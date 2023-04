Cena akcji ICICI: więcej miejsca do biegania po skoku o 238%?

Cena akcji ICICI kontynuowała byczy powrót po tym, jak firma opublikowała dobre wyniki finansowe. Akcje podskoczyły do najwyższego poziomu od 29 grudnia 920 ₹. Od najniższego poziomu z 30 stycznia wzrosły o ponad 14%. W sumie akcje skoczyły o ponad 238% od najniższego poziomu w czasie pandemii i 225% w ciągu ostatnich pięciu lat.

ICIC dobre wyniki finansowe

ICICI, jeden z największych indyjskich banków, trafił na pierwsze strony gazet w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ostatnią wiadomością były wyniki finansowe spółki. W oświadczeniu dochód netto firmy wzrósł w pierwszym kwartale do 91,2 miliarda funtów. Kwota ta przełożyła się na 1,1 miliarda dolarów i była większym wzrostem niż oczekiwane 90,4 miliarda funtów.

Inne liczby wskazywały, że bank ma się dobrze. Depozyty wzrosły o 10,9% do 11,8 bln GBP z poprzednich 10,64 bln GBP. Portfel kredytów wzrósł do 22,7%, podczas gdy dochód odsetkowy netto wzrósł o 40,25 do 176,7 mld GBP. Dochód operacyjny wzrósł o 36% do 138,6 mld GBP. Te dobre wyniki odzwierciedlały wyniki HDFC, które opublikowały dobre wyniki w zeszłym tygodniu.

Indyjskie banki rozwijały się szybko w ciągu ostatnich kilku lat, czemu sprzyjał silny wzrost gospodarczy w kraju. Indie były najszybciej rozwijającym się rynkiem wschodzącym w ciągu ostatnich kilku lat, czemu sprzyjały rosnące bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Indyjskie banki były również odporne na wyzwania stojące przed zachodnimi firmami, takimi jak First Republic Bank, Signature Bank i Silicon Valley Bank. Dzieje się tak głównie dlatego, że banki te stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami. Credit Suisse miał wiele skandali, podczas gdy SVB miał wiele długoterminowych obligacji.

Dużym ryzykiem dla kursu akcji ICICI jest rosnąca konkurencja o tańsze kredyty. Oznacza to, że w kolejnych kwartałach bank może spodziewać się wyższego kosztu pozyskania środków. Drugim ryzykiem jest potencjalne spowolnienie gospodarcze.

Analiza techniczna ceny akcji ICICI

Wykres ICICI firmy TradingView

Cena akcji ICICI znajduje się ostatnio w silnym trendzie wzrostowym. Podczas tego rajdu akcje przeskoczyły powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 878,15 GBP, najwyższego punktu z 16 lutego. Ta cena była linią formacji podwójnego dna. Akcje przesunęły się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 957,95 GBP. Cena ta jest o około 4,67% wyższa od obecnego poziomu. Ruch powyżej tej ceny spowoduje skok powyżej tego poziomu. Spadek poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 878 GBP unieważni byczy pogląd.