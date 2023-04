Zyski firmy Microsoft za trzeci kwartał: oto, jak ChatGPT pomogło w tym kwartale

Akcje Microsoft Corp ( NASDAQ: MSFT ) wzrosły o 5,0% w rozszerzonym obrocie po tym, jak gigant technologiczny odnotował solidne wyniki za trzeci kwartał fiskalny.

Czy warto kupować akcje Microsoftu?

Pozytywnie wypadła również platforma Azure — firmowa platforma przetwarzania w chmurze, która w ostatnim kwartale odnotowała wzrost o 27% w stosunku do oczekiwanych 26,2%.

Wydruk zysków był więcej niż wystarczający, aby Gil Luria z DA Davidson powtórzył swoją rekomendację „kupuj” dla akcji Microsoftu. W rozmowie z CNBC powiedział:

Powiedziałbym, że [kup MSFT tutaj], ponieważ pobili prawie każdą linię przychodów w tym raporcie, co wskazuje, że przedsiębiorstwa konsolidują swoje wydatki wokół Microsoft. Platforma Azure jest zawsze kluczowa i po prostu przewyższają oczekiwania.

Luria widzi wzrost cen akcji technologicznych do 325 USD, co sugeruje kolejny 12% wzrost w stosunku do akcji cenowej po godzinach.

Czy ChatGPT pomógł napędzać wzrost w trzecim kwartale?

Co ciekawe, Microsoft odnotował roczny wzrost o 13% w „Wyszukiwarce”, co przypisano wielomiliardowej inwestycji w ChatGPT, którą niedawno zintegrował z Bing. W „ Closing Bell: Overtime ” Luria dodał:

To znaczące przyspieszenie w stosunku do ostatniego kwartału. Włączenie ChatGPT do Bing wyraźnie napędza wzrost w środowisku, w którym reklama cyfrowa nie rośnie. Tak więc przyspieszenie MSFT jest bardzo godne uwagi.

Na początku tego miesiąca Samsung rozważał zastąpienie Google „Bing” jako domyślną wyszukiwarką w swoich smartfonach ( czytaj więcej ). W porównaniu z początkiem roku akcje Microsoftu wzrosły o około 20%.

Migawka zysków Microsoft za trzeci kwartał

Zarobił 18,3 miliarda dolarów w porównaniu do 16,8 miliarda dolarów rok temu

Zysk na akcję również wzrósł z 2,22 USD do 2,45 USD

Przychody wzrosły o 7,0% rok do roku do 52,86 mld USD

Konsensus wyniósł 2,24 USD za akcję przy przychodach w wysokości 51,02 mld USD

W trzecim kwartale Microsoft Corp przekroczył szacunki we wszystkich trzech swoich branżach pomimo przeciwności, w tym spowolnienia w wydatkach na komputery osobiste i przedsiębiorstwa. Analityk DA Davidson podsumował:

Urządzenia i Windows OEM spadły mniej niż w ostatnim kwartale, co oznacza, że znaleźliśmy dno. Windows to bardzo wysokomarżowy biznes, więc to bardzo dobra wiadomość dla MSFT. Reszta drogi na ten rok zapowiada się jeszcze lepiej.

Akcje Microsoftu nadal znacznie spadają w stosunku do swojego rekordowego poziomu pod koniec 2021 roku.