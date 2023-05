Analitycy stają się optymistyczni wobec Bitcoina i innych kryptowalut po tym, jak w zeszłym tygodniu przetestowali ich wielomiesięczne maksima. Bitcoin pozostał nieco poniżej 30,000 USD, podczas gdy inne mniejsze monety, takie jak Hedera Hashgraph i Pepe, odnotowały wzrost. Te bycze perspektywy mogą mieć pozytywny wynik dla innych tokenów, takich jak Metacade (MCADE).

Byczy scenariusz dla Bitcoina

W tym artykule napisałem, że niektórzy analitycy uważają, że cena Bitcoina w dłuższej perspektywie wzrośnie nawet do 185,000 USD. Wiele osób cytowanych w raporcie uważa, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy wzrośnie przynajmniej do rekordowego poziomu 67,000 USD.

Analitycy podają wiele powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, zauważają, że Bitcoin stał się dobrym bezpiecznym aktywem w obliczu trwającego kryzysu bankowego. First Republic Bank, firma warta niedawno miliardy dolarów, zanotowała krach swoich akcji o ponad 90%. W niedzielę banki takie jak JP Morgan, PNC Financial i Citizens złożyły oferty kupna tej firmy.

Według Charliego Mungera, wiceprezesa Berkshire Hathaway, kryzys bankowy jeszcze się nie skończył. Oczekuje, że więcej banków upadnie z powodu ich ekspozycji na nieruchomości komercyjne w USA. Powiedział:

“Wiele obiektów nie jest już tak dobrych. Mamy wiele biurowców z problemami, wiele centrów handlowych z problemami, wiele innych nieruchomości z problemami. Jest tam wiele problemów”.

Dlatego kolejne załamania w sektorze bankowym mogą oznaczać więcej możliwości dla Bitcoina i innych kryptowalut, takich jak Ethereum i Metacade.

Innym powodem, dla którego warto być byczo nastawionym do Bitcoina, jest fakt, że przepołowienie może oznaczać większe wzrosty dla monety. Historycznie Bitcoin ma tendencję do wzrostu przed halvingiem. Jego cena zawsze była wyższa pomiędzy tym wydarzeniem. W związku z tym, że jedna z nich zaplanowana jest na kwiecień przyszłego roku, istnieje możliwość, że będzie nadal rosnąć.

Zwrot Rezerwy Federalnej

Tymczasem Rezerwa Federalna może teraz stać się pozytywnym katalizatorem dla Bitcoina i Metacade. Oczekuje się, że bank, który spotka się w tym tygodniu, albo podniesie stopy procentowe, albo zrobi strategiczną pauzę. Jeśli zdarzy się jedno z dwóch zdarzeń, będzie to oznaczać, że cykl wędrówki został zakończony. Historycznie rzecz biorąc, kryptowaluty zwykle dobrze sobie radzą, gdy Fed staje się nieco gołębi.

Inne ważne wiadomości dotyczące Bitcoina to to, że przepisy stają się jaśniejsze. W zeszłym tygodniu Parlament Europejski zagłosował za MiCA, pierwszą regulacją dotyczącą kryptowalut. Analitycy spodziewają się, że te regulacje zostaną zatwierdzone przez parlamenty krajowe do lipca. Tymczasem w USA szef komisji finansowej Izby powiedział, że pierwsza ustawa dotycząca kryptowalut zostanie złożona w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Metacade szykuje się do kolejnych notowań giełdowych

Wykres MCADE od TradingView

Wszystkie te powody wyjaśniają, dlaczego cena Metacade (MCADE) radzi sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku dni. Według TradingView, cena MCADE w poniedziałek rano wynosiła 0,027 USD, znacznie więcej niż minimum z zeszłego tygodnia na poziomie 0,022 USD. Zbliża się do swojego rekordowego poziomu 0,034 USD. Oznacza to, że cena MCADE skoczyła o 200% od najniższego poziomu w historii, co daje mu kapitalizację rynkową w wysokości ponad 38 milionów dolarów.

Największą nowością Metacade jest to, że kilka giełd, takich jak MEXC i BitMart, wprowadziło token do obrotu. W rezultacie wolumen obrotu MCADE na giełdach scentralizowanych powoli zbliża się do wolumenu obrotu na giełdach zdecentralizowanych. W ciągu ostatnich 24 godzin wolumen na CEX wyniósł 417,000 USD, a na DEX 623,000 USD.

Zgodnie z białą księgą Metacade, wkrótce może się pojawić więcej notowań CEX. Twórcy mają nadzieję, że rosnąca popularność Metacade i nadchodzące aktualizacje produktów doprowadzą do zwiększenia zainteresowania tokenem. Kolejna Metacade AMA, która odbędzie się we wtorek, również może przyczynić się do wzrostu popularności tokena.

Czy Metacade to dobra inwestycja

Po raz pierwszy omówiłem przypadek Metacade w tym artykule, kiedy odbywała się sprzedaż tokenów. W związku z tym moja prognoza była trafna, ponieważ token prosperował po tym, jak został wprowadzony na kilka giełd. Podejrzewam, że token będzie się dobrze sprawował przez lata, gdy platforma do gier zostanie uruchomiona, a branża GameFi będzie się rozwijać.

Analitycy uważają, że w najbliższych latach branża ta będzie warta biliony dolarów. Podczas gdy tradycyjne platformy, takie jak Axie Infinity, walczą, nowe, takie jak Metacade, rozkwitną, ponieważ będą uczyć się na błędach.