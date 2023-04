Bycze prognozy cenowe Litecoina i ich implikacje dla AltSignals (ASI)

Cena Litecoina wzrosła w ciągu ostatnich kilku sesji, gdy inwestorzy kupowali spadki i First Republic Bank (FRC) nadal boryka się z problemami. Cena monety skoczyła do 92 USD, najwyższego poziomu od 20 kwietnia tego roku. Od najniższego punktu w tym roku skoczyła o ponad 7%. Bitcoin również odbił się od dna i przeniósł się powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 28,000 USD. Takie wyniki dobrze wróżą AltSignals, który w swojej sprzedaży tokenów zebrał już 644,000 USD.

First Republic Bank może upaść

Głównym katalizatorem obecnego wzrostu cen Litecoina jest rosnący strach, że First Republic Bank może zbankrutować. W poniedziałek bank ogłosił, że jego działalność jest na granicy wytrzymałości, ponieważ klienci wycofali ponad 104 miliardy dolarów. W związku z tym zarząd powiedział, że rozważa różne opcje, w tym sprzedaż banku.

We wtorek firma ogłosiła, że rozważa pozyskanie kapitału, aby zwiększyć swój bilans. W rezultacie kurs akcji FRC spadł o ponad 40%, co może doprowadzić do kolejnych wypłat przez klientów. Firma ma teraz dwie opcje. Po pierwsze, może przejść pod ochronę FDIC, gdzie agencja ubezpieczeniowa przeprowadzi uporządkowaną likwidację. Po drugie, największe amerykańskie banki mogą przejąć udziały w firmie i pomóc w jej ratowaniu.

Potencjalny upadek First Republic Bank jest pozytywnym katalizatorem dla Bitcoina i Litecoina, co wyjaśnia, dlaczego oba dryfowały w górę, nawet gdy szerszy rynek akcji spadał. To dlatego, że inwestorzy uważają, że kryptowaluty są bezpieczną przystanią w okresach zawirowań bankowych.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do kryptowalut

Tymczasem kurs Litecoina rośnie, ponieważ inwestorzy pozostają optymistami co do cen kryptowalut. Jak pisałem tutaj we wtorek, analityk ze Standard Chartered przewidywał, że Bitcoin wzrośnie do 100,000 USD do 2024 roku. Jako powód przytoczył on pośpiech w poszukiwaniu bezpieczeństwa w obliczu kryzysu bankowego i potencjalnego zwrotu Rezerwy Federalnej.

Nie jest on sam w swojje prognozie. W niedzielę napisałem, że analityk Bloomberg również uważa, że cena Bitcoina wzrośnie do 50 000 USD w nadchodzących miesiącach. Jako główny katalizator wymienił również kolejne zmniejszenie o połowę zaplanowane na 2024 roku. Istnieje również ogólny pogląd, że Bitcoin stał się dobrą bezpieczną przystanią.

Jeśli te poglądy są dokładne, oznacza to, że cena Litecoina również skorzysta, ponieważ ma on tendencję do bliskiej korelacji z Bitcoinem.

Prognoza ceny Litecoina

Niedźwiedzi trend LTC skapitulował, gdy moneta spadła do 84,53 USD w poniedziałek. Przy tej cenie utworzył się wzór podwójnego dna. Moneta przesunęła się teraz powyżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących, podczas gdy oscylatory dryfowały w górę. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że moneta wzrośnie do następnego kluczowego oporu na poziomie 100 USD w nadchodzących dniach.

Wykres LTC od TradingView

Sprzedaż tokenów AltSignals nabiera rozpędu

W międzyczasie AltSignals nadal zyskiwał na popularności, ponieważ sprzedaż tokenów przyspieszyła. Pierwszy etap sprzedaży tokenów zebrał już 644,000 USD z docelowej kwoty 1,08 mln USD. Kwota ta stanowi równowartość 59,71% całkowitej sprzedaży.

Po pierwsze, AltSignals jest wiodącą platformą, która dostarcza sygnały na kluczowe aktywa, takie jak kryptowaluty i forex. Obsługuje już tysiące klientów z całego świata, którzy wystawili jej doskonałe recenzje. Sygnały te pochodzą ze wskaźników technicznych, takich jak MACD i RSI.

W ramach swojej strategii rozwoju AltSignals pracuje obecnie nad włączeniem sztucznej inteligencji w swojej platformie. Nowa wersja będzie miała kluczowe technologie, takie jak przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe. Poniżej tych technologii filarowych platforma będzie miała inne technologie, takie jak regresja, modelowanie predykcyjne, AutoML i interfejs API języka naturalnego.

Celem tej aktualizacji będzie wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji w celu uzyskania najlepszych wyników. Ta warstwa sztucznej inteligencji będzie zasilana tokenem ASI, który będzie używany do celów płatniczych. Zgodnie z białą księgą, będzie zasilać ActualizeAI i będzie używany w klubach członkowskich i turniejach handlowych.

Czy ASI to dobra inwestycja?

Bycze prognozy dla Bitcoina i innych kryptowalut dobrze wróżą AltSignals, którego sprzedaż tokenów ma się dobrze. W ciągu ostatnich kilku tygodni deweloperzy zebrali już ponad 644,000 USD. Przy sprzedaży tokena za jedyne 0,015 USD oznacza to, że każdy może wziąć udział w zbieraniu kapitału.

Wierzę, że token ASI dobrze sobie poradzi, gdy pojawi się na kluczowych giełdach jeszcze w tym roku, ponieważ stanie się to w czasie, gdy kryptowaluty będą przeżywać hossę. Ostatnio widzieliśmy, jak wiele tokenów, takich jak Metacade i Pepe, zwyżkuje po wejściu na giełdy. Dlatego warto już teraz przeznaczyć niewielką kwotę na ASI.

Niektóre z przyszłych katalizatorów dla tokena będą notowania giełdowe i sukces AltSigals jako platformy.