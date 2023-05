Prognoza cen srebra w miarę zmniejszania się stosunku złota do srebra

Cena srebra nadal rosła w tym tygodniu, nawet po tym, jak kraje opublikowały słabe dane PMI dla przemysłu. Wzrosła również po ostatniej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i dalszym spadku relacji złota do srebra. Srebro kosztowało w czwartek 25,74 USD, kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku, który wynosił 26 USD.

Decyzja Rezerwy Federalnej

Najważniejsze wieści ze srebra w tym tygodniu była środowa decyzja Fed w sprawie stóp procentowych. Jak pisaliśmy tutaj , Fed zdecydował się na majowym posiedzeniu na podwyżkę stóp procentowych o 0,25%. Ta podwyżka podniosła stopy procentowe do przedziału 5,0% i 5,25%, najwyższego od ponad dekady. Było to również najszybsze tempo, jakie Fed podwyższył w ciągu ostatnich kilku dekad.

https://www.youtube.com/watch?v=iyKozpeqmOQ

Innym godnym uwagi faktem dotyczącym tej decyzji było to, że była ona jednomyślna, przy poparciu wszystkich członków komisji. Analitycy, korzystając z protokołu z ostatniego posiedzenia i trwającego upadku banków regionalnych, spodziewali się, że część członków FOMC zarekomenduje wstrzymanie stóp.

Dlatego obecna sytuacja cenowa srebra sugeruje, że inwestorzy wierzą, że Fed nie podniesie ponownie stopy procentowej w tym roku. Wyjaśnia to również, dlaczego indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł w dół, przygotowując się do zejścia poniżej 100 USD.

Na srebro zwykle wpływają decyzje Fed ze względu na jego rolę jako metalu szlachetnego. Historycznie dobrze sobie radzi, gdy Fed albo obniża stopy procentowe, albo zmienia swoją politykę. To wyjaśnia, dlaczego ceny srebra wzrosły o prawie 50% od najniższego punktu w 2022 roku.

Tymczasem stosunek złota do srebra od kilku tygodni znajduje się w trendzie spadkowym. Spadł z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 91,83 USD do obecnych 80 USD. Jest to ważny stosunek, który istnieje od wieków. Oznacza to teraz, że jedna uncja złota odpowiada 80 uncjom srebra.

Prognoza cen srebra

Srebrny wykres TradingView

Wracając do wykresu dziennego, widzimy, że XAG/USD znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Po drodze srebro przeskoczyło powyżej kluczowych punktów oporu odpowiednio na poziomie 24,65 USD i 26 USD. Przeskoczył również powyżej poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego.

Srebro również przeskoczyło powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), co jest byczym znakiem. W związku z tym uważam, że srebro znajduje się na krawędzi dużego byczego wybicia w nadchodzących tygodniach. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 30 USD, czyli około 17% powyżej obecnego poziomu. Pogląd ten zostanie potwierdzony, jeśli przesunie się powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 27 USD (najwyższy poziom z 7 marca).