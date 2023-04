Rekordowe napływy platynowych funduszy ETF na nieszczęścia Eskom i zeznania de Ruytera

W naszym nowoczesnym uprzemysłowionym świecie elektryczność jest praktycznie koniecznością i podstawowym elementem niezbędnym do funkcjonowania gospodarki.

W kontekście Republiki Południowej Afryki Felix Dube i Chantelle Moyo z North-West University zauważają :

…przypadki pokazują, że prawo do energii elektrycznej, choć nie wyrażone w tekście Konstytucji, jest warunkiem korzystania z innych praw, w tym prawa do godności ludzkiej i dostępu do odpowiednich mieszkań, wody i opieki zdrowotnej.

Niestety, przerwy w dostawie prądu i zrzuty obciążenia są w kraju na porządku dziennym, ale w ostatnich miesiącach przybrały one wysoce destabilizujące rozmiary i stały się wszechogarniające.

Na przykład Bloomberg poinformował, że RPA jest codziennie spustoszona przez poważne przerwy w dostawie prądu od 31 października 2022 r.

To 178 nieprzerwanych dni wielogodzinnych przestojów.

Starzejąca się krajowa sieć i wysoce nieefektywne, pozbawione kapitału elektrownie węglowe uginają się pod presją większych obciążeń i rosnącego popytu.

Duże miasta, nie mówiąc już o mniejszych miasteczkach i obszarach wiejskich, zostały sparaliżowane przez trzy do czterech przerw w dostawie prądu dziennie, które według doniesień rutynowo trwają ponad 10 łącznie godzin.

Wraz ze zbliżającą się zimą Telegraph poinformował, że państwowy dostawca energii elektrycznej, Eskom, może napotkać niedobór do 10 000 MW, co stanowi prawie jedną czwartą zapotrzebowania kraju w sezonie.

W związku z tym powszechne przestoje będą prawdopodobnie jeszcze częstsze od czerwca do września.

Kryzys Eskomu

Chris Yelland, analityk energetyczny, zauważył, że współczynnik dostępności energii (EAF) firmy Eskom, będący miarą średniej wydajności 90 głównych generatorów w całym kraju, znajduje się w przedłużającej się spirali spadkowej.

Source: The Daily Investor (as of 19 March 2023)

Yelland zauważył,

Aby zwiększyć EAF Eskoma, najpierw musi nastąpić spowolnienie. Następnie musi osiągnąć dno, ustabilizować się i zacząć rosnąć. Ten proces potrwa kilka lat… Mówienie o współczynniku dostępności energii na poziomie 70% czy 75% wprowadza opinię publiczną w błąd i jest nieosiągalne…

W konsultacjach MFW na temat Artykułu IV zauważono, że Eskom otrzymał średnio 1% krajowego PKB w transferach, ponosząc straty w wysokości 0,4% PKB w RO19/20 i RO20/21.

Aby naprawić sytuację, władze zdecydowały się na 15-procentowy wzrost taryf w 2022 r., a także inne środki kontroli kosztów, w tym redukcję zatrudnienia.

Wsparło to wyniki finansowe, a zysk operacyjny wzrósł w ubiegłym roku o 238%, ale firma nie była w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia pomimo rządowego zastrzyku w wysokości dziesiątek miliardów randów.

W tym okresie świadczenie usług nadal było zawodne.

Organizacja nie była pozbawiona poważnych kontrowersji po toczących się dochodzeniach w sprawie korupcji, a także po wybuchowym wywiadzie telewizyjnym przeprowadzonym przez byłego dyrektora generalnego André de Ruytera na początku tego roku.

Wczoraj de Ruyter stanął przed SCOPA, komisją ds. rachunków publicznych, odmawiając podania nazwisk ministrów, których uważa się za zamieszanych w domniemane wykroczenie.

Raporty sugerują, że zeznania de Ruytera wzbudziły tylko więcej pytań, dodatkowo podważając zaufanie do dostawcy energii.

Inicjatywy polityczne

Pod koniec 2020 r. władze podjęły próbę poprawy funkcjonowania znajdujących się w trudnej sytuacji podmiotów publicznych w RPA, z których wiele borykało się z niejednoznacznymi mandatami i niezrównoważonymi modelami biznesowymi, wprowadzając plan odbudowy i naprawy gospodarczej (ERRP).

Obejmowało to szereg reform sektora energetycznego, w tym podział Eskom na co najmniej trzy podmioty, z których każdy był odpowiedzialny za wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję.

Ponadto Kancelaria Prezydenta i Skarb Państwa wspólnie rozpoczęły Operację Vulindlela, której celem są reformy strukturalne o dużym wpływie na wiele sektorów, w tym wytwarzanie i dostarczanie energii.

