Inflacja w Wielkiej Brytanii jest obecnie jedną z najwyższych w Europie: kryzys kosztów utrzymania

Napisałem wiele raportów na temat gospodarki Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To była szalona jazda dla narodu, nie bardziej niż w październiku ubiegłego roku, kiedy katastrofalny budżet byłej premier Lizz Truss prawie doprowadził kraj do bankructwa (szczegółowe omówienie tej klęski tutaj ).

Jednak podczas gdy reszta świata przynajmniej poczyniła postępy, wydaje się, że Wielka Brytania nadal pogrążona jest w gospodarczym bagnie. Nic nie jest tego bardziej oczywiste niż stopa inflacji, która wciąż uparcie utrzymuje się na dwucyfrowych wartościach.

Biorąc pod uwagę marcową inflację na poziomie 10,1%, kryzys związany z kosztami utrzymania nie chce się złagodzić.

Słowo „kryzys” jest bezwstydnie nadużywane w ekonomii, ale nie dajcie się zwieść, kryzys kosztów życia w Wielkiej Brytanii jest dokładnie tym.

Jest jeszcze gorzej w porównaniu z innymi krajami Europy. Podczas gdy w ubiegłym roku regionem wstrząsnęła inflacja, w wyniku wojny na Ukrainie, zastrzyku płynności podczas pandemii i problemów z łańcuchem dostaw, w ostatnich miesiącach wzrost cen w większości krajów osłabł.

Jednak nie dla Wielkiej Brytanii, która wciąż jest dwucyfrowa i obecnie należy do najgorszych w Europie Zachodniej.

Inflacja nie karze jednakowo

Huw Pill, główny ekonomista Banku Anglii, powiedział w zeszłym tygodniu, że Wielka Brytania „musi zaakceptować fakt, że jest im gorzej”.

„Nie trzeba być wielkim ekonomistą, aby zdać sobie sprawę, że jeśli to, co kupujesz, wzrośnie w stosunku do tego, co sprzedajesz, będziesz w gorszej sytuacji”, powiedział, odnosząc się do wpływu podwyżki koszty energii, a Wielka Brytania jest dużym importerem gazu ziemnego.

Dla niektórych sytuacja jest gorsza niż pokazują liczby, a wielu potępia, że wpływ na ziemię jest znacznie gorszy niż oficjalne środki. To dotyka sedna problemu i tego, o czym tak obszernie pisałem w ciągu ostatniego roku: inflacja jest tak zgubnym problemem, ponieważ dotyka biednych bardziej niż bogatych.

Ci na dole nie mają aktywów, aby się chronić. Podczas gdy aktywa obarczone ryzykiem spadły w 2022 r., boom cenowy związany z pandemią przyniósł błyskawiczne wzrosty. Nie tylko to, ale brytyjski FTSE 100 jest blisko najwyższych poziomów w historii (szczegółowe omówienie tutaj ). Osłabiony funt (75% przychodów pochodzi z zagranicy) i rosnące ceny energii (indeks obfituje w surowce i brakuje w nim akcji spółek technologicznych) były łaskawe.

Właściciele aktywów zostali więc odizolowani przez wzrost cen w ciągu ostatnich kilku lat, a jednocześnie wydają mniejszą część swoich dochodów na artykuły takie jak żywność i energia, które są szczególnie karalne. Potem jest mieszkanie. Nawet z pewną miękkością w ostatnim kwartale, budownictwo mieszkaniowe w ciągu ostatnich kilku lat poszło na marne, zwiększając przepaść między najemcami a właścicielami domów.

CPI skrytykował miarę inflacji

Istnieje również kwestia samego pomiaru, CPI, który niektórzy uważają za błędny.

Napisałem artykuł na temat tej debatyw zeszłym roku. Krótko mówiąc, CPI oblicza się, oceniając cenę koszyka towarów i usług z jednego okresu do drugiego. Oznacza to, że mierzy zmniejszającą się siłę nabywczą jednego dolara (lub w tym przypadku funta) zamiast jednej osoby. Osoby o wysokich dochodach wydają więcej, co oznacza, że mają większą wagę w indeksie.

Dlatego każdy dolar oddaje głos zamiast każdej osoby, co może przyczynić się do poczucia, że wskaźnik jest niereprezentatywny dla niektórych danych demograficznych.

Jednym z przykładów alternatywnego środka jest firma Truflation, która twierdzi, że wymaga „milionów punktów danych” w porównaniu z podejściem brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych, które wykorzystało tylko „setki tysięcy”.

Obecnie stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wynosi 15,5%, znacznie na północ od oficjalnych 10,1%.

„Największy wpływ (na różnicę wskaźników inflacji) ma kategoria mieszkaniowa. W tym miejscu nasza liczba jest na wyższym poziomie niż ONS, a to dlatego, że nasze dane obejmują spłaty kredytów hipotecznych. W ostatnich miesiącach kategoria mieszkaniowa doświadczyła ochłodzenia pod względem tempa wzrostów w porównaniu z rokiem ubiegłym”, powiedział Oliver Rust, Head of Product.

Co dalej z Wielką Brytanią?

Niezależnie od tego, jak to zmienisz, inflacja jest niezwykle wysoka i wielu w Wielkiej Brytanii cierpi.

Z pozytywnej strony, w końcu wydaje się, że sytuacja przynajmniej zaczyna się stabilizować. Inflacja jest nadal wysoka, ale rośnie optymizm, że przynajmniej osiągnęła swój szczyt i wkrótce wraz z resztą Europy zacznie spadać. To powiedziawszy, stopa procentowa jest tak daleko na północ od konwencjonalnego celu 2% banków centralnych, że trudne czasy nie nadejdą szybko.

Na froncie politycznym Rishi Sunak pracuje już od sześciu miesięcy, a chaos 49-dniowego panowania Lizz Truss i katastrofalny budżet są wreszcie widoczne. Sytuacja jest co najmniej nieco bardziej stabilna, a reszta Europy, a także Stany Zjednoczone, mają stosunkowo pozytywny kwartał, patrząc na większość wskaźników ekonomicznych.

Jednak Wielka Brytania nie jest już częścią UE i odczuwa ciężar walki z blokiem i Stanami Zjednoczonymi indywidualnie. Jest to duża gospodarka, ale nie tak potężna jak Stany Zjednoczone, i odczuwa presję, dostosowując się do świata po Brexicie.

Kryzys energetyczny, z tak dużym importerem w Wielkiej Brytanii, mocno go dotknął i stało się bardzo jasne, że decyzja Wielkiej Brytanii o ucieczce z Europy była, przynajmniej pod względem ekonomicznym, ogromnym niepowodzeniem. Idąc dalej, sytuacja może się tylko poprawić, ponieważ naród kręci się wokół, próbując znaleźć swoje miejsce w nowym porządku gospodarczym. Ale naprawa nie jest łatwa i nie będzie szybka.