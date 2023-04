Według analityków cena akcji Paytm ma duży wzrost

Cena akcji One 97 Communications (PAYTM) ostatnio poruszała się w bok, mimo że wyniki firmy wciąż się poprawiają. Cena akcji wynosiła 650 ₹, czyli tyle, ile wynosiła w ciągu ostatnich kilku dni. Cena ta jest o około 50% wyższa od najniższego poziomu w 2022 roku.

One 97 Communications, gigantyczna firma płatnicza będąca właścicielem Paytm, znajduje się pod presją, odkąd weszła na giełdę w 2021 roku. Akcje są o około 66% od najwyższego punktu w 2021 roku. W rezultacie firma straciła Softbank i Ant jako inwestorów. Ant, którego właścicielem jest Alibaba, miał ~25% udziałów w firmie, podczas gdy Softbank miał ~13% udziałów.

Ostatnie oświadczenie firmy pokazało, że radzi sobie dobrze. Średnia miesięczna liczba użytkowników dokonujących transakcji wynosiła w marcu średnio 90 milionów, podczas gdy liczba handlowców wzrosła do 6,8 miliona. W sumie liczba użytkowników wzrosła o 27% w ujęciu rocznym. Całkowity wolumen towarów brutto wzrósł o 40% r/r, podczas gdy wartość pożyczek za pośrednictwem platformy wzrosła o 253%.

Analitycy uważają, że cena akcji Paytm będzie miała większy wzrost w przyszłości. Po pierwsze, firma podkreślała, że ma wyraźną ścieżkę do rentowności. W rezultacie zdecydował się odkupić akcje o wartości ponad 103 milionów dolarów.

Innym potencjalnym katalizatorem dla akcji jest rosnący udział w rynku płatności offline. W ostatnim kwartale firma poinformowała, że wdrożyła ponad 6,8 miliona urządzeń i udzieliła pożyczek o wartości ponad 544 milionów dolarów. W notatce analitycy Goldman Sachs napisali, że:

Goldman Sachs nie jest jedyną spółką zwyżkującą ceny akcji Paytm. W oświadczeniu analitycy Motilal Oswal napisali, że w dłuższej perspektywie akcje mogą wzrosnąć o 30%. Oni napisali:

„Przewiduje się, że branża płatności cyfrowych podwoi się do 16 bln USD do 2026 r., w ramach której udział płatności cyfrowych prawdopodobnie wzrośnie do 65%. W związku z tym oczekuje się, że płatności cyfrowe wzrosną ~3x do 10 bln USD do 2026 r. z 3 t USD w 2021 r.”