Yellen, aby „pozbawić” samorządy kluczowego narzędzia finansowania, popyt na legalny środek płatniczy Gold może wzrosnąć

Sekretarz skarbu Janet Yellen potwierdziła, że Stany Zjednoczone mogą zobaczyć bezprecedensową niewypłacalność już 1 czerwca 2023 r.

W liście do Kongresu Yellen wezwała ustawodawców do podniesienia pułapu zadłużenia i argumentowała:

Wybuchowy list przyszedł tego samego dnia, w którym regulatorzy sprzedali oblegany First Republic Bank (NYSE: FRC) firmie JPMorgan (NYSE: JPM) w celu zmniejszenia obciążenia systemu bankowego.

Raghuram Rajan, były prezes Banku Rezerw Indii, zauważył :

Ponadto Ministerstwo Skarbu postanowiło zawiesić emisję skarbowych papierów wartościowych serii State and Local Government (SLGS), które są emitowane na rzecz organów lokalnych w celu zachowania zgodności z określonymi przepisami podatkowymi i usprawnienia zarządzania finansami publicznymi.

Oficjalny komunikat prasowy Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych jest dostępny tutaj i wejdzie w życie 2 maja 2023 r. o godzinie 10:00.

Wstrzymanie emisji SLGS jest „ nadzwyczajnym środkiem” stosowanym w celu zarządzania spadkiem pułapu zadłużenia i jest ogólnie uważane za tymczasowe.

notatki Yellena,

Oprócz bólu zadanego rządom stanowym i oddolnym administratorom, niepewność co do pułapu zadłużenia może poważnie pogorszyć nastroje biznesu i konsumentów.

Ale najbardziej wymowny komentarz zostawiła na koniec,

… (niepewność limitu zadłużenia może) podnieść krótkoterminowe koszty pożyczek dla podatników i negatywnie wpłynąć na rating kredytowy Stanów Zjednoczonych… spowodować poważne trudności dla amerykańskich rodzin, zaszkodzić naszej pozycji światowego lidera i wzbudzić wątpliwości co do naszej zdolności do obrony naszych narodowych interesy bezpieczeństwa.

Po przyznaniu się Janet Yellen krótkoterminowe obligacje skarbowe były pod presją, a 1-miesięczny papier kasowy wzrósł w momencie pisania o 0,455% do 4,823%.

Bez szybkiego rozwiązania kryzysu pułapu zadłużenia obligacje prawdopodobnie pozostaną nieprzewidywalne, co będzie stanowić poważne wyzwanie dla zarządzających pieniędzmi i osób inwestujących w krótsze terminy.

Jim Bianco, prezes Bianco Research, nie spodziewa się, że rozwijający się kryzys w sektorze bankowym i spłata długu publicznego odstraszą Fed od podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na jutrzejszym posiedzeniu.

Przede wszystkim inflacja bazowa nie spadła jeszcze znacząco, co pozostaje głównym wyzwaniem dla 57% (według badania Bankrate) populacji USA, która nadal żyje od wypłaty do czeku.

Bianco uważa, że Powell jest gotów zaryzykować pewną niestabilność na rynkach finansowych, szczególnie w przypadku portfeli o dużej wartości netto, aby skutecznie nadać priorytet kontrolowaniu inflacji.

dodał Bianko,

… (pułap zadłużenia) tak naprawdę nie będzie miał znaczenia. Tak, to duże zaskoczenie, że jest początek czerwca (a nie koniec lipca)… to jest w stu procentach akt polityczny i musi go rozwiązać Kongres… to nie jest sprawa Fed… nie zamierzam dopuścić możliwości niewypłacalność lub duże deficyty zmieniają to, co uważamy za właściwą politykę pieniężną.