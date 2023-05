Bank of England podniesie stopy procentowe po raz 12, gdy zbliża się recesja w Wielkiej Brytanii

Kolejny tydzień, kolejna podwyżka stóp procentowych. Wygląda na to, że tak się stanie w czwartek, gdy Bank of England przygotowuje się do tego, co według oczekiwań rynku będzie dwunastą z rzędu podwyżką stóp procentowych.

Wycofując się z prawdopodobieństwa z cen kontraktów terminowych, na rynkach panuje niemal 100% opinia, że zbliża się podwyżka o 25 punktów bazowych. Spowodowałoby to wzrost stopy z 4,25% do 4,5%, co jest ostatnim skokiem w najszybszym cyklu wędrówki w historii.

Bank Anglii czuje, że jego ręka jest wymuszona. Inflacja szalała na całym świecie w ciągu ostatniego roku, jednak w Wielkiej Brytanii okazuje się szczególnie nikczemna. W zeszłym miesiącu kraj ten ujawnił, że inflacja nadal jest dwucyfrowa i należy do najwyższych w Europie Zachodniej.

Podczas gdy inflacja osiągnęła szczyt i zaczęła spadać w innych częściach kontynentu, Wielka Brytania nadal przekracza pięciokrotność docelowej stopy 2%, a trajektoria jeszcze się nie obniżyła.

Inflacja bazowa nie chce spaść

Poważnym zmartwieniem Banku Anglii będzie również utrzymywanie się inflacji bazowej. Jest to wskaźnik, który uzyskuje się, gdy usunie się lotne produkty żywnościowe, energię, alkohol i tytoń. Tradycyjnie to na tym często skupiają się politycy, ponieważ wyżej wymienione pozycje są bardziej wrażliwe na czynniki zewnętrzne, a inflacja bazowa jest bardziej dojrzała do ujarzmienia przez politykę pieniężną. Jednak w przypadku Wielkiej Brytanii nie było zastoju.

Bank Anglii stoi w obliczu tej samej trudnej sytuacji, co banki centralne na całym świecie: podwyższenie stóp procentowych jest konieczne, aby ograniczyć inflację, ale zbyt duże podwyższenie grozi wpadnięciem gospodarki w recesję.

W Wielkiej Brytanii ta lina jest szczególnie trudna do przejścia na palcach. MFW prognozował na początku tego roku, że Wielka Brytania będzie jedyną rozwiniętą gospodarką, która wejdzie w recesję w 2023 roku.

W Stanach Zjednoczonych rynki przechodzą do oczekiwań, że podwyżki należą już do przeszłości, podczas gdy dane gospodarcze są znacznie silniejsze, a inflacja ujarzmiona w znacznie większym stopniu niż w Wielkiej Brytanii. Nawet przy oczekiwaniach Banku Anglii, że inflacja w Wielkiej Brytanii spadnie od końca tego roku, docelowa stopa 2% wydaje się bardzo odległa – a kontrastująca trajektoria jest wyraźnie widoczna przy porównaniu stóp inflacji obu krajów.

Co dalej z Wielką Brytanią?

Pomimo pozornej ponurej sytuacji, dane ekonomiczne przynajmniej trzymają się lepiej niż przewidywano kilka miesięcy temu. Spadające ceny gazu złagodziły presję na Wielką Brytanię, podczas gdy rynek pracy pozostaje jak dotąd odporny.

Niemniej jednak najnowsze dane dotyczące PKB w lutym były płaskie w porównaniu z przewidywanymi 0,1%, podczas gdy słoń w pokoju jest taki, że skutki polityki pieniężnej są często opóźnione: podwyżki stóp procentowych były ekstremalne i wkrótce to przefiltruje. Chociaż obraz może wydawać się jaśniejszy niż kilka miesięcy temu, czasy w Wielkiej Brytanii wciąż są bardzo trudne.

Trwają również strajki w wielu głównych obszarach rynku pracy, które mogą mieć wpływ na kolejny zestaw danych dotyczących PKB. I choć Stany Zjednoczone i Europa mają nadzieję, że koniec podwyżek stóp procentowych już nadszedł, Wielka Brytania nie jest tego taka pewna.

Po nieuchronnej podwyżce o 25 punktów bazowych w czwartek, nadal może dojść do kolejnych podwyżek, co ponownie wysysa płynność z systemu i wywiera dalszą presję na już chwiejącą się gospodarkę.

W obliczu stagnacji gospodarki walczącej o wzrost powyżej poziomu sprzed COVID, strajków szalejących na rynku pracy, inflacji wciąż dwucyfrowej i kolejnej podwyżce stóp w drodze, politycy w Wielkiej Brytanii stają w obliczu niezwykle trudnej bitwy, aby przeprowadzić naród przez ten kryzys. bez karnej recesji.