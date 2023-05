Czy powinieneś kupować złoto w odpowiedzi na rosnące prawdopodobieństwo recesji?

Handel złotem zbliża się do najwyższych w historii poziomów i po raz pierwszy od czasu pandemii COVID-19 działa jako zabezpieczenie przed inflacją. Wielu inwestorów kupiło złoto, gdy rządy i banki centralne zaczęły pompować pieniądze do systemu finansowego w odpowiedzi na szok wywołany pandemią.

Nawet legendarny inwestor Warren Buffett kupił udziały w złotej firmie.

Rzeczywiście, spełniły się obawy przed wysoką inflacją. Ale im wyższa była inflacja, tym bardziej spadała cena złota.

Zaskakujący był zatem widok inwestorów uciekających ze złota w poszukiwaniu alternatyw, takich jak Bitcoin, nazywany „cyfrowym złotem”, prawdziwym zabezpieczeniem przed inflacją naszej ery. Jednak, jak się okazało, cena złota konsolidowała się dopiero przed nową próbą osiągnięcia najwyższych poziomów w historii.

Teraz, gdy wydaje się, że inflacja osiągnęła szczyt, złoto zbiera się w górę. Co więcej, podczas gdy banki regionalne w Stanach Zjednoczonych walczą, tracąc w tym roku jedną trzecią swojej wartości, ceny akcji producentów złota gwałtownie wzrosły. Inwestorzy więc ponownie zwrócili się w stronę złota, ale pytanie brzmi – co dalej?

Biorąc pod uwagę rosnące prawdopodobieństwo recesji, złoto wydaje się dobrą inwestycją.

Rośnie prawdopodobieństwo recesji

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zareagowała na wzrost inflacji zaostrzeniem polityki pieniężnej. Zrobił to tak szybko, że istnieje ryzyko recesji – i Fed o tym wie.

Ale mandat Fed, który obejmuje tworzenie miejsc pracy i stabilność cen, nie ma nic wspólnego z unikaniem recesji. Czasami recesja jest konieczna, ponieważ gospodarka może się przegrzać.

Według złożonego indeksu prawdopodobieństwa recesji szanse na recesję są wysokie i rosną. Co to oznacza dla złota?

Jak złoto radziło sobie podczas poprzednich recesji?

Złoto radzi sobie lepiej podczas recesji gospodarczych. W latach 1973-1975 gospodarka USA znajdowała się w trwającej 16 miesięcy recesji. Indeks S&P 500 stracił ponad -20% swojej wartości, podczas gdy US Treasury Index zyskał +10,1%. Co zrobiło złoto? Zyskał +81,6%.

W 1980 r. 6-miesięczna recesja doprowadziła do wzrostu wartości złota o 27,6%. Co więcej, podczas ostatniej recesji gospodarczej, w latach 2007-2009, złoto zyskało +25%, podczas gdy S&P 500 spadł o -35,6%.

Potrójne wierzchołki rzadko się trzymają

Techniczny obraz przemawia również za wyższymi cenami złota. Złoto upadło w tym samym obszarze, co w 2020 i 2022 r., budząc obawy przed formacją potrójnego szczytu.

Złoty wykres TradingView

Potrójne wierzchołki to formacje odwrócenia, ale handlowcy techniczni wiedzą, że rzadko utrzymują się w dłuższej perspektywie. Nawet jeśli rynek cofnie się od obecnych poziomów, zwykle robi to tylko po to, aby „budować energię” do przełamania poziomego oporu.

Ogólnie rzecz biorąc, złoto wygląda w tym kontekście zwyżkowo. Byki prawdopodobnie kupią wszelkie spadki.