Jednak wiele z tych reform napotkało trudności w realizacji w związku z przekroczeniem kosztów, niepokojami społecznymi i przypadkami wandalizmu na dużą skalę.

Co więcej, w związku z wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 2024 r., wydzielenie Eskomu prawdopodobnie będzie politycznym gorącym ziemniakiem, co również wymagałoby podjęcia skomplikowanych kroków legislacyjnych.

Podstawy platyny

Republika Południowej Afryki to kraj niesamowitych zasobów naturalnych.

Niedawny dokument OECD dotyczący polityki handlowej autorstwa Przemysława Kowalskiego i Clarisse Legendre zwrócił uwagę na udziały trzech największych krajów produkujących w pierwszej dziesiątce najbardziej skoncentrowanych surowców krytycznych.

Source: OECD

Na powyższym wykresie Republika Południowej Afryki (ZAF) ściśle kontroluje produkcję grupy metali szlachetnych, a także platyny (Pt), której samodzielnie odpowiada za ponad 70% światowej produkcji.

Zainteresowanie Pt gwałtownie wzrosło w ostatnich latach, szczególnie ze względu na zwiększony popyt na motoryzację i biżuterię w Chinach, Japonii i Indiach, a także szereg rozwijających się zastosowań w opiece medycznej, takich jak wypełnienia dentystyczne i rozruszniki serca.

W ubiegłym roku ceny metalu początkowo gwałtownie wzrosły po agresywnych działaniach wojskowych Rosji i jej pozycji jako drugiego co do wielkości światowego dostawcy.

Obawy cenowe były krótkotrwałe, częściowo ze względu na dominującą pozycję Republiki Południowej Afryki i surową politykę Chin dotyczącą zerowego COVID-19.

Jednak cena spotowa platyny odnotowała silne ożywienie, poprawiając się o 19,4% r/r w momencie pisania tego tekstu i notując 33% powyżej 52-tygodniowego minimum z sierpnia.

Od 27 marca spot wzrósł o około 11%.

Source: KITCO

Ta zmiana w górę była spowodowana gwałtownym wzrostem zakupów w Chinach, który znacznie przekroczył oczekiwany popyt, po wyjściu z polityki przedłużającej się blokady.

Source: World Platinum Investment Council (WPIC)

Ulepszone dane ekonomiczne, takie jak ogólny, produkcyjny i pozaprodukcyjny PMI Chin; i roczny wzrost PKB; przerósł oczekiwania rynku.

Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (CAAM) szacuje, że krajowa sprzedaż pojazdów wzrośnie o 2,11 miliona sztuk w 2023 roku.

W szczególności niedawny raport ING wykazał, że udział pojazdów elektrycznych w ogólnej liczbie rejestracji samochodów w Chinach zaczął się stagnować, co sugeruje, że popyt na Pt może być stymulowany przez zastosowanie katalizatorów w samochodach napędzanych benzyną.

Ponadto WPIC spodziewa się, że popyt przemysłowy, taki jak inwestycje w gospodarkę wodorową i elektrownie o zerowej emisji dwutlenku węgla, wzrośnie o 12%, podczas gdy popyt inwestycyjny również powinien być wyższy w tym roku.

Jednak Republika Południowej Afryki, centrum światowego sektora wydobycia platyny, nadal jest pełna nieefektywności operacyjnej i znajduje się na progu znacznie poważniejszego zamknięcia.

W artykule Daily Maverick z połowy marca przeanalizowano niektóre wyzwania stojące przed szerzej rozumianym przemysłem wydobywczym Republiki Południowej Afryki.

Całkowita produkcja sektora spadła o 7,2% w 2022 r., chociaż było to częściowo spowodowane zniekształconym efektem bazy po zakłóceniach w okresie pandemii.

Source: Daily Maverick

W wyniku głęboko zakorzenionego kryzysu energetycznego, a także wzrostu liczby zamknięć znacznych kopalń, dostępności niższych klas minerałów wśród starzejących się kopalń oraz braku bezpiecznego transportu, coroczne badanie spółek górniczych kanadyjskiego Instytutu Frasera umieściło Republikę Południowej Afryki w w pierwszej dziesiątce krajów na podstawie Indeksu Atrakcyjności Inwestycyjnej już w kwietniu 2022 r.

Ze względu na ogromną presję wywieraną na gospodarkę przez ciągłe przerwy w dostawie prądu, Pt, które według Observatory of Economic Complexity było największym eksportem kraju o wartości 24,5 mld USD w 2021 r., mogło odnotować gwałtowny spadek produkcji.

Johan Theron, rzecznik jednego z największych górników, Impala Platinum Holders, zauważył, że kryzys energetyczny był tak ostry, że może nadejść taki czas,

…kiedy masz określone dni, w których przestaniemy wysyłać ludzi do podziemia.

Odwrócenie nadwyżki

Biorąc pod uwagę globalne ożywienie Pt w połączeniu z alarmującymi ograniczeniami podaży, WPIC prognozuje, że wzrost popytu w 2023 r. wzrośnie o 24%, podczas gdy podaż może wzrosnąć nawet o 3% z powodu ograniczonej dodatkowej mocy przyłączeniowej.

W związku z tym grupa spodziewa się, że przedłużające się przerwy w dostawie prądu będą miały duży wpływ na operacje w RPA i mogą gwałtownie odwrócić nadwyżkę przemysłu z 776 koz w ubiegłym roku do deficytu w wysokości 556 koz w tym roku.

Raporty sugerują, że Eskom doradzał dużym firmom wydobywczym, że być może będą musiały ograniczyć produkcję, co tylko pogorszy sytuację.

Platynowe ETF-y

Biorąc pod uwagę nierównowagę popytu i podaży metalu, pogarszającą się reputację przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, niepewną sytuację w zakresie dostaw energii elektrycznej i szybko zbliżający się sezon zimowy, zarządzający funduszami spodziewają się, że operacje Pt będą obarczone znacznym ryzykiem i optymistycznie patrzą na perspektywy platynowych ETF-ów.

To odwrócenie następuje wkrótce po tym, jak produkty te były świadkami kilku kolejnych kwartałów odpływów z powodu osłabionego globalnego popytu.

Bloomberg donosi, że tygodniowe przepływy do platynowych ETF-ów wzrosły o 117 000 uncji, co stanowi najwyższy wzrost od marca 2019 r., gdy inwestorzy masowo rzucili się na te produkty.

Source: Zerohedge, Bloomberg

Kilka platynowych funduszy ETF, takich jak abrdn Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) i GraniteShares Platinum Trust (NYSEARCA: PLTM) już zyskało 12%-13% w stosunku do miesiąca.

Część składnika popytowego mogła wynikać z obaw o utrzymującą się inflację, słabszego dolara i obaw przed recesją, gdy Fed zamierza podnieść stopy procentowe w nadchodzącym tygodniu.

Wyzwania makroekonomiczne

Dostawy Pt prawdopodobnie pozostaną pod silną presją w dającej się przewidzieć przyszłości, a ceny mogą wzrosnąć w nadchodzącym sezonie zimowym.

Według Rady Minerałów Republiki Południowej Afryki sektor wydobywczy generuje 7-8% południowoafrykańskiego PKB, a gwałtowne spowolnienie w tym sektorze może mieć druzgocące makrofinansowe konsekwencje dla dochodów z eksportu, bezrobocia i wzrostu.

Sytuacja jest jeszcze bardziej rozpaczliwa, ponieważ kilka wskazuje na to, że kraj zbliża się do recesji, a MFW prognozuje, że wzrost realnego PKB zwolni w tym roku do pełzającego poziomu 0,1%.

Lungile Mashele, specjalista ds. sektora energetycznego, oszacował, że od 2008 roku długa historia chronicznych przerw w dostawie prądu w RPA mogła zmniejszyć potencjalny PKB tego kraju o oszałamiające 20%, a teraz może okazać się jeszcze silniejsza.

W oświadczeniu podsumowującym pracowników z marca Fundusz zauważa, że spodziewa się dalszego osłabienia długu publicznego przez kilka lat, nawet jeśli sytuacja finansowa Eskom ulegnie poprawie.

Ryzyko spadku cen platyny wynika z ostatnich doniesień o ponownych obawach zdrowotnych w Chinach i zaostrzonej polityce pieniężnej, która może doprowadzić do globalnej recesji w drugiej połowie 2023 r.

Nabywcy ETF będą z uwagą obserwować akcję cenową w nadchodzących dniach, ponieważ rynki mogły spodziewać się znacznie mocniejszych zeznań de Ruytera.

Inne względy

Ostatnio pojawiła się tendencja do zastępowania Pt operacjami palladowymi ze względu na rozbieżności cenowe między metalami.

Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z wcześniejszym raportem Invezz na ten temat tutaj.

Jednak przy prawdopodobnym ograniczeniu operacji wydobywczych, jest mało prawdopodobne, aby interesariusze Pt poczynili znacznie większe postępy w pośpiechu.

Po drugie, surowe sankcje nałożone na Rosję, a także sankcje podatkowe nałożone przez Wielką Brytanię na produkty z platyny i palladu na początku tego roku stanowiły dla Republiki Południowej Afryki szansę na dalsze rozszerzenie dominacji w tych sektorach.

Bez oczywistego zakończenia kryzysu elektroenergetycznego postęp w realizacji tego celu będzie trudny.

W dłuższej perspektywie Pt nadal ma ogromny potencjał substytucyjny i silne czynniki popytowe, co może stworzyć możliwości dla innych producentów, takich jak Zimbabwe i Kanada.