Firmy EV handlują jak akcje technologiczne

Chociaż wszystko to jest dobrą wiadomością, liczby tutaj są nadal niskie. Twierdzenie, że 4,3% sprzedaży nowych samochodów to niewielki wycinek, co oznacza, że zyski nie są łatwe do znalezienia przy ocenie zapasów pojazdów elektrycznych.

Zamiast zysków, inwestorzy trzymają się rosnących przychodów w nadziei, że zyski przyjdą później. Jeśli to wszystko brzmi niesamowicie znajomo, powinno tak być: tak zwykle opisuje się akcje technologiczne.

Nie popełnij błędu, firmy EV handlują jak akcje technologiczne, a nie jak tradycyjni producenci samochodów. Oczywiście w pokoju jest słoń: stopy procentowe.

Do zeszłego roku akcje spółek technologicznych radziły sobie znakomicie od czasu Wielkiego Kryzysu Finansowego. W zeszłym tygodniu pisałem dane dotyczące zachowania się indeksów giełdowych różnych krajów, wskazując na błyskawiczny wzrost technologicznego Nasdaq jako główną przyczynę wzrostu cen akcji w USA w ciągu ostatniej dekady.

Przy stopach procentowych od pokoleń niskich, tj. bliskich zeru, przez większą część dekady, aktywa wysokiego ryzyka poszły w odstawkę, a prym wiodą akcje spółek technologicznych. Nasdaq wypadł z pola, mnożąc oszałamiający 12,7-krotny wzrost od najniższego poziomu z 2009 r. do szczytu z 2021 r.

Podwyżki stóp procentowych miażdżą firmy EV

Jednak w obliczu kryzysu inflacyjnego, który ogarnął Stany Zjednoczone, Rezerwa Federalna nie miała innego wyjścia, jak wejść w jeden z najszybszych cykli podwyżek stóp procentowych w niedawnej pamięci. Ponieważ bony skarbowe przynoszą teraz 5%, płynność została wyssana z systemu, a zapasy technologii zostały zmiażdżone w zeszłym roku.

Dotyczy to oczywiście akcji pojazdów elektrycznych, które są ryzykowne nawet w tym ryzykownym sektorze technologicznym. Tesla, niekwestionowany lider rynku, straciła dwie trzecie swojej kapitalizacji rynkowej w 2022 roku, osiągając znacznie gorsze wyniki niż Nasdaq, który stracił jedną trzecią.

Ekstremalna zmienność Tesli podkreśla, jak wrażliwy jest ten sektor. Chociaż z jednej strony można argumentować, że Tesla stała się symbolem wywołanej pandemią Robin Hooda histerii giełdowej – często była to akcja o największym wolumenie obrotu podczas COVID – fakt, że największe akcje sektora odbijają się echem, podsumowuje wzrost charakter branży.

Ponieważ podczas gdy Tesla trafia na pierwsze strony gazet ze względu na swój ogromny wolumen (był to również często najbardziej deficytowy towar podczas pandemii), firma przynajmniej osiąga zysk, czego nie ma prawie każdy konkurent w branży. Rywale mogą tylko patrzeć z zazdrością na EPS o wartości 3,62 USD w 2022 roku.

Nie tylko to, ale jego udział w rynku jest wyjątkowy: w 2022 r. zdobył 65% sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych. Nawet jeśli jego dominacja spada – ta sama liczba wyniesie 79% w 2020 r. – jest to mocna przewaga pod każdym względem.

Akcje pojazdów elektrycznych znajdują się daleko poza spektrum ryzyka

Tesla powinna dać inwestorom zrozumienie ryzyka tutaj. Oczywiście wraz z ryzykiem przychodzi nagroda, a Tesla w tym roku wzrosła o 50%, ponieważ sektor technologiczny odrzucił łagodniejsze prognozy dotyczące ścieżki przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Ale Tesla to jedno nazwisko. A mówiąc słowami kontrowersyjnego CEO Muska, „celem nie jest bycie firmą samochodową”. Tesla jest nie tylko duża w przestrzeni pojazdów elektrycznych, ale jest po prostu duża, obecnie dziewiąta co do wielkości spółka publiczna na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

Ale patrząc na resztę rynku, firmy EV są bardzo niestabilne i nie mają dużych kapitalizacji rynkowych. Istnieją tylko cztery inne firmy, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 miliardów dolarów: LI Auto (24 miliardy dolarów), Nio (14 miliardów dolarów), Lucid Motors (13 miliardów dolarów) i Rivian (11 miliardów dolarów).

Co więcej, podobnie jak Internet spełnił wszystkie swoje obietnice i nie tylko, ale na każdego Amazona przypadało pięć upadłych firm internetowych; inwestorzy powinni wymagać czegoś więcej niż tylko wiary w przyszłość pojazdów elektrycznych jako branży, aby inwestować w którąkolwiek z tych firm.

Jest to bardziej widoczne ze względu na rzeczywistość, w której producenci samochodów, tacy jak Ford i GM, wkraczają w kosmos. Firmy te nie będą po prostu stać z boku i patrzeć, jak ich staromodne pożeracze gazu stają się powoli zbędne.

I poruszają się coraz szybciej. Model Forda Mustang Mach-E był trzecim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w USA w 2022 roku, za dwoma modelami Tesli, co oznacza, że wyprzedził wszystkie modele produkowane przez te inne firmy EV.

To powrót do wniosku, który często jest naiwny dla inwestorów: hazard sportowy zostanie zalegalizowany; dlatego muszę kupić DraftKings. Producenci samochodów elektrycznych zamierzają przejąć władzę; Dlatego powinienem kupić Riviana.

Akcje potrzebują rozwijającego się przemysłu, bez wątpienia. Ale jest o wiele więcej, co trafia do akcji poza tym. Przede wszystkim istnieje koncepcja bycia „w cenie”. Wiele z tych firm już handluje na skandalicznych wielokrotnościach, podczas gdy zysk prawie nie istnieje w całej przestrzeni. To już mówi ci, że rynek piecze się w przyszłym wzroście.

Brzmi nieźle, ale rok 2022 powinien dać inwestorom do myślenia, jak to może pójść nie tak. Stopy procentowe nie są już zerowe, co oznacza, że urok przyszłych zysków nie jest już tak porywający jak wcześniej – przepływy pieniężne zdyskontowane wstecz do teraźniejszości są znacznie mniejsze przy 5% niż przy 0%.

Branża pojazdów elektrycznych będzie się nadal rozwijać. Firmy będą zwracać inwestorom zawrotne kwoty. Ale firmy również będą walczyć, niektóre nie dadzą rady, a po drodze będzie wiele wzlotów i upadków, nawet dla tych, którym się uda. Jest to rozwijająca się branża, szczególnie ryzykowny podsektor technologii, i inwestorzy muszą o tym pamiętać przy dokonywaniu alokacji do swojego portfela